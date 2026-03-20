BMW říká, že světlo je nový chrom a svá auta zaplevelí ještě většími nesmysly. Mohlo ale být i hůř
Petr MilerJe to jeden z hloupých moderních trendů, ve kterém spatřujeme minimální přínos pro kohokoli, zato problémů je s ním spojených jako máku. BMW ale rozhodně nebude tou automobilkou, která se ho vzdá a pokusí se najít moudřejší alternativu, právě naopak.
před 4 hodinami | Petr Miler
BMW tento týden představilo novou generaci řady 3 a reakce na ni jsou přinejmenším rozpačité. Auto nevypadá zle, nevypadá ale v podstatě nijak, navíc je na trojku obrovské a absurdně těžké. Pro srovnání je prakticky stejně dlouhé a dokonce o 6 cm širší než řada 5 generace E39, tedy rozhodně žádný člen automobilového týmu Dávnověk. A pokud se potvrdí informace o 2,2tunové hmotnosti, bavíme se o voze dokonce o polovinu (!) těžším než v případě téže pětky, to je opravdu hodně velký nesmysl.
To, na co lze ale v tuto chvíli narážet především, je vzhled, který nelze označit za povedený. Nesoudím tak podle svých dojmů, ale reakcí publika, které nejčastěji naráží na neosobitost, nesportovnost či přímo ošklivost. Jistě se najdou i tací, kterým se vůz zamlouvá a sám zůstávám v jeho hodnocení spíš neutrální, otevřené zalíbení v jeho pojetí ale dává najevo málokdo.
Klíčový podíl na tom má pojetí přídě a zádě definované hlavně světly a čelní maskou. Tedy vlastně jen světly, protože na tomhle autě svítí všechno. Za mně je to jeden z nejvíc iritujících moderních trendů, který z aut dělá pojízdná UFO, která dokážou na silnici v noci oslňovat, aniž by pořádně svítila. Je to velký nepřirozený shluk světel a je celkem jedno, jestli se bavíme se jen o světelných linkách a svítících logách, nebo je řeč o hotových světelných omalovánkách jako v případě nové trojky.
Zkusit tento vůz tradičnější kombinaci světel a tím, co se nachází mezi nimi, mohlo by z toho vzniknout i něco osobitého, takto ale přijel Felix Holzmann se svítícími obroučkami brýlí. A pokud doufáte, že tak přijel včera, dnes, ale už nepřijede zítra, nejste na dobré stopě, určitě ne v případě BMW.
Mnichovská automobilka si totiž na této „kýčovině” (pozor na první, no vlastně i druhé písmeno...) zakládá a bude nás s ní oblažovat ještě nějaký čas. Maska chladiče zvaná v terminologii značky Iconic Glow totiž nejenže bude pevným prvkem identity všech modelů z přicházející Neue Klasse, BMW se dokonce otevřeně chce stát lídrem v oblasti světelného designu. Zbavuje se tak chromovaných prvků, protože ty jsou vidět jen ve dne, zato světlo...
Neděláme si legraci, v rozhovoru pro Car Expert to řekl jeden z hlavních designérů BMW Sebastian Krös. Podle něj je hra se světlem tou správnou cestou, kterou se v případě designu budoucích modelů vydat. „S novou platformou Neue Klasse chceme vyjádřit její digitální a elektrické pojetí prostřednictvím světelného zážitku. Umožňuje nám také nabídnout určité vjemy, které jsme s použitím pouze chromu nedokázali nabídnout. Chrom v noci nefunguje. Světlo ano,” řekl Krös.
BMW zkrátka chce, aby jeho auta byla rozpoznatelná i po západu slunce, což na jednu stranu dává smysl, na tu druhou je ale nucené a kýčovité, jak už bylo řečeno. Ten správný design je v noci rozpoznatelný, aniž by se vnucoval. Třeba už podle řešení světel, ostatně zrovna BMW mělo v tomto ohledu se svými „Angel Eyes” apod. řešením našlápnuto vždy dobře. Specifická světla neobtěžují, celá příď, která září jako sedmička v mém kalendáři, bohužel ano. A jsme přesvědčeni, že výhledově si respekt vyslouží ten, kdo se tohoto hloupého trendu vzdá jako první. BMW to nebude, to zjevně svá auta zaplevelí ještě většími nesmysly.
Na adresu nové řady 3 ale aspoň něco pozitivního. I když se nedá říci, že by vypadala bůhvíjak skvěle, snadno mohla působit ještě hůř. Přímo šéfdesignér značky Adrian van Hooydonk v rozhovoru s médii uvedl, že auto mohlo mít také vertikálně pojatou masku chladiče, se kterou by jako prasátko Peppa nejen vážilo, ale nejspíš i vypadalo. Ale nakonec k tomu naštěstí nedošlo.
„Zkoušeli jsme ji (mřížku chladiče z iX3 - pozn. red.) i na řadě 3. Ale měli jsme pocit, že u řady 3… kdybychom tam dali svislou mřížku, vypadala by možná příliš retro a nebyla by tak sportovně laděná, jak vypadá dnes. Takže jsme měli pocit, že u sportovního auta bude vodorovná mřížka lépe odpovídat charakteru řady 3,” říká van Hooydonk. A asi má pravdu, nicméně situaci to zachraňuje jen částečně, tohle auto k líbivosti už teď potřebuje facelift.
Peeeeppa Pig. Prasečímu rypáčku se nová trojka naštěstí vyhnula, světelným prasečinkám ale bohužel ani trochu. Také bude jako prasátko vážit. A jako bachyně před porážkou je bohužel i velké. Foto: BMW
Neříkejte, že vás design nové řady 3 posílá do kolen. Pokud ano, jste velká výjimka, tomuhle autu prostě k univerzální líbivosti něco chybí a ze všech generací trojky začíná v tomto ohledu zřejmě nejníž. Foto: BMW
Zdroje: Car Expert, Motor1
