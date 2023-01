BMW říká, že velké dotykové obrazovky v autech skončí, náhrada přijde už za dva roky před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to dar i prokletí moderních aut. Na jednu stranu dávají automobilům nový rozměr, na tu druhou soustředěním prakticky veškerého ovládání tímto směrem vzrůstá riziko nehody při ovládání čehokoli. BMW říká, že je to jedno, protože za pár let z interiérů stejně zmizí.

V roce 2012 se světu představil Model S, čímž Tesla začala tak trochu měnit automobilovou branži k obrazu svému. Nešlo ani tak o elektrifikaci a už vůbec ne o vnější design, pojetí interiéru ale definovalo nové trendy. Namísto plejády tlačítek jste totiž uvnitř mohli narazit primárně na obrovský tablet, který byl doplněn digitálním přístrojovým štítem. Na ten nicméně automobilka začala klást stále menší důraz a v takovém Modelu 3 jej už vůbec nenabídla. Místo toho byly veškeré funkce začleněny do centrální obrazovky, která změnila polohu z vertikální na horizontální.

Lze pochopitelně souhlasit s tím, že interiéry Tesly působí „čistě” a jednoduše. Především jsou s nimi ale spojené nižší náklady, neboť takový vnitřek Modelu 3 vypadá jako skříň z Ikey doplněná trochu elektroniky. Z pohledu uživatelského jde nicméně o krok zpátky. Abyste kupříkladu přenastavili klimatizaci, je potřeba sundat oči z vozovky. Nemusí se přitom jednat o sekundu či dvě, ale klidně o nižší desítky vteřin. To je ovšem již doba, během které se může stát cokoli. Ostatně je třeba si uvědomit, že i při jízdě městskou padesátkou váš vůz za jednu sekundu urazí 14 metrů.

Teslou se navzdory tomu nechala ovlivnit celá branže, k nahrazování tlačítek dotykovými obrazovkami tedy začal přistupovat kdekdo, primárně znovu kvůli nižším nákladům, protože zajistit veškeré ovládání i zobrazení takto je mnohem jednodušší. Sekundárně pak proto, že je to „in”, ruku v ruce s tím ale roste kritika části zákazníků. Ta přitom aktuálně již dosáhla takové úrovně, že se výrobci zalekli a začali dobrovolně řadit zpátečku. Neznamená to pochopitelně, že by se „dotykáče“ staly minulostí. Nicméně nově je u mnoha značek doplňuje několik fyzických tlačítek, které usnadňují přístup k těm nejčastěji užívaným funkcím, nikoli jen k ovládání hlasitosti.

BMW přiznává, že dotykové obrazovky jsou zajímavé kvůli zjednodušení konstrukce, a tedy i kvůli šetření nákladů, přesto je přesvědčené, že brzy budou ekvivalentem BluRay disků. Ty původně měly nahradit klasická CD a DVD, ovšem momentálně jsou již prakticky mrtvé. Filmy a hudba se totiž dnes hlavně streamují, případně pak stahují a ukládají na externí či virtuální úložiště. A lidem pochopitelně vyhovuje, když nemusí mít doma obří stojany či skříně naplněné disky, které zabírají místo a lapají prach. Zvláště když externí harddisk s kapacitou 8 TB stojí zhruba 5 400 Kč, tedy pakatel vedle ceny ekvivalentní sady BluRay.

To jsme nicméně poněkud odbočili, proto zpátky k mnichovské automobilce. Ta se na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas pochlubila konceptem i Vision Dee, jenž má představit zejména technologie, s nimiž značně vyrukuje v příštích letech. Stěžejní je nová generace head-up displeje, jenž se roztáhl přes celou šířku čelního okna. Ovládán je pak skrze dotykovou lištu, která byla integrována do palubní desky. Do té nicméně již nebyla zasazena jediná obrazovka.

Mnichovští tím posílají dotykáče k ledu, protože taková jejich náhrada bude ještě levnější. A mohla by být i bezpečnější - řidič totiž opravdu nebude muset sundávat oči z vozovky. Head-up displej má počítat s pěti konfiguracemi, a to od ryze „analogové“ až po plně digitální. Jak nicméně skrze něj bude ovládána třeba ona klimatizace, automobilka již neupřesnila.

To je zajímavá otázka i proto, že v informační displeje se mají proměnit také boční okna. BMW přitom stejně jako ostatní výrobci počítá s tím, že všichni lidé budou mít v budoucnu profil, a auto, které vás rozpozná již při příchodu, přejde do individuálního nastavení ještě dříve, než mávnete rukou, aby senzory otevřely dveře. Vaše tělesné funkce navíc bude monitorovat umělá inteligence, která vám dle přednastavených hodnot automaticky upraví teplotu, intenzitu ventilace či vlhkost.

Nový head-up displej se přitom má objevit již v roce 2025 u elektromobilu zatím zvaného Neue Klasse. Není tak vlastně překvapivé, že šéf automobilky Oliver Zipse vystoupil v Las Vegas pomalu s věšteckou koulí v ruce. Dotykovým obrazovkám dává 10 let, poté dle něj zmizí z nových aut úplně. Nové řešení je pak dle něj „kvantovým skokem v oblasti designu, technologie i udržitelnosti.“

Jak jsme ale již zmínili, tím nejpodstatnějším budou pro automobilku nižší náklady. Necháme jen na vás, co si o nápadu značky myslíte, my ale takové budoucnosti příliš nevěříme, jakkoli nepochybujeme, že BMW s takovým řešením přinejmenším zkusí uspět.

BMW již oznámilo, že chystaná Neue Klasse dostane do vínku zcela nový head-up displej. Foto: BMW



Ten vychází z technologie představené konceptem i Vision Dee. Šéf značky Oliver Zipse pak dodal, že dotykové obrazovky jsou dle něj mrtvou větví vývoje a do deseti let zcela zmizí. Foto: BMW

Zdroje: Auto News, BMW

Petr Prokopec

