BMW rozjelo sériovou výrobu nového typu pohonu, auta na baterky nemusí být jedinou cestou

Mnichovští s ním opakovaně experimentovali už v minulosti, do sériové výroby jej ale nikdy neposlali. Leckdo si myslel, že už to tak zůstane, ale ne, pro BMW nový pohon se dočkal do sériové výroby a brzy jej dostane první vůz.

BMW je automobilkou, kterou po dekádu definovaly její spalovací motory. Ikonickými se staly zejména řadové šestiválce, jenž zamířily nejen pod kapoty sportovních verzí jako M3, ale také mnoha běžnějších modelů. S tím ale má být za pár let konec, elektrickým směrem totiž již míří politici velké části vyspělého světa. Mnohé automobilky je slepě následují, mnichovští ale již mnohokrát naznačili, že nehodlají sázet vše na jednu kartu a zůstávají otevřeni i dalším možnostem. Odstaven tedy nebyl vývoj spalovacích jednotek a ani na poli alternativních elektrických pohonů nechce BMW jen nečinně přihlížet.

Aktuálně tak Němci zahájili sériovou výrobu pro ně nového typu postaveného okolo palivových článků. Není to poprvé, co se BMW o tuto možnost zajímá, pár ručně smontovaných aut ale dosud nic velkého neznamenalo. SUV iX5 Hydrogen má větší ambice, třebaže široké veřejnosti zatím dostupné také nebude, má být využito hlavně na testování a propagaci.

Novinka tedy využije elektrický pohon, které je živen dvěma vodíkovými nádržemi. Po vzniku chemické reakce, k níž dochází po sloučení vodíku a kyslíku získaného z ovzduší, je generována elektrická energie, jenž míří do výkonných baterií. Ty poté napájejí elektromotor naladěný na 374 koní, přičemž celý proces lze stejně jako u klasických elektromobilů nazvat lokálně bezemisním. Výroba vodíku je pochopitelně jiné téma.

BMW chce s iX5 Hydrogen nasbírat maximum zkušeností, které plánuje využít do budoucna. Potvrdil to i šéf automobilky Oliver Zipse, který řekl: „Vodík hraje klíčovou roli na naší cestě k dosažení uhlíkové neutrality. Věříme, že vodíkem poháněná auta po technologické stránce ideálně pasují vedle bateriových elektromobilů a dotvářejí tak obrázek elektrické mobility. Máme zde tak skvělý příslib pro budoucí generace našich vozidel.“

S čím dalším můžeme počítat ale Zipse zatím neupřesnil. Velcí fandové vodíkových aut nejsme, je to podobný a z hlediska celkové provozní efektivity ještě větší nesmysl než bateriové elektromobily. Nicméně je to aspoň alternativa umožňující netrápit se s omezeným dojezdem a používat elektrický pohon v podstatě tak jako současné vozy. To náročným zákazníkům může být sympatické a mohou být ochotni si za to připlatit.

