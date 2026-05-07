BMW s hořkostí oznámilo vyrobení dvoumiliontého elektromobilu v době, kdy jejich prodeje prudce klesají. A je daleko za plánem

včera | Petr Prokopec
Pokud se BMW chtělo tvářit, že se nic zvláštního neděje a zbaštíme mu oznámení tohoto milníku jako upřímnou oslavu, nevyšlo to. Prodeje elektrických aut značky míří prudce dolů, dosažení tohoto počtu dnes znamená nesplnění plánu a její výsledky začínají vymetat firemní kasu.
Ze všech zavedených automobilek, které se vydaly elektrickým směrem, dosáhlo největšího úspěchu paradoxně BMW. Tedy výrobce, který nikdy nepřišel s termínem, ke kterému ukončí výrobu spalovacích aut, hájil jakousi diverzitu a opakovaně zmiňoval, že i po roce 2030 bude bateriový pohon tvořit maximálně polovinu veškerých prodejů.
Cestou k úspěchu se stalo i rozhodnutí firmy, že nabídku různě poháněných aut vizuálně sjednotí. Je tak skoro jedno, zda si do showroomu značky přijdete pro BMW 530d nebo i5, zdálky obě varianty vypadají velmi podobně a mají i stejné technické základy. A právě s řadou 5 se pojí dosažení milníku, jehož okolnosti mu ale dávají trochu jiné vyznění, než si automobilka přála.
BMW totiž oznámilo, že továrnu v Dingolfingu opustil už dvoumiliontý firemní elektromobil. Co však již mnichovská automobilka nezmínila, to je doba, jakou jí to zabralo. Stejně jako nepřiznala, že této mety dosáhla se zpožděním oproti záměru, který si sama stanovila. A už vůbec v tiskovém prohlášení neuvedla, s jakými problémy se nyní tyto vozy v její nabídce potýkají a jakou cenu za vše zaplatila.
Pokud by byla transparentní, snad by ani žádnou tiskovou zprávu nevydala. Výrobu elektrických aut totiž BMW odstartovalo 18. září 2013, kdy lipskou továrnu opustil první zákaznický exemplář elektrického hatchbacku i3. V únoru 2014 pak značka dosáhla úrovně 70 smontovaných kusů za den, což byla polovina původně předpokládaného množství. Na vině byly problémy s karbonovými díly, proto automobilka po prvotní investici ve výši 400 milionů Eur linku za dalších 100 milionů Eur přepracovala, aby produkce odsýpala rychleji.
Na metu 120 aut za den se ovšem značka dostala až v roce 2017, pročež není divu, že když i3 o pět let později ve výrobě skončilo, měl tento vůz na kontě jen 250 tisíc prodejů. Tou dobou ovšem značka nabízela už i jiné elektrické modely. V roce 2021 tak oznámila, že celkově vyrobila milion aut s bateriovým pohonem. A protože žila v přesvědčení, že zájem o elektromobily dále poroste, dodala, že dvojnásobné mety bude dosaženo do roku 2025.
Aktuální tiskové oznámení je tak důkazem, že tento úkol se mnichovským nepovedlo splnit o 6 až 18 měsíců podle toho, co označíme za „rok 2025”. Nejspíš i proto BMW mlčí o tom, že se těmto autům v jeho nabídce vůbec nedaří, když za první letošní kvartál jejich prodeje meziročně klesly o 20,1 procenta celosvětově (a maximálně zmiňuje evropský růst, který ale na masivním celosvětovém propadu nic nemění).
Stejně tak už raději chybí jindy obvyklá prognóza, která by se týkaly třímiliontého vozu. Jakkoli BMW rádo opakuje slova o masivním zájmu o novou iX3 z roky Neue Klasse, nakonec má jít jen o 50 tisíc objednávek od září 2025 do března 2026. To není na poměry automobilky nic přelomového a jak vidíte, celkový odbyt těchto aut prudce klesá. A i ten celkový klesl o 3,5 procenta na 565 780 vozů za kvartál.
Elektromobilita navíc - tak jako jiným - leze značce pořádně do peněz. Za první letošní čtvrtletí totiž dosáhla na čistý zisk jen 1,67 miliardy Eur neboli 40,6 miliardy korun. To je o 23 procent horší číslo než loni, zisková marže z prodeje samotných aut se pak smrskla o 1,9 procentního bodu na pouhých 5 procent (v prémiovém segmentu velká mizérie). Zůstaneme-li jen u prodeje automobilů, pak o 7 procent klesl také obrat a zisk z těchto aktivit firmy je dole dokonce o 33,5 procenta.
Tady opravdu není mnoho pozitivního, co by si šlo vzít jak z dosažení onoho milníku, tak celkových výsledků, které jej provázejí. Jistě, ještě hůř může být vždy, ale tím se nelze utěšovat dokekonečna.
Dvoumiliontým elektromobilem značky se stalo i5 v modré barvě Tanzanit Blue. Automobilka jej nepošle do muzea, místo toho je již vůz na cestě do Španělska za svým majitelem. Slavit ostatně moc není co, firma i její „elektrické aktivity” jsou na silně sestupné tendenci. Foto: BMW
Zdroje: BMW, Autoforum.cz
