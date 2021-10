BMW s okamžitou platností zastavilo prodej všech verzí modelů M3 a M4 před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Potíže s dodávkami nových aut má dnes kde kdo, obvykle jsou ale spojeny s nedostatkem dílů. Tento problém mnichovská automobilka neřeší, na krku má potenciálně velký průšvih spojený s kvalitou motorů pro vrcholné verze řad 3 a 4.

Automobilový svět zrovna neprožívá zlaté časy, to si můžeme říci na rovinu. Na jednu stranu jsou tu bezprecedentní regulatorní požadavky vrážející klín do vztahů automobilek a jejich zákazníků, neboť výrobce stále častěji nutí nabízet něco, o co si sám trh neřekl. To přirozeně vede ke ztrátě zájmu či přinejmenším zmenšení nadšení potenciálních kupců si vůbec něco pořídit. A pak jsou tu pochopitelně všechny následky koronavirové krize - nedostatkem některých komponentů počínaje a ekonomickou nejistotou části kupců konče.

Stačilo by to na to, aby bylo dost zle, například taková Škoda momentálně nevyrábí prakticky vůbec nic. Tento problém neřeší u BMW, nebo alespoň ne v takové intenzitě, mají ale své vlastní. A ten poslední zavání opravdu velkým průšvihem.

Kolegové z Auto Motor und Sport zjistili, že mnichovská automobilka s okamžitou platností zastavila prodej všech verzí modelů M3 a M4. Při rutinní kontrole kvality totiž zjistila, že motory těchto modelů (S58B30T0) používají vadná ložiska klikové hřídele, problém má být konkrétně s jejich pouzdry. To logicky může vést k rozsáhlým selháním celého motoru, a tak před zjištěním rozsahu problému raději zamezila prodeji i dodávkám všech existujících vozů.

Mluvčí BMW k tomu řekl, že firma zatím ví o 35 problematických autech, rozsah celé patálie ale teprve zkoumá. Může jít o vadnou šarži, která se dotýká desítek či stovek aut, může jít ale také o problém, který existuje už déle a dosud se na něj nepřišlo. V této době by případná svolávací akce a výměna zrovna takového dílu byla jistě nepříjemnou věcí, BMW ale zatím zůstává vzhledem k očekávanému rozsahu problému optimistické.

Další detaily ukáže až čas, pokud byste si ale nyní chtěli koupit existující M3 nebo M4 od dealera BMW nebo jste měli v planu převzít si svůj nedávno vyrobený vůz, nečekejte, že si jej v nejbližší době odvezete do své garáže. Zkoumání rozsahu problému podle mluvčího nějakou chvíli zabere.

Nová BMW M3 a M4 (zde ve verzi xDrive) si nyní dealera značky nekoupíte ani nepřevezmete, prodej byl s ohledem na objevený problém na motoru S58B30T0 zastaven. Foto: BMW

Zdroj: Auto Motor und Sport

