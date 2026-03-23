BMW se pokusilo vysvětlit, proč volanty jeho nových aut vypadají jako madla sbíječky

Petr MilerVizáž nové trojky se stala předmětem mnoha nesmiřitelných debat, pokud se ale většina publika aspoň na něčem shodne, pak je to bizarnost jejího volantu. Automobilka se proto pokusila vysvětlit, proč zvolila zrovna toto řešení.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Petr Miler
Máme rádi invenci, nové nápady, nová řešení, současně jsme ale velkými odpůrci změn dělaných jen pro změny samotné. Pokud máte nový a lepší nápad jak zajistit řešení toho či onoho, je to vítané, pokud ale nemáte v rukou nic, a přesto chcete něco změnit, skončíte obvykle u posledního zmíněného postupu. A přesně tak obvykle končí snahy zásadně změnit volant auta.
Tím neříkáme, že by na něm nebylo co vymýšlet, jeho základní tvar a klíčové prvky pojetí jsou ale zkrátka dané tím, co má u silničního auta zajišťovat. Pro takové použití musí být kulatý, jeho ramena musí navazovat na to, kde se drží, a jeho ovladače musí být v souladu s tím, kde a jak máte umístěné prsty. I to samozřejmě skýtá určitý prostor k realizaci, ale ne velký.
Můžete udělat různě velký a tlustý volant, můžete zvolit dvou-, tří nebo i čtyřramennou konstrukci, ovladače mohou různě fungovat, být různě velké, různě tvarované... S tím a dalším se dá hrát, ale běda tomu, kdo zajde moc daleko. Například jakýkoli nekulatý volant je u vozu s několika otáčkami mezi rejdy nesmysl a koledování si o malér. Podobné je to s dotykovými či rolovacími ovladači na něm, příliš tenký nebo příliš tlustý věnec, jeho nesmyslné výrazné tvarování apod. Je to něco, co se snad musí učit na škole pro budoucí vývojové techniky, nějak se na to ale pořád zapomíná.
Automobilky tak čas od času přichází s volanty, které jsou zdrojem rozčarování a kritiky, což se nyní podařilo BMW. Tato značka přitom dlouho s volanty moc neexperimentovala, vyhýbala se i absurdním plochým spodkům, ještě současná M3 G80 v původním provedení takový neměla. Faceliftovaná verze už ho ale má, M5 G90 ho má též a dá se čekat, že tento nesmysl bude nyní vlastní všem sportovním modelům značky. Pořád to ale není nic proti volantu, který dostávají ještě novější modely BMW jako nová řada 3.
Ta dostala po iX3 volant tak bizarní, až to bere dech. Kulatý už není skoro nikde, plochý se zdá být nahoře i dole, jeho tvarování připomíná pažbu pušky, horizontální ramena působí nepatřičně a rušivě, dotykové ovladače na volantu jsou pak jednoduše to nejhorší myslitelné řešení, jehož jediný účel vám nedávno vysvětlil šéf Ferrari. Vypadá spíš jako madla od velké sbíječky, ne jako něco, čím byste chtěli ovládat auto. Zdá se, že je na něm prostě všechno špatně a nic na něm nedává smysl. Proč tedy BMW touto cestou šlo?
To se nadšencům z BMW Blogu pokusil vysvětlit přímo šéfdesignér automobilky Adrian van Hooydonk. Ten říká, že volant je ztvárněný tak, aby byl minimální překážkou výhledu na širokoúhlý displej, který u auta nahrazuje přístrojovkou. Právě proto má mít vertikální ramena místo horizontálních, což nám opravdu nedává špetku smyslu.
Van Hooydonk přesto tvrdí: „Abychom tento displej viděli, museli jsme otevřít zorné pole,” říká dnes. Debatu o vertikálních ramenech registruje, ale neuznává: „Věc, o které se hádáte na internetu, je doslova vedlejším produktem toho, kam jsme umístili displej,” dodává a zdůrazňuje, že nejde o čtyřramenný volant. Části, které obsahují ovládací prvky, nejsou fyzicky spojeny s věncem, což mu prý dodává lehčí vzhled a „snadné ovládání palci” navzdory za jízdy obtížně použitelnému haptickému ovládání.
Šéfdesignér automobilky dále popřel, že by se auto kvůli volantu špatně řídilo, že zejména při driftování bude nekulatý volant problém. Tuto obavu hraničící s jistotou sdílíme, van Hooydonk si ale s autem prý šel sám zadriftovat a na žádný problém nenarazil,
Tak nevíme, máte pocit, že vám tento muž něco vysvětlil? My ani ne, v podstatě jen popřel legitimní a mnohokrát v praxi poznané obavy, které volantu BMW snad ani nemohou být cizí. Protože je to technicky vzato nesmysl. Dobrá designová kejkle možná, takové aspekty by ale při konstrukci volantu neměly mít hlavní slovo.
Dává vám nový volant BMW jakýkoli smysl v jakémkoli ohledu? Nám ne. A reakce šéfdesignéra na tom nic nemění. Foto: BMW
Zdroje: BMW Blog, BMW
