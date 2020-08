BMW se propadlo do největší ztráty za 11 let, jeho krokům se rázem nelze divit před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

I nulové zisky jsou za současné situace dobrou zprávou, většině automobilových gigantů ale nejsou přány. Mnichov hlásí obří ztrátu, stejně jako Honda. Toyota se raduje z poklesu zisku o 98,1 procenta.

Na jaře letošního roku koronavirus takřka vypnul veškerou evropskou ekonomiku, až dosud si ale jen málokdo uvědomoval, jaké škody tím byly napáchány. Po několika týdnech se totiž celý kolotoč znovu rozjel a leckdo má pocit, že život jde zkrátka dál. Jde, už ono několikatýdenní vypnutí ale způsobilo výpadky, které nikdy nebudou nahrazeny a je navíc třeba říci, že následky pro spoustu oborů nebyly jen krátkodobé. Zeptejte se třeba kohokoli jakkoli pracujícího s cestovním ruchem, a to není jediný případ.

Ale zpět k oněm napáchaným škodám, které nejlépe dokumentují čísla mapující hospodaření automobilových firem ve druhém letošním čtvrtletí. Tedy té doby, která byla v rámci automobilové branže spojena s uzavřením továren a showroomů. Prodeje tak prakticky všude klesaly dvouciferným tempem, což logicky vedlo k razantnímu pádu příjmů. Výdaje se ovšem zdaleka tak výrazně nezmenšovaly - výrobci totiž i nadále měli na výplatní pásce většinu zaměstnanců, které ovšem museli poslat domů. Nepřekvapí tak, že řada z nich vykazuje obrovské ztráty.

My si posvítíme především na BMW. Tedy na tu automobilku, která ještě donedávna prohlašovala, kterak má vše pod kontrolou. Poté však záhy jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, že mnichovský výrobce neobnoví smlouvu hned 10 tisícům lidí. To je velká porce i na takový moloch a se znalostí aktuálních výsledků se tomuto kroku nelze divit. Značka totiž za první půlrok prodala 842 153 aut, tedy o 21,7 procenta méně než loni. Mini je pak dole o 31,1 procenta (118 862 registrací) a Rolls-Royce o 37,6 procenta (1 560 aut).

Celé pololetí ještě nevypadá tak zle, druhé letošní čtvrtletí se ale neslo ve znamení obrovských škod. Vyjádřeno finančně se BMW propadlo do ztráty (poněkud ďábelské...) 666 milionů Eur , tedy asi 17,4 miliardy Kč. To je největší „provar“ značky za posledních 11 let. A je otázkou, zda jde letos o ten poslední v řadě.

Lze pak sice dodat, že v rámci elektromobility došlo k posunu, neboť prodáno bylo 61 652 aut, tedy o 3,4 procenta více než loni. Nicméně tento nárůst připadá hlavně na konto rozšíření nabídky, neboť na trh mimo jiné dorazilo třeba elektrické Mini. Kromě toho výrobci již reagují na přísnější emisní regule a de facto uměle upravují nabídku. Pokud si přitom uvědomíme, že s elektrickým pohonem jsou spojené další ztráty, pak bude mít BMW opravdu co dělat, aby se dostalo do plusu alespoň v dalších kvartálech.

Ani většina dalších automobilek nehlásí dobré výsledky, za jednookého mezi slepými lze považovat Toyotu, která ve druhém letošním kvartálu vydělala 13,9 miliardy yenů, tedy asi 2,9 mld. Kč. To vypadá jako dobrý výsledek, oproti loňským 740,6 miliardám yenů, tedy 154,5 miliardám Kč, je to ale 98,1procentní pokles, tedy pád až k samotné nule.

Mnohem hůře je na tom Honda, jejíž prodeje klesly ve druhém čtvrtletí celosvětově o 40, v Evropě pak dokonce o 53 procent. Značka tak za dané období vykázala ztrátu 635,5 milionů Eur (asi 16,6 mld. Kč). Zároveň dodává, že má dostatek likvidity, aby se s krizí vypořádala, ony ztráty ale bude i ona muset nějak vykompenzovat. Ani v jejím případě to nepůjde bez úspor, které se nejsnáze budou hledat v řadách zaměstnanců.

BMW má za sebou neveselé druhé čtvrtletí, i když během něj pustila do prodeje některé vesele vyhlížející vozy, jako je závěrečná edice modelu i8. Ani její prodeje ale automobilku nemohou těšit, na elektrifikovaných vozech nevydělává, nakonec i proto i8 skončila bez nástupce. Foto: BMW

Zdroj: BMW, Toyota, Honda

Petr Prokopec