BMW se pustilo na tenký led, s novou funkcí jde přímo proti zájmům úřadů

Mnichovská oživuje praxi, od které již dříve ustoupilo množství výrobců externích navigačních systémů a hodlá přímo na displejích svých aut upozorňovat na radary. Jsme zvědavi, co na její novinku řekne Francie, Španělsko či domácí Německo.

BMW před pár týdny oznámilo, že zdarma rozšíří výbavu vozů používajících poslední verzi jejího operačního systému. Mnichovská automobilka tak učinila online u zhruba 750 tisíc aut, což z jejího kroku dělá světový unikát. Není to ale jediný neobvyklý krok, ke kterému se odhodlala.

Firma totiž začala zákazníkům nabízet novou funkci navigačního systému. Ta spočívá v možnosti upozorňování na stacionární i mobilních rychlostní radary, což je na jednu stranu jistě vítané. Na tu druhou ale velmi překvapivé. Kvůli legálním problémům totiž své snahy na tomto poli v minulosti vzdali mnozí výrobci externích systémů a automobilky se o něco podobného ani nepokusily.

Než se dostaneme k německé novince, jen v rychlosti nahlédneme pod legislativní pokličku. Antiradary mohou být aktivní a pasivní, přičemž první zmíněné přesněji označené jako rušičky jsou ilegální prakticky všude. Ovšem ani ty druhé, přesněji označené jako detektory radarů, nemohou být v Evropě ve spoustě zemí legálně používané. Platí to např. v Německu, Nizozemsku, Dánsku, Finsku, Švédsku či ve Španělsku. V Portugalsku či Francii je pak dokonce ani nemůžete převážet vypnuté ve voze.

Tento zákaz byl navíc v posledních letech rozšířen i na aplikace upozorňující na stacionární radary, naposledy s ním přišli právě Němci. A byť nad legální vymahatelností tohoto kroku visí otazníky, velké firmy obvykle nejsou těmi, které by o takových věcech diskutovaly. Automobilky tak obvykle ani neuvažují o tom, že by něco takového umožnily, BMW se ale zjevně rozhodlo jít proti proudu.

Firma argumentuje tím, že za současného stavu ji o kupce navigací připravují externí aplikace typu Waze, které na radary upozorňují. Je to logická argumentace, neboť když už někdo používá Waze, jež umí také navigovat, kvůli radarům, asi si za desetitisíce nepořídí navigaci BMW kvůli navigování. A když může takovou funkci nabízet Google (který Waze provozuje), proč by nemohlo BMW? Přesto je to překvapivé, neboť jde dnes o jedinou automobilku, která tímto směrem míří.

BMW bude od společnosti HERE Technologies, kterou spoluvlastní, využívat data o poloze stacionární radarů, zatímco firma Cedar Electronics dodá zbytek. Varování přitom bude součástí systému BMW Traffic Camera Information, kteří si zákazníci značky mohou vyzkoušet v rámci tříměsíčního testu a informaci o blízkosti radaru jim promítne i na přístrojovou desku. Pokud se jim pak jeho funkce zalíbí, je možné sáhnout po ročním předplatném za asi 560 Kč.

Služby mohou využívat i zákazníci starších vozů, podmínkou je pouze v úvodu zmíněný nejnovější operační systém 7. Automobilka dále dodává, že použití je věc člověka v autě, nikoli její a aplikace řidiči pouze dovolí lépe se rozhodovat na základě širšího spektra informací o dění kolem vozu.

Dodejme, že spolumajiteli společností HERE Technologies jsou též Audi a Mercedes, a tak jsme docela zvědavi, zda tito výrobci zamíří stejným směrem. Pokud ano, bylo by to jistě vítězství zdravého rozumu, neboť informace o přítomnosti radarů jen pomáhají naplnit to, o co by taková zařízení měla usilovat - o snížení rychlosti řidičů v místech, kde na ni opravdu záleží. Zrovna zdravý rozum ale není tím, co by nyní vládlo světu.

