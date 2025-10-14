BMW se stává králem citlivého retra, jeho pocta prvnímu evropskému turbosporťáku umí ohromit
Petr ProkopecVzhledem k tomu, čím si BMW vydobylo své renomé především, by někteří jistě netipovali, že se stalo autorem historicky prvního evropského sériového auta s přeplňovaným benzinovým motorem. Ale je to tak a právě na něj vzpomíná sympaticky střižená edice modelu M2.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
S limitovanými edicemi BMW postavenými na bázi kupé řady 2 se v poslední době roztrhl pytel. Minulý týden jsme si mohli představit dvě novinky určené pro jihoafrický trh, dnes tu pro změnu máme verzi zvanou M2 Turbo Design, která sice opět není určena pro nás, i tak ale stojí za pozornost. Stejně jako dvě předchozí přitom odkazuje na minulost značky, konkrétně pak na model 2002 Turbo z let 1974 a 1975, který se stal historicky vůbec prvním evropským silničním sériovým autem vybaveným benzinovým motorem s turbodmychadlem.
Kupé se proto dočkalo bílého laku Alpin White, se kterým ostře kontrastují modro-červené pruhy divize BMW M. Uprostřed kapoty pak trůní nápis „turbo“, ovšem napsaný obráceně, aby si lidé ve vpředu jedoucích autech mohli lépe přečíst, co se jim to přiblížilo za záď. Tyto prvky pak standardně doplňují černá litá kola, která je možné nahradit zlatými ráfky, jaké vidite na fotkách, ovšem za tučný příplatek.
Jak se ostatně zdá, limitované M2 vzniklo hlavně jako ždímačka peněz, neboť kromě již zmíněného žádné další unikátní prvky již nenabízí. BMW jej dále „pouze“ našlapalo výbavou, a to od podlahy až po karbonovou střechu, za kterou se u běžného kupé musí doplácet. Kvůli tomu ovšem klientela musí řádně vyluxovat svůj účet.
Vůz bude prozatím nabídnut pouze v USA, kde vychází na 82 900 dolarů, tedy na 1,74 milionu korun. Ve srovnání s běžným kupé se tedy cena zvedla o 315 tisíc korun, ovšem pokud si klientela vybere veškeré příplatkové prvky, kam kromě zlatých kol spadají také karbonová sedadla a paket M Driver's Package zvyšující maximálku z 250 na 285 km/h, musí přihodit dalších 279 tisíc korun. Díky tomu se ovšem (vizuální) pocta minulosti dostává na dostřel (fakticky) schopnějšímu BMW M2 CS, pročež klientelu čeká těžká volba.
Limitka M2 Turbo Design totiž zůstává u 480 koní, které na zadní nápravu posílá šestistupňový manuál. Oproti tomu M2 CS disponuje třílitrovým šestiválce naladěným na 530 kobyl. Ty ovšem dostal na povel pouze osmistupňový automat. Záviset tedy bude hlavně na tom, co je klientele bližší - zda lepší propojení řidiče a vozu spolu s citlivě retrospektivním designem, nebo jde spíš o rychlost spojenou s poněkud pouťovou vizáží.
Manuální provedení přitom v tomto ohledu potřebuje 4,1 sekundy, o žádného hlemýždě se tedy rovněž nejedná. Kdyby navíc BMW v ceně přihodilo okruhový den ve společnosti profesionálů, asi by volba byla jasná. Takhle klientele bude muset stačit, že M2 Turbo Design vznikne v omezeném množství, výroba bude totiž probíhat pouze v prvním čtvrtletí příštího roku.
Nová limitka M2 Turbo Design odkazuje na minulost značky, zejména pak model 2002, který byl historicky prvním evropským sporťákem s turbomotorem, tedy prvním evropským turbem přeplňovaným benzinem. Foto: BMW
Zdroj: BMW
