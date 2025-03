BMW se zoufale snaží rozprodat nechtěné XM. Prodeje padly až k nule, dává na něj slevy už 520 tisíc Kč před 6 hodinami | Petr Miler

Tohle auto je stále větší propadák a nedivíme se tomu ani v nejmenším. Zásadní otázkou jde, zda ho lidé odmítají proto, že je mimořádně ošklivé, anebo proto, že je mimořádně absurdní. Po další vlně slev jej totiž už skoro jistě neodmítají proto, že by bylo drahé.

Za 520 tisíc Kč si pořád můžete koupit solidní nové auto. Bude to chtít trochu odříkání a fantazie, abyste se do tohoto limitu vešli a následně měli z vozu dobrý pocit, u škodovky ale za tuto sumu se standardní dealerskou slevou stále pořídíte novou Octavii 1,5 TSI Essence (to je zkratka pro esenci výbavového zmaru). U BMW lze dostat přesně takto vysokou slevu na nové XM.

Vycházíme z americké reality, kde se o těchto věcech mluví otevřeněji, jak informuje Cars Direct. Je vlastně absurdní, že zejména u dražších značek se v Evropě stále hraje na ceníkové ceny, ze kterých se neubírá ani koruna, u dealera BMW vám pak ale nabídnou na některé vozy obrovskou slevu, jen co se trochu křivě podíváte na cenovku za sklem nechtěné skladovky. Realita tady ale stěží bude jiná, slevy na XM budou na „amerických” 22 500 USD spíš začínat.

Jak jsme nedávno detailně probírali, lidé možná ještě neztratili soudnost, když největší propadák BMW udělali z jeho nejabsurdnějšího modelu. XM je výplod choré mysli, pojízdné popření posledních zbytků soudnosti jeho tvůrců, když kombinuje podle nás otřesný, za každou cenu provokativní vzhled s ještě otřesnější technickou stránkou vozu. Nic proti některým jejím částem, ale aby výsledkem bylo auto, které váží 2 763 kg (bez legrace, apríl je až pozítří), je velké jako panelák na kolech a ve výsledku obojím zabíjí dynamický potenciál i efektivitu až 748koňového pohonu, je za hranicí pochopitelnosti.

Situace se navíc od té doby jen zhoršila. Koukáme na evropská únorová prodejní čísla jednotlivých modelů podle Data Force a XM je na tom tak mizerně, že už na tom skoro nemůže být hůř. Je pouhých 153 aut od nulových prodejů a musela by oslovit další desítky lidí, aby se dostala alespoň na druhé místo od konce. Všechny ostatní přešlapy, hlouposti, předražené atributy moci i kýčovité výstřelky BMW způsobující syndrom dráždivého tračníku jsou na tom líp, dokonce i vůz určený pro hrstku „oldscholových” fandů je na to líp. Jmenovitě: řada 8, i7, X7, řada 7, Z4, X4, X6, iX, iX3, řada 2, tohle všechno se prodává ve větších počtech než XM, obvykle mnohonásobně.

Když jsme v minulosti zmiňovali, že XM je oblíbené auto jen v rodině generála Failure, někteří nám připomínali, že je to drahý vůz, a to je ten důvod. Ale takhle jednoduše to odbýt nejde - XM už dávno není jen předražený (Red) Label za víc jak 5 milionů, ceníkově dnes začíná na 3 240 900 Kč. Samozřejmě ani to nejsou malé peníze, ale jsme ve světě vrcholných BMW, kde i hloupá základní X7 stojí od 2 714 400 Kč, kde nejlevnější X6 M stojí od 4 018 300 Kč, kde i7 reálně nekoupíte pod 3 miliony. Přesto se tohle všechno prodává líp, někdy i násobně líp.

Jak jste jistě pochopili, nepřekvapuje nás to ani nemrzí, je teď už prakticky jisté, že XM skončí bez nástupce a věšet se kvůli tomu nebude nikdo krom Naomi Campbell a jejího agenta. Ovšem fakt, že tohle auto vůbec vzniklo, pořád bere dech. Stejně jako nám nedá spát otázka, zda je větším problémem absurdní vzhled nebo technická absurdita tohoto auta. Odpověď budete muset najít sami, jasné je snad jen to, že Mnichov s tímto strojem přetáhl strunu všech svých špatných nápadů, které za poslední asi dekádu a půl měl. Snad se z toho poučí.

Tyhle fotky musely být drahé. Kolik asi BMW zaplatilo Naomi C., aby s modelem XM spojila své jméno? Verze Mystique Allure (Mystické kouzlo) by si mohla říkat Pas trop mystique malheur (Ne až záhadné neštěstí, no prostě malér). Foto: BMW

Zdroje: Cars Direct, Data Force, BMW

