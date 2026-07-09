BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony

Mnichovští se zjevně rozhodli, že některé zákazníky potěší a jiné naštvou. Začali totiž prodávat paket, který i ze základní M2 udělá rychlejší auto, než jakým je obdivovaná, limitovaná a už nějakou chvíli vyprodaná M2 CS.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony

před 6 hodinami | Petr Prokopec

BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony

/

Foto: BMW

Mnichovští se zjevně rozhodli, že některé zákazníky potěší a jiné naštvou. Začali totiž prodávat paket, který i ze základní M2 udělá rychlejší auto, než jakým je obdivovaná, limitovaná a už nějakou chvíli vyprodaná M2 CS.

V loňském roce BMW představilo model M2 ve verzi CS, která je staronovým vrcholem této řady. Dočkala se proto posílení motoru na 530 koní, ovšem protože automobilka tvrdí, že nemá manuál, který by takovou sílu zvládnul, dostal přenos výkonu na zadní kola pouze osmistupňový automat. V Mnichově však alespoň přistoupily k odlehčení vozu o 45 kilogramů, což šlo na vrub hlavně karbonové střeše, víku zavazadelníku ve tvaru kachního ocasu a kovaným kolům.

M2 CS pak sice nebylo limitováno početně, automobilka jej ovšem omezila výrobně, neboť k dostání bylo pouhý rok, během nějž bylo postaveno 2 381. Ceny pak startovaly na tučných 2 798 900 Kč, tedy o skoro 900 tisíc korun výš, než je k mání základní kupé se 480 koňmi a manuálem. Přesto ale bylo BMW zavaleno objednávkami, z nichž mnohé ani nezvládlo vykrýt. Hodnota M2 CS tím byla umocněna, vidět lépe specifikované kusy v prodeji za víc než 3 miliony Kč není raritou. BMW navíc prestiž vozu dál pozvedlo časem 7 minut a 25,534 sekundy ze Severní smyčky Nürburgringu.

Aktuálně si však automobilka trochu nadělala do vlastního hnízda. Už v březnu totiž přišla s okruhovým paketem M Performance Track Kit, kterým lze ozdobit i zcela základní kupé. Zvýšení výkonu jeho součástí není, místo toho se BMW soustředilo na aerodynamiku a podvozek. Zájemci tedy mohou počítat s čelním splitterem, předními bočními křidélky a manuálně stavitelným zadním křídlem. Vedle toho nechybí polozávodní tlumiče, které jsou ovšem stále plně silniční.

Podle automobilky byly jednotlivé komponenty odladěny v aerodynamickém tunelu a jsou určeny pro milovníky okruhové jízdy. I přesto se ale na první pohled může zdát, že BMW jen hodlá ždímat zákazníky pro nic za nic, neboť paket si cení na 23 500 Eur neboli 570 tisíc korun bez daně. To vážně nejsou malé peníze, zvláště když za ně stále dostáváte standardní výkon. Jenže i s tím je základní kupé na Ringu rychlejší než limitovaná specialita jménem CS, když nejnáročnější okruh světa zvládá za 7 minut a 25,068 sekundy.

Rozdíl pěti desetin na takřka jednadvaceti kilometrech je pochopitelně fakticky zanedbatelný, jeho morální rozměr je ale nekonečný - stačí k tomu, aby kdysi vrcholná limitovaná a patřičně drahá verze byla sesazena z trůnu základem. Něco takového majitele M2 CS rozhodně nepotěší, „chudí” fandové ale mohou být rádi, že se mohou dostat i za časové možnosti CS klidně i se základní verzi s manuálem a příplatkovým bodykitem.


BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony - 1 - BMW M2 Track Kit 2026 prvni foto 01BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony - 2 - BMW M2 Track Kit 2026 prvni foto 02BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony - 3 - BMW M2 Track Kit 2026 prvni foto 03BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony - 4 - BMW M2 Track Kit 2026 prvni foto 04BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony - 5 - BMW M2 Track Kit 2026 prvni foto 05BMW si nadělalo do vlastního hnízda, „chudí” fandové ale jásají. Nejlevnější M je teď na okruhu rychlejší než limitovaná specialita za 3 miliony - 6 - BMW M2 Track Kit 2026 prvni foto 06
Základní M2 s cenou od 1 942 200 Kč může být na okruhu rychlejší než dražší a výkonnější provedení CS, stačí ji jen osadit novým okruhovým paketem zaměřeným na aerodynamiku a podvozek. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše