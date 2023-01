BMW si nechalo patentovat náhradu svých současných ledvinek, je ještě obrovitější před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Rádi bychom řekli, že jde o něco jako aprílový žert, ale nejde. Jakkoli se může zdát, že současné masky bavoráků už nejde zvětšit či změnit k horšímu, patent samotné automobilky ukazuje, že prostoru je stále dost.

BMW je automobilkou, která ve svých fanoušcích vyvolává opravdu silné emoce. Ty nejsou jen kladné, vždy závisí na konkrétní novince. Třeba rozhodnutí setrvat u spalovacích jednotek tak dlouho, jak jen to bude možné, je přijímáno s nadšením. Stejně jako skutečnost, že mnichovský výrobce opravdu nehodlá vše sázet na jedinou elektrickou kartu, ale nadále pracuje třeba na vývoji vodíkových aut. Poté je tu ovšem design, který je u mnoha novinek všechno možné, jen ne překrásný. Stojí za tím jak využití mnoha pouťově působících prvků, tak velikost či vůbec pojetí čelních ledvinek.

Pokud se ale domníváte, že s poslední generací řady 7 dosáhla automobilka pomyslného vrcholu, mýlíte se. Z patentového úřadu totiž dorazily vizualizace, po jejichž spatření budete mít pocit, že koukáte na jakýsi čínský klon Rolls-Roycu. Na obrázcích je totiž vyveden vůz, jehož pomalu celé čelní partie okupují monstrózní ledvinky. Ty se navíc ve vrchní části rozšiřují, čímž lépe navazují na velmi úzké světlomety. Vše je přitom součástí jednolitého panelu, do kterého budou integrovány i senzory bezpečnostních a řidičských asistentů.

BMW tímto krokem navázalo na nedávný koncept i Vision Dee, který představilo na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas. Tato studie měla ledvinky spíše menších rozměrů a roztažené do šířky. Podstatné však bylo, že daný počin již nebyl analogovým řešením, nýbrž digitálním. Podobně na tom byl i zadní panel s integrovanými lampami, což automobilce umožnilo měnit vzezření vozu na požádání. Zároveň ale mnichovští takto mohou upravovat třeba směřování a intenzitu světel, stejně jako promítat různé informace.

Právě tuto část technologie vůz na patentových snímcích přejímá. Znamená to tedy, že stejně jako koncept dostane do vínku elektrické ústrojí, které již nevyžaduje přítomnost klasické mřížky chladiče. Automobilka díky tomu bude moci na digitální panel promítnout jakýkoliv tvar, jaký se jí zamane. Ten pak navíc má být viditelný za všech okolností, tedy i během zimních jízd, neboť bude vyhřívaný. Díky tomu bude zároveň zajištěna i funkčnost veškerých systémů.

Kdy přesně a na jakém voze se tyto ledviny (tomu se už nedá říkat „ledvinky”) objeví, zatím nebylo upřesněno. Ostatně není dáno ani to, že BMW nakonec takové řešení v sérii skutečně použije. Ale jelikož mnichovští v posledních letech v oblasti čelních partií sází především na kontroverzi, zapadá toto řešení plně do jejích plánů. A nepřekvapilo by nás ani trochu, kdybychom takovou věc viděli v sérii už v následujících dvou letech.

Mnichovská automobilka si nechala patentovat novou obří náhradu čelních ledvinek. Jejich vzhled bude moci být měněn na požádání, ovšem i tak předpokládáme, že toto řešení znovu vzbudí spoustu emocí. Foto: World Intellectual Property Organisation, CC0 Public Domain

Zdroj: WIPO přes Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.