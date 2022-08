BMW si stěžuje, že lidé obchází systém, jímž mu mají znovu platit za auta, která už jednou koupili před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Kdo sází vítr, sklízí bouři, to platí i v automobilovém světě. Nelze se tak divit, že kontroverzní zpoplatnění některé beztak instalované výbavy aut lidé neakceptují a hledají cesty, jak systém ošálit. A jsou úspěšní, k rozčarování výrobce.

Stále více se mluví o tom, že se z automobilů stávají počítače na kolech. Není tedy překvapivé, že jejich výrobci hodlají ždímat zákazníky opakovaně a stejným způsobem, jako se tomu děje ve světě IT. Při podpisu kupní smlouvy se totiž stanete pouze majitelem veškerého hardwaru a softwaru obsluhujícího základní funkce. Cokoli ovšem budete chtít navíc, to již budete muset tvrdě zacvakat, z pohledu automobilek nejlépe pravidelně a nekonečně.

Není to sice budoucnost, jaká by nás lákala a ze které bychom skákali nadšením, u některých prvků je ale pochopitelná. A snad může být i zákaznicky zajímavá. Chcete vyzkoušet třeba autonomní řízení, o které jste v době pořízení neměli zájem, na které již nezbývaly peníze nebo u nějž si nejste jisti, že vám bude něco platné? Není problém, stačí zvolit krátkodobé předplatné místo nákupu celého složitého systému (i když vše potřebné v autě tak jako tak máte) a za zlomek sumy potřebné k pořízení zjistíte, jak je systém prospěšný právě vám.

Některé automobilky ale nebojácně zkouší, kam v tomto případě mohou zajít. A nejdále se zdá být BMW. Mnichovská automobilka totiž začala tímto způsobem zpoplatňovat vyhřívání sedadel. Sedadla s topnými spirálami tak dostanete ke každému vozu, možnost jejich spuštění je ale podmíněna úhradou poplatku. Začalo to v Jižní Koreji a v Rusku, dnes už se z toho zjevně začíná stávat globální záležitost. Třeba ve Velké Británii si značka za zprovoznění dané funkce účtuje 15 liber (cca 450 Kč) v případě jednoho měsíce. Za rok pak dáte 150 GBP (4 500 Kč), za tři roky 250 GBP (7 400 Kč).

Něco takového nám přijde přes čáru. Jak jsme už zmínili, za sedadlo s topnou spirálou zaplatíte tak jako tak, neboť pro automobilky je levnější dělat maximum stejných dílů. Za vyhřívaná sedadla tedy platíte už při pořízení a jediné, co postrádáte, je příslušné tlačítko, které by systém uvedlo v chod. A to se na dotykovém displeji objeví jen tehdy, kdy si za možnost spuštění zaplatíte.

Nejsme sami, kdo něco takového vnímá jako nehoráznost. BMW už se tak musí potýkat s tím, že lidé ve větší míře využívají služeb různých tuningových firem, které namísto odemknutí většího potenciálu pohonných jednotek začínají nabízet třeba zprovoznění satelitní navigace či televizního tuneru, vylepšení adaptivního podvozku nebo právě onoho vyhřívání sedadel.

Iain Litchfield, šéf tuningové společnosti Litchfield Motors, k věci uvedl, že zájem o odemčení některých továrních funkcí „byl dosud populární hlavně u vozů VW/Audi“. Nyní jej ale stále více kontaktují i vlastníci BMW. Tomu se opravdu nelze divit, jakkoli musíme dodat, že legálnost tohoto postupu je otázkou. Bavorská značka nepochybuje, že je to nelegální a proti takovému jednání se ohrazuje, zatím ale bez úspěchu. Můžeme tedy do budoucna očekávat zajímavé právní bitvy - jsme zvědavi, jak bude automobilka vysvětlovat u soudu jako nepřijatelné, že si s autem, které jste si u ní koupili a je jen vaše, děláte, co uznáte za vhodné. Podle nás tomu nemá jak zabránit.

Tak či onak je nepochybné, že lidé začnou automobilky obcházet v daleko větší míře než dosud a dodatečné funkce si od třetích stran nechají takto aktivovat levněji. Sami už víme o případech, kdy něco takového dovolují přes spřátelené tuningové firmy i oficiální dealeři některých značek koncernu VW, neboť sami nedokáží zákazníkům vysvětlit, proč by měli platit navíc za tu či onu věc, kterou v autě v podstatě mají. Aby výrobci na tomto nápadu nakonec více neprodělávali, než aby na něm vydělávali miliardy, se kterými předem počítají...

Vyhřívaná sedadla dnes některé automobilky montují prakticky do všech modelů, paradoxně kvůli úspoře nákladů. Že si s nimi auto koupíte, ale neznamená, že je také máte - výrobci si nechají zaplatit i za pouhé tlačítko v palubním menu, který vyhřívání aktivuje. A protože jde o drahý špás, lidé už nacházejí cesty, jak tyto systémy obejít. Foto: BMW

Zdroje: Wired, Autoforum

Petr Prokopec

