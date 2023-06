BMW skutečně změní označení svých modelů, na první pohled už se v nich nevyzná nikdo před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

BMW zas jednou udělalo „patláma, patláma” a už tak nepříliš přehledné označení svých modelů změní na ještě méně výmluvné. I velcí znalci se budou muset zamyslet nad tím, co mají právě před sebou.

Nechceme začínat v obvyklém stylu, ale doba vnucování jinak nechtěných elektrických aut s sebou přináší nejen spoustu na první pohled zjevných nepříjemností, ale také řadu svérázných sekundárních bizarností. A změny ve způsobu označování modelů aut jsou jedněmi z nich.

Motivace k nim je v zásadě dvojí, přičemž ta první je vlastně nevinná. S elektrickým pohonem ztrácí smysl definovat pohonnou jednotku pomocí objemu či koncepce. Ford Mondeo 3,0 V6 byl něco, VW Passat W8 byl něco, BMW 760i bylo něco, Audi Q7 V12 TDI bylo něco... Dnes už to není nic, protože objemy motorů šly dolů a unifikace koncepcí jednotky jako W8 nebo W12 zabila. S elektřinou to ale bude znamenat ještě méně, protože „velikost” motoru tady neříká prakticky nic.

Automobilky tak už dříve začaly přepřahat spíše na čísla značící nějaký výkonový rozsah či velikost baterie. Audi A4 45 TFSI je pořád benzinové, nemá ale motor 4,5 pod kapotou, je to dvoulitr. Škoda Enyaq iV 60 nemá šestilitr, je to elektromobil. A takové BMW X7 M50 není osmiválcový spalovací bijec, ale hybridní benzin-elektrický sedan. Je to podle nás zmatečné, nedá se to přirozeně vnímat, musíte se to naučit. Ale budiž, ono moc lepších řešení nevymyslíte.

Druhá motivace už ale tak nevinná není, je to vlastně proradnost svého druhu. Automobilky ví, že spousta lidí elektromobily odmítá, a tak chtějí využívat jmen konvenčních verzí, aby jim zajistily pozornost, kterou by si jinak nezískaly. Proto Audi změní označení celých modelů a A6 bude už jen elektromobil, zatímco spalovací alternativa ponese jméno A7. To samé A4 a A5. Taková A6 má miliony bývalých kupců, tak se takhle na tu novou přijdou aspoň podívat...

Podobně je na tom BMW, které sice není do elektromobilů tak zapálené jako značka čtyř kruhů, ví ale, že je prodávat musí. A tak chce také co nejvíc zastřít, že je nějaký model elektrický resp. jde o jeho elektrickou verzi. Mnichov bude nabízet v hávech stejných karoserií rozličné pohony od spalovacích přes hybridní až po elektrická a ví, že spousta lidí elektrická auta nechce, pro jiné nejsou nositelem takové prestiže. A tak brzy udělá krok, který rozlišení benzinové verze od elektrické na první pohled prakticky znemožní.

Už jsme o tom psali, teď už je prakticky jisté, že to přijde. A bude to plošné. Obvyklý zdroj těchto informací přímo z automobilky, který se vyskytuje na fóru Bimmerpost, potvrdil, že už nepůjde jen o experiment spojený řadou 1. Další a další typy - po jedničce to bude X3 - vypustí v případě benzinových variant písmeno „i” ve značení benzinových motorů a definovat je bude jen číslo.

Budou tak vedle sebe existovat různé X3, řady 4 a další modely s označením 40 či M40, (popř. také 30, 20, 60, prostě cokoli), ze kterých poznáte leda „gigantische Schei...” - ať zůstaneme v Německu. Pokud tedy nebudete přesně vědět, co znamenají. 40 bude prostě 40, ale v elektrické řadě 4 to bude nějaký elektromotor a ve spalovací řadě 4 nějaký benzin, možná šestiválec, možná třílitrový, ale možná také ne. Také to může být hybrid nebo možná i šlapací pohon pro 40 nohou.

Jestli dosud šlo z označení modelů BMW aspoň něco tušit, teď už se v nich přirozeně nevyzná nikdo. A jen velkým znalcům po pár sekundách přemýšlení dojde, na co vlastně hledí. Podle nás to není šťastné, ale kdo chce kam...

X3 bude dalším modelem BMW, které vypustí z označení modelů a jejich verzí písmeno „i”. Nehodí se, protože elektrické modely jsou značené také písmenem „i”. A BMW bude rádo, když nebude na první pohled patrné, co pod kapotou toho či onoho modelu je - elektrický pohon spoustu lidí odrazuje, v očích jiných není známkou prestiže. Foto: BMW

Zdroj: Bimmerpost

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.