BMW slaví 10 tisíc prodaných elektrických iX3. Xiaomi se jeho číslům směje, Mercedes, Audi i jiná BMW se můžou smát taky
Petr MilerNemá smysl říkat, že se tomuto vozu nedaří, jeho prodeje jsou solidní. Tanečky kolem zájmu o něj ale od začátku připomínají spíš marný pokus skutečný zájem teprve rozdmýchat. První reálná čísla dovolují si vše zasadit do kontextu.
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BMW slaví 10 tisíc prodaných elektrických iX3. Xiaomi se jeho číslům směje, Mercedes, Audi i jiná BMW se můžou smát taky
před 6 hodinami | Petr Miler
Nemá smysl říkat, že se tomuto vozu nedaří, jeho prodeje jsou solidní. Tanečky kolem zájmu o něj ale od začátku připomínají spíš marný pokus skutečný zájem teprve rozdmýchat. První reálná čísla dovolují si vše zasadit do kontextu.
BMW loni odhalilo svůj první model z tzv. Neue Klasse (vlastně je to spíš Neue Neue Klasse, ale na tu původní už většina lidí zapomněla), typ zvaný iX3. Je to - jak už název napovídá - ryze elektrický vůz, takže nám od začátku trochu nesedí pokusy automobilky jej prezentovat jako ohromný obchodní úspěch. Může to být relativně úspěšný elektromobil, to ano, ale kolik lidí touží po elektrickém SUV? Pár procent? A kolik lidí si takový vůz je ochotno koupit, pokud jej k tomu zřízení, ve kterém žijí, dotlačí? Pár desítek procent? To na opravdový hit nikdy stačit nebude.
V Mnichově přesto neváhali déle než pár dnů po premiéře, než začali mluvit o ohromujícím zájmu, záplavě objednávek, vyčerpaných produkčních kapacitách apod. Nepapouškovali jsme to, protože jsme měli pocit, že to BMW dělalo spíš ve snaze zájem teprve probudit než ten dosavadní reflektovat. Nyní je auto pár měsíců v prodeji a kolegové z Auto News probírají jeho dosavadní odbyt. V Evropě jde - a „naše” čísla od Data Force to potvrzují - letos o 10 299 aut, což není málo. Ale je to zase tak moc? V Česku pak jde podle čísel SDA o 71 aut. A uvážíme-li, že je tu přes 20 poboček autorizovaných dealerů, kteří všichni museli nakupovat...
Nepodsouváme vám žádné soudy, jen zasadíme čísla do kontextu. O ten možná nejvýmluvnější se postaralo čínské Xiaomi, které s auty začalo teprve nedávno a na svých sociálních kanálech se nad výsledkem BMW pousmálo s tím, že aktuálně prodává přes 30 000 elektromobilů měsíčně s pomocí pouhých dvou modelů. Vedle toho 10 299 nových iX3 za čtyři měsíce roku zase tak skvěle nevypadá.
Je navíc třeba dodat, že prodejům aut i segmentu iX3 dál dominují spalovací vozy. Před 75 procent nově prodaných aut v Evropě stále jezdí primárně na benzín nebo naftu a přímo v hájemství iX3 se vyskytuje řada úspěšnějších modelů. Předně je to spalovací X3 (v Evropě 28 389 aut, u nás 316), o kterou je zjevně násobně větší zájem, i když je to „Alte Klasse” s designem jak z obludária. Ještě lépe je na tom ale Mercedes s klasickým GLC (41 227 Evropa, 399 ČR), lépe se prodává dokonce i elektrické Audi Q4 e-tron (14 780 aut v Evropě, dobře, v ČR 7, tady chybí dealerské registrace) a jinde je i dožívající generace BMW řady 3 (21 451/162).
Jasně, BMW je pořád na začátku cesty a může se dostat ještě dál. Ale přijde nám trochu nešťastné prezentovat tohle jako kdovíco, když samo BMW má úspěšnější modely a konkurence ve stejném segmentu též, klidně i elektrických. Výsměch Xiaomi je vzhledem k tomu, že jde hlavně o čínský odbyt, troch nefér, ale na druhou stranu, iX3 se prodává i v Číně. A ani tam prodejní tabulky na hlavu nestaví - ve statistikách zatím vidíme pouhých 16 aut, z toho 4 za poslední měsíc, tam zjevně prodeje pořádně nezačaly.
S chladnou hlavou a nohama v teple je zkrátka třeba dodat to, co automobilky tak rády přehlíží - naprostá většina zákazníků dál kupuje auta se spalovacími motorem, na která kašlou vývojově, marketingově i obchodně. Někteří div nedělají hlupáky z těch, kteří je pořád kupují. Kdyby dnes někdo vrhl do jakéhokoli historicky klíčového spalovacího modelu takové úsilí, jaké spojuje se stále okrajově prodávanými elektrickými vozy, teprve pozná, co to je úspěch. Nedělá to ale už roky nikdo, vůbec nikdo...
BMW iX3 jistě není propadák. Ale vynášet ho do nebe pro jeho prodeje? Nezdá se to být na místě. Foto: BMW
Zdroje: Auto News, Data Force, SDA, BMW, Autoforum.cz
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