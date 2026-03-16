BMW slaví kulaté výročí legendární M3 edicí kombinující prvky z těch nejlepších verzí, pro nás má ale něco jiného
Petr ProkopecLetošek je pro mnichovskou automobilku významnější než několik předchozích i následujících let, neboť přesně před 40 roky začala posílat do světa první kusy svého jasně nejslavnějšího sportovního modelu. Tato oslavná edice nás mine, BMW pro nás má ale možná něco ještě lepšího.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Divizi BMW M se loni znovu dařilo a už čtrnáctý rok v řadě mohla slavit nový prodejní rekord. Zákazníkům totiž předala 213 449 nových aut, což při celkových registracích automobilky (2 169 739 vozů) znamená, že každý desátý prodaný exemplář byl „eMko“. To zní skvěle, je ale třeba si uvědomit, že takto podaný je celý výsledek reálný asi jako předjíždění v současné Formuli 1.
Nabídka sportovní divize je dnes diametrálně odlišná od stavu, který panoval ještě před nějakými dvěma dekádami. Od divize M jste si dlouho mohli koupit jen M3 a M5, když se pak přidala M6 nebo první eMkové SUV, bylo to zásadní rozšíření. Taková M6 se ale prodávala až od roku 2005, X5 M od roku 2009, až o dost později přišly modely jako M4, X3 M, X4 M, M2, M8... Nabídka modelů M se nafoukla násobně, pořád byl ale bylo obdivuhodné, kdyby BMW prodalo 200 tisíc takových aut. Ani to není pravda.
Do prodejů divize se nyní započítávají i všemožní „půlčíci”, čímž nemíníme hobity, nýbrž vozy jako M340i, X3 M40d, i4 M60, dříve M550d a spoustu dalších aut, která s tím, na čem vznikla divize M, nemají mnoho společného - je o trochu víc než paket M Sport a dál nic. Tím ale nechceme úspěchy BMW nijak shazovat a jsme rádi, že se na rozdíl od Audi či Mercedesu neřídí klimatickou ideologií a nabízí i v těchto sférách všechna možná řešení pohonu. Klientela na to zjevně slyší, a tak nezaskočí, že BMW dál přitápí pod kotlem.
Němci k tomu mají pádný důvod, neboť právě tento měsíc, v březnu roku 2026, ubíhá 40 let od začátku výroby původního BMW M3 E30, které divizi M fakticky udělalo. Právě při té příležitosti tedy vyrukovali se sympaticky působící limitkou M4 M Legacy Edition, která je svérázným dárkem ke čtyřicátinám M3, neboť jinak v principu stejné auto během oněch čtyřech dekád změnilo jméno. Produkce bude nepřekvapivě čítat pouze 40 kusů, celkovými prodeji tedy tato edice nezamává. Určena je navíc pouze pro Kanadu. Nepřekvapilo by nás ovšem, kdyby se podobných variant letos objevilo daleko víc i jinde. Ostatně sázka na nostalgii vždy táhne, podobně jako všemožné limitované edice. Tato se navíc od standardu neliší jen pár nálepkami.
BMW kupé nadělilo hlavně exkluzivní odstíny karoserie jako Laguna Seca Blue, Velvet Blue Metallic či Imola Red II, nejslavnější odstíny různých generací em-trojek. Spárovat s nimi pak lze jak grafické polepy kapoty, boků či zádě, tak především kola zvaná 826M s bronzovým povrchem, která jsou převzata z verze M4 CS. Uvnitř je pak možné počítat s koženým čalouněním, karbonovými dekory či sportovním volantem, který rovněž pochází z CS. Po stránce technické se ale nezměnilo nic a šestiválcový motor v tomto případě produkuje 510 až 530 koní, neboť vychází z varianty Competition.
Znamená to tedy, že M4 M Legacy Edition není k dispozici s manuálem, nýbrž pouze s automatem a pohonem zadních či všech čtyř kol. Protože ale šestiválci stále asistují jen turbodmychadla a nikoli elektromotory, zmizí celá edice nejspíš rychleji, než mnichovské kupé zvládne obkroužit Nürburgring. Což nás koneckonců přivádí k další novince mnichovské sportovní divize. Jakkoli o té prozatím můžeme spíše jen spekulovat.
BMW totiž poslalo do světa snímek osvětleného rámečku čelní masky a rozsvícených světel. V obou případech tu máme žlutou barvu, která odkazuje na to nejlepší od divize M, dnes taková světla používají verze CS. Může jít o silniční stroj, hovoří se ale také o vylepšené verzi závodního speciálu M4 GT3 Evo. Nicméně stávající verze tohoto vozu debutovala loni v lednu při čtyřiadvacetihodinovce v Dubaji, načež by značka k modernizaci přistoupila poměrně brzy. Že by tedy stopy vedly mimo závodní tratě?
Značka k vozu zatím uvádí pouze tolik, že „zboří všechny časové hranice“. To by mohlo vést skutečně k extra provedení verze CS, která je už dnes rekordmanem Nürburgringu jako kombík a jistě ji lze posunout ještě dál. Spekulace ale nechme raději spát, koneckonců na oficiální odhalení této novinky má dojít ještě tento týden, dokonce před premiérou nové řady 3, která se má ukázat ve středu 18. března.
Edice oslavující začátek výroby vůbec první M3 je paradoxně limitovanou M4 Coupe, zvolené barvy a doplňky jí ale činí dost atraktivní. Zatím je ale k dispozici jen pro Kanaďany. Foto: BMW
Pro nás automobilka chystá něco jiného, možná ještě lepšího. Foto: BMW
Zdroj: BMW
