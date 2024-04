BMW smutně hází přes palubu další tradiční prvek, nová M5 nedostane žádné „řazení” včera | Petr Prokopec

Vůz se samozřejmě neobejde bez převodovky, bez té by vůbec nemohl fungovat, též převody s ním měnit půjde. Při snaze o ruční volbu ale budete stejně jako u tuctových modelů odkázáni na pádla pod volantem, kterými prostě nejde zastat vše.

Podobně jako u pohonů aut platí, že pro každý druh jízdy je ideální jiná převodovka a jiný způsob volby převodových stupňů. Pokud tedy kupříkladu sedíte v závodním speciálu, nechcete nic jiného než pádla pod volantem, díky nimž není třeba sundávat ruce, a to ani v zatáčkách, neboť ostrý převod řízení nevyžaduje ručkování po věnci.

O trochu jiné je to u silničních sportovních aut, která se logicky neprohání pouze po okruzích, ale třeba také v horských vracečkách. A protože převod řízení mají „tupější”, jen s pádly pod volantem si v případě ruční volby převodových stupňů nevystačíte, neboť ruce nemáte jen na jednom místě věnce volantu. Typické v takovém případě je, že volant chvílemi držíte jen levačkou, zatímco pravou rukou volíte převody i v případě automatu voličem na středovém tunelu. To tam ale nějaký musí být…

Výrobci nato léta pamatovali, a tak středový tunel osazovali voličem, který byl neustále na stejném místě a nabízel tak jistotu. BMW dlouho úzkostlivě dbalo na svůj sportovní kredit, proto v případě automatických převodovek bylo možné počítat s tím správným centrálním voličem. Tedy s pákou, jejíž přitažení k sobě vede k volbě vyšších rychlostních stupňů, zatímco pohyb od sebe volící nižší stupeň znovu plně koresponduje s pohybem těla. S tím je ale nyní konec.

Ze středových tunelů voliče automatů připomínající třeba letecký knipl mizí. U tuctových modelů to ještě nějak pochopíte, a tak lze BMW tleskat, že i když třeba k modelu 320d fyzický volič nedostanete, M3 ho pořád má. Jak ale nyní informuje BMW Blog, nová generace BMW M5 už to štěstí mít nebude. Je to přitom přesně ten typ vozu, nad kterým chcete mít absolutní kontrolu. Něco takového však malý joystick na středovém tunelu jednoduše neumožňuje, přičemž jak jsme již zmínili, pádla se vždy nenachází tam, kde je čekáte, což může vést k řadě nepříjemných situací.

Jde o detail, který v jiných mnichovských modelech většina lidí ani nezaznamená. Jenže M5 zkrátka není tuctovka, není to ten typ auta, za jehož volantem byste se chtěli kochat krásami pohoří Eifel. Místo toho si chcete střihnout Severní smyčku v maximálním možném tempu. Což znamená, že potřebujete řadit přesně v tu chvíli, kdy vám to umožní nejlepší průjezd zatáčkou či průlet po rovině. Nová generace však začíná mířit směrem poněkud neřidičským. Smutné.

Jako první z mnichovských aut se dočkal podivného ovládání automatu, který kvůli nízkým nákladům preferují i ostatní výrobci, dočkalo elektrické SUV iX. V jeho případě to problém není, vadit to nebude ani u běžnějších spalovacích aut. Ale u M5 jde o chybu. Foto: BMW

Petr Prokopec

