BMW strhlo kamufláž z chystané nové řady 3, tady jede vaše příští auto splnitelných snů. Anebo ne?

Když se dřív na světlo světa drala jakákoli nová trojka, spousta z nás to napjatě sledovala, neboť tušila, že v ní jednou skončí, bylo to prostě to správné auto splnitelných snů. Tahle trojka ale bude elektrická a nejsme si jisti, zda bude takovou roli dál plnit.

V letošním roce odstartuje nová éra BMW. Mnichovská automobilka se pochlubí sériovým provedením prvního člena své novodobé rodiny Neue Klasse, jejíž vzhled přijmou nejen elektrické, ale i spalovací verze. Zajímavé je, že jakkoli první vlaštovkou bude SUV iX3, značka od počátku láká spíše na sedan i3, tedy elektrické provedení řady 3. Asi v tom vidí víc úcty k tradici, ostatně s tím nezačíná dnes - silně kamuflovaný jsme tento vůz mohli vidět už v březnu. U příležitosti zahájení šanghajského autosalonu ale ochranná fólie letěla pryč.

Momentálně si tedy Neue Klasse můžeme prohlédnout bez maskování, i když úplně sériové provedení to pořád není - značka vůz dál tituluje jako koncept. Stávající provedení si tak říká Vision Driving Experience a má mít velmi blízko k produkčnímu modelu. A je třeba říci, že do showroomů nedorazí zrůdička, jakou bychom čekali, byť je otázkou, jak publikum přijme zejména zadní partie, které se zdají být ať moc příliš vysoké. Stejně tak bychom zatím se superlativy nespojovali techniku.

Automobilka zatím oznámila, že prototyp disponuje až 18 000 Nm na kolech, což je naprosto nicneříkající číslo (se správným zpřevodováním můžete mít na kolech klidně 180 0000 Nm, neříká to vážně nic) a nabízí 1,2 tuny přítlaku, které máte k dispozici pořád. Ve druhém případě za tím stojí totéž, co dokáže McMurtry Speirling udržet střechou dolů, tedy pětice ventilátorů. Z dřívějška však již víme, že každý potřebuje ke svému pohonu 50 kW. Jakmile se tak do díla zapojí všechny, takové baterie o kapacitě 80 kWh vycucnou za přibližně 19 minut, aniž byste ujeli metr. Ale tato věc se v sériovém autě stejně nejspíš neobjeví. A pokud ano, tak v nesrovnatelně skromnější formě.

Pro Šanghaj si přitom BMW připravilo speciální lak, který v závislosti na okolním světle dokáže měnit barvu. Mimo to nás značka poprvé nechává nahlédnout dovnitř, kde středový tunel hostí ovládání technologie zvané Heart of Joy. Takto pateticky (Srdce radosti?) je pojmenován superpočítač, který dohlíží na veškeré jízdní funkce. U produkčních variant však žádná tlačítka nenajdete, místo toho by vše mělo být realizováno skrze dotykový displej. Případně si pak třeba jízdní režim budete moci navolit i hlasem.

Podle BMW vůz dokáže v zatáčkách vygenerovat až 3g, načež je srovnatelný s monoposty Formule 1 a dalece přesahuje požadavky spojené s normálními silničními auty. To je však prý záměr, neboť pokud Neue Klasse obstojí v tak extrémních podmínkách, pak by měla obstát i během každodenního života. Heart of Joy má tedy zajistit nemalou stabilitu a komfort, ovšem bez toho, aniž by elektronické asistenty působily rušivě, stejně jako se zasadí o 98 procent veškerého brzdění skrze regenerativní techniku.

Lze už jen dodat, že výroba Neue Klasse se rozjede ještě letos v prosinci, nikoli však v Mnichově, nýbrž v maďarském Debrecínu, bude to taková debrecínka na kolech. Jak jsme pak zmínili, nepůjde o sedan, nýbrž o iX3. Značka pak od příštího roku rozjede i produkci v čínském Šen-jangu, kde ovšem budou vznikat pouze verze pro Říši středu, nikoli pro Evropu. S ohledem na cla, kterými jsou zatížené elektromobily vyrobené v Číně, se takovému rozhodnutím nejde divit.

Pochopitelně sami posuďte, jak moc vás tohle auto láká, vizuálně i jinak. BMW řady 3 je pro spoustu nadšených řidičů už dekády auto snů, nutno dodat splnitelných snů, které se realitou kolikrát stanou až díky ojetinám prodávaným o roky či dekády později. Jestli tuto roli sehraje i i3, je otázkou. Spalovací trojka by ale měla dostat velmi podobný vzhled, třebaže technické základy budou odlišné. Minimálně v tomto případě tedy aspoň tušíme, na čem přibližně jsme.

Mnichovští se v Šanghaji pochlubili odmaskovanou novou trojkou v provedení i3. Je to nejvíc, co zatím můžeme vidět z Neue Klasse, byť sedan je stále titulován jako koncept Vision Driving Experience, který má jen velmi blízko k sérii. Foto: BMW

