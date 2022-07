BMW svým dalším krokem rozbrečí evropské nadšence hned dvakrát, to se jen tak někomu nepovede před 7 hodinami | Petr Prokopec

Evropské automobilky tvrdá jádra svých příznivců v posledních letech netěší, obvykle se ale ten či onen krok dá přejít s jedním pořádným pláčem. U BMW je třeba se připravit na dva - slzy štěstí záhy vystřídají slzy smutku.

V letošním roce jsme se dočkali hned dvou sportovních aut s objemnými motory, jejichž výkon je přenášen na zadní kola skrze manuální převodovku. V prvním případě se jednalo o Porsche 911 Sport Classic, ve druhém pak o Toyotu Supra. Pro staromilce tak náhle svět přestal být tak černý. Jak se nyní ukazuje, vyjasnit se v něm má ještě více, neboť na trh má zamířit další vůz, který vám umožní hrátky s „fofrklackem“. A není nakonec až tak překvapivé, že jde o BMW Z4, neboť německý roadster je dvouvaječným dvojčetem japonského kupé.

Z4 již na některých trzích s manuálním řazením dostupné je, nicméně tuto převodovku páruje pouze s dvoulitrovými čtyřválci - takové motory nadšence neohromují. Supra nicméně trojici pedálů spojila s třílitrovým šestiválcem, což je kombinace, kterou BMW nenabídlo, ač ji nabídnout mohlo. Nyní se má i kvůli prodejním úspěchům aut jako BMW M2 nebo Porsche z řad GT manuál má objevit také v útrobách BMW Z4 M40i, evropské fanoušky to ale rozpláče hned dvakrát.

Poprvé to budou slzy štěstí, neboť něco takového v dnešní době každého nadšence dojme. Hned je ale vystřídají slzy smutku, neboť dostupnost této verze má být omezena americkým kontinentem. Právě tam je zájem o ruční řazení u sportovních aut paradoxně větší (u modelu M2 přesahuje 50 %), navíc tento kontinent není spojen s takovým tlakem na minimalizaci spotřeby paliva resp. emisí CO2. Ty jsou u aut s manuální převodovkou vyšší než u těch s automatem. A jakkoli nejde o velké rozdíly, ve chvíli, kdy by trojice pedálů měla na prodejích třeba 15procentní podíl, už má BMW problém.

Opomenout nesmíme ani rozdílné vnímání manuálů na obou kontinentech. Zatímco v Evropě se na ruční řazení většina lidí dívá spíše jako na „sociální volbu”, ve Státech jde o volbu fajnšmekrů, uznávaných řidičů - většina lidí něco jako sešlápnutí pedálů ve stejný moment, kdy je třeba pohyb pákou na středovém tunelu, vůbec nezvládá. Pro BMW tak jde v případě Z4 o logický obchodní krok.

Můžeme pak už jen dodat, že dle zatím nepotvrzených informací by roadster měl v polovině roku 2025 definitivně skončit, a to na obou stranách Atlantiku. Důvodem má být i úspěch Porsche 718 Boxster, které mnichovský vůz připravilo o velké množství zákazníků. Prodeje tedy nejsou tak oslňující, jak BMW očekávalo. Manuální verze, která má být součástí faceliftu, to ovšem může změnit, neboť by Boxsteru mohla zase vzít část zákazníků zpět.

Pokud se to ale nepovede, je otázkou, nakolik zaříznutí Z4 ovlivní Toyotu Supra, neboť oba modely se montují v továrně společnosti Magna Steyr v rakouském Štýrském Hradci. Zatím nicméně v tomto ohledu nevypluly napovrch žádné informace. Japonské kupé by ale klidně mohlo na trhu vydržet o trochu déle, nakonec i proto, že zájem o sporťáky s pevnými střešními panely klesá pomaleji než o ty s plátnem nad hlavou.

BMW Z4 zatím párovalo s manuálem jen dvoulitrový čtyřválec, navíc jen na některých trzích. Nyní by se v rámci chystaného faceliftu měla dočkat trojice pedálů i šestiválcová varianta M40i. Takový vůz by ale měl být k dispozici jen ve Státech. Foto: BMW

Zdroj: BMWBlog

