BMW ukázalo další nový osobní tank, bez zelené ideologie dává o hodně větší smysl

Mnichovská automobilka si asi chce vylepšit reputaci a po nedávno odhaleném nesmyslu jménem i7 Protection přichází s konvenčně koncipovanou „protekční” X5. Je to o hodně chutnější šálek kávy.

Na počátku srpna představilo BMW novinku, ze které musí každý rozumný člověk dodnes kroutit hlavou. Pod názvem i7 Protection totiž dorazila pancéřovaná verze elektrické limuzíny. Již ve chvíli, kdy tato slova poskládáte vedle sebe, vidíte jasně, o jaký nesmysl se jedná. Je to ještě těžší auto s velmi omezenou dynamikou a ještě omezenějším akčním potenciálem. To je u auta, jehož prvořadým úkolem je odolat útoku agresora a rychle zmizet do nejdále, skutečně kombinace k pohledání.

BMW se za tuto hloupost dočkalo kritiky nejen od nás, a tak tu o necelé tři týdny později máme další mnichovskou novinku stejného ražení, kterou kritizovat dost dobře nelze. Ochranného pancíře se totiž dočkalo inovované BMW X5, které se v elektrickém provedení ani nevyrábí, a tak jde o konvenční vůz. V takovém autě má posádka mnohem větší šance přežít něčí atak, a to i přesto, že má nižší certifikaci balistické ochrany VR6. Znamená to, že ocelové pláty napěchované pod karoserii zvládnou zastavit kulku kalibru 7,62 mm letící rychlostí 720 metrů za sekundu. S úrovní VR9 je spojeno až 820 m/s.

Abychom vše vysvětlili ještě lépe, přesuneme se k jednotlivým zbraním. Pancéřované BMW X5 totiž dokáže odolat jak všem pistolím, tedy i slavné „tři-pět-sedmičce“ Magnum, tak i lehčím kulometům či sniperským puškám. Ocelové pláty nebyly vměstnány pouze pod dveře či blatníky, ochranu vám poskytuje rovněž střecha. Podvozek pak pro změnu disponuje hliníkovým panelem, jenž dokáže odolat šrapnelům. BMW nicméně za příplatek nabízí právě pro střechu a podvozek ještě odolnější pancéřové krytí.

V souladu s přidanou hmotností byl upraven podvozek a posílen brzdový systém, zajímavé řešení pak BMW použilo u palivové nádrže. Její vnitřek totiž obsahuje speciální nátěr, který se po průstřelu sám zatáhne a zabrání tak úniku pohonných hmot. Pochvalu si nicméně zaslouží i vzhled vozu. Verze X5 Protection VR6 se totiž dočkala paketu M Sport, díky čemuž na první pohled působí atraktivněji, než by u podobných aut člověk čekal. A mate tak tělem, neboť asi jen málokdo by čekal, že ostře sledovaný prominent bude sedět uvnitř takového vozu.

Pokud tedy dojde na přepadení, je moment překvapení na straně cíle. Díky tomu má řidič pancéřované X5 pár sekund k dobru, jichž může využít k úniku. A jakkoli došlo na navýšení hmotnosti, na rozdíl od elektrické limuzíny dokáže benzinové SUV skutečně zmizet během pár chvil v prachu. Základem je totiž provedení M60i xDrive, což znamená, že pod kapotou najdeme 4,4litrový osmiválec naladěný na 530 koní, jemuž pomocnou ruku podává 48voltový mild-hybridní systém (+ 12 koní).

Ve srovnání se standardním BMW X5 M60i se přitom zrychlení na stovku zhoršilo ze 4,2 na 5,9 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost byla omezena na 210 km/h. To ale ve finále opravdu nejsou špatná data, zvláště když je porovnáme s oním elektrickým nesmyslem. BMW i7 Protection totiž potřebuje k akceleraci na stovku dlouhých 9 sekund a více než 160 km/h nejede.

Aktuálně už jen dodáme, že BMW nezveřejnilo ani hmotnost, ani cenu. Ta však nebude zrovna nízká, kromě pancíře se totiž X5 Protection VR6 dočkalo také rozsáhlé luxusní standardní výbavy. Vyrábět se pak bude na separované lince vedle běžných exemplářů v americkém Spartanburgu. Automobilka přitom zájemcům nabízí i speciální školení řidičů, v rámci servisu a údržby jsou pak ve vybraných dealerstvích k dispozici vycvičení experti.

Mnichovská automobilka tentokrát nespárovala ochranný pancíř s elektrickým pohonem, nýbrž s paketem M Sport. X5 Protection VR6 tak na první pohled nevypadá jako pancéřovaný vůz, snáze tak unikne pozornosti. A přepadený má v 530koňovém SUV mnohem větší šance z místa činu uniknout bez následků. Foto: BMW

