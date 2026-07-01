BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos

Mnichovská automobilka úspěšně otestovala druhou generaci takových robotů a nasazuje ještě lepší verzi. Cíl je jasný - úplná automatizace výroby, nemá existovat činnost, kterou by nutně museli dělat lidé.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos

před 10 hodinami | Petr Prokopec

BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos

/

Foto: BMW

Mnichovská automobilka úspěšně otestovala druhou generaci takových robotů a nasazuje ještě lepší verzi. Cíl je jasný - úplná automatizace výroby, nemá existovat činnost, kterou by nutně museli dělat lidé.

V této době pomalu nezažijeme den, kdy by některá z významných automobilek neohlásila, že dříve zavedená úsporná opatření nejsou dostačující a firemní výdaje čekají další škrty. Možnosti šetření pochopitelně nejsou neomezené, spoustu potenciálu ale pořád skýtá větší automatizace výroby.

I když význam člověka na výrobních linkách v posledních dekádách významně pokles, velcí výrobci aut pořád zaměstnávají statisíce lidí, kteří se z největší části podílejí právě na produkci. Mimo obsluhu strojů jde většinou o dílčí činnosti, které nelze snadno automatizovat, právě tady ale přichází ke slov humanoidní roboti, kteří budou schopni dělat prakticky totéž co člověk.

Nejde navíc jen o to, že to budou dělat levněji, roboti neznají únavu či emoce, a tak mohou pracovat s naprostou přesností tak dlouho, dokud technicky fungují a mají dost energie. Osadit je navíc lze řadou senzorů, které se zaměří na kontrolu kvality. Špatný svár, nižší kvalita materiálu či třeba vadný lak tak mohou být odhaleny dříve, než je daný komponent vůbec použit. Ve finále tak z montážní linky mohou sjíždět lepší auta za menší peníze, to automobilky pochopitelně chtějí.

Probouzí tím sice obavy u svých současných zaměstnanců, neboť ti se mohou stát nadbytečnými, ale to je zkrátka evoluce - vysněným konečným stavem je nulový počet „živých dělníků”. Jak daleko na cestě k takovému stavu jsme, je otázkou, branže k němu ale nepochybně směřuje. Ostatně noví roboti, které nyní BMW nasadilo do služby ve své továrně v americkém Spartanburgu, mají k lidem blízko po všech stránkách.

Za humanoidními roboty zvanými Figure 03 stojí společnost Figure, která s mnichovskou automobilkou spolupracuje na tomto poli delší čas. Nedávno dokončila pilotní 11měsíční program, během kterého druhá generace robotů pomáhala v karosárně, kde připravovala jednotlivé panely karoserie ke svaření. Během této éry se přitom podílela na výrobě víc než 30 tisíc kusů X3. Vedlejším, ovšem rozhodně ne zanedbatelným benefitem pak byla redukce zranění na pracovišti.

BMW i proto uvedlo, že chce roboty ve svých továrnách angažovat ve větším množství, a to především tam, kde jde o nebezpečnou či špinavou práci, kterou stejně nikdo nechce dělat. Nová generace Figure 03 tedy nemá zamířit do karosárny, nýbrž se postará o třídění jednotlivých komponentů, které jsou do továrny dopravovány ve velkých kontejnerech. Nakládat je pak mají do vozíků, které budou odvážet na specifická místa odvozu či rovnou nakládat na dopravníky.

„Továrna ve Spartanburgu je rodištěm humanoidní robotiky ve výrobním procesu BMW. Za sebou máme pilotní program s Figure 02 v karosárně, který byl úspěšný, a nyní se chystáme nasadit Figure 03 v logistice,“ uvedl k vývoji v zámoří Ulrich Wieland, viceprezident značky zodpovědný za kontrolu výroby a právě logistiku. A dodal, že BMW bude roboty nasazovat hlavně „při monotónních, ergonomicky náročných a bezpečí ohrožujících aktivitách”.

Automobilka tak chce „ochránit” a „co nejefektivněji využít zaměstnance”. I BMW se tedy vyhýbá nepříjemným otázkám tvrzeními, že roboti jsou tu vlastně pro lidi a ne proti nim. Je to samozřejmě jen snaha uklidnit rozvířené vody - roboti jsou tu proto, aby se automobilka mohla zaměstnanci zaobírat co nejméně. Ale jak už padlo, to je zkrátka evoluce - jak daleko jsme od stavu, kdy některá z firem vyrobí celé auto bez zapojení živáčka, ale zůstává v tuto chvíli otevřenou otázkou.


BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos - 1 - BMW Figure 03 2026 prvni sada 01BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos - 2 - BMW Figure 03 2026 prvni sada 02BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos - 3 - BMW Figure 03 2026 prvni sada 03BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos - 4 - BMW Figure 03 2026 prvni sada 04BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos - 5 - BMW Figure 03 2026 prvni sada 05BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos - 6 - BMW Figure 03 2026 prvni sada 06
Humanoidní robot Figure 03 už k člověku z masa a kostí nemá daleko ani vzhledově. Je skutečně jen otázkou času, než budou lidé v továrnách nahrazeni úplně nebo téměř úplně. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše