BMW ukázalo novou iX3 pro Čínu a dopřálo jí kliky dveří, které vy mít nemůžete
Petr MilerTak trochu jsme doufali, že nedávný vývoj povede k tomu, že lepší alternativu dostane celý svět, ale přinejmenším v tomto případě a v této chvíli to tak nevypadá. A musíme si nad tím drbat hlavu. Opravdu si BMW myslí, že nesmyslná alternativa je něco, co zbytek světa ocení?
před 2 hodinami | Petr Miler
Psali jsme to mnohokrát a musíme to na tomto místě zopakovat - svět aut poznal jen málo větších nesmyslů, než jsou zapuštěné, elektricky ovládané či jinak elektronicky „vylepšené” kliky dveří. Je to totiž přesně to místo, kde je jakákoli inovace tímto směrem jen na škodu.
S ohledem na to, co má tato věc dělat - tedy pokud možno vždy a všude, za jakýchkoli okolností zajistit otevření dveří -, stěží najdeme způsob, který funguje lépe než mechanické a manuální ovládání, které se o to postará. Samotné kliky pak mohou vypadat lecjak, mohou být zapuštěné, mohou být vystouplé, mohou mít spodní, boční nebo vícestranný úchyt, mohou být hranaté, mohou být zaoblené... Zde se kreativitě meze nekladou, zasahovat do mechanismu fungování je ale zkrátka nežádoucí.
Jistě můžete říci, že i takový mechanismus se někdy pokazí a... Ano, pokazí. Ale i když k tomu náhodou dojde (nezažil jsem to osobně za celý život u žádného, jakkoli starého vozu), pořád se to stane u jedné kliky ze dvou nebo čtyř, to spíš vyhrajete v loterii, než aby se vám porouchal manuální mechanismus otevírání všech dveří současně. Ty elektronické? Stačí, aby vám došla šťáva v baterii, aby celý mechanismus nevhodně zamrzl, aby došlo k nehodě, která odpojí elektrický okruh, a je vymalováno. Někdy to vede k tragikomickým situacím, jako třeba u nového A5. Někdy k ryze tragickým, jako u zrovna hořících aut.
Opravdu bychom chtěli vidět, kdo si v tomto dilematu dá na misky vah všechny relevantní faktory a zvolí elektricky ovládanou alternativu jako tu lepší. Musí to být v lepším případě někdo se značným inteligenčním deficitem, v horším kdosi favorizujícím za každou cenu skoro neznatelné vylepšení aerodynamiky vedoucí ke snížení papírových emisí CO2 auta asi o dva miligramy, v nejhorším někdo posedlý myšlenkou, „jak ty kliky pěkně vyjíždí” nebo cokoli podobného. Ve 100 procentech případů ze 100 bychom dali přednost manuálnímu řešením už kvůli tomu, že elektronická alternativa zabíjí lidi i při banálních incidentech. Ale spousta automobilek to vidí jinak.
BMW patří mezi ně, což je k jinak relativně racionální povaze této firmy fascinující. A je překvapivé, kam až v tomto ohledu zachází. Protože lidé z automobilek před oněmi miskami vah dál koukali jak na svatý obrázek na onu elektricky ovládanou alternativu, museli - ze všech míst světa zrovna ti - přijít čínští regulátoři a říci: Končíme, tento nesmysl na nových autech nebude. V tu chvíli jsme si mysleli, že je s ním globálně konec, protože automobilky dnes kvůli unifikaci nabídky kašlou klidně na preferenci desítek procent zákazníků na aktuálně největším trhu světa, i když by to znamenalo jen dál nabízet to, co dávno mají hotové. Ale ne, kliky jsou kliky, tam to tak nebude.
BMW tak poprvé ukázalo novou prodlouženou iX3 pro čínský trh a dala jí podobně vypadající, mechanicky ovládané kliky, aby splnila výše řečené. Pro zbytek světa ale bude dál preferovat elektronickou alternativu, aspoň pro jakkoli dohlednou dobu. Automobilka už potvrdila, že změnu v tomto směru neplánuje. A nám zas jednou hlava lítá ode zdi ke zdi a bourá do každé z nich.
Jaký toto má smysl? Opravdu si BMW myslí, že je to snad nějaký prodejní argument? Že lidé e-kliky chtějí, a tak dělá první poslední proto, aby se jich nemuselo zbavovat? Vážně? Já takového člověka neznám, tohle zavání jen absurdní mírou umíněnosti tlačit káru něčeho, co nikdo soudný nechce. Možná to automobilka změní s faceliftem nebo novou generací, možná je to tady dané tím, že auto pro Evropu už bylo hotové a nový vývoj by probíhal jinak, ale stejně. Ona absurdita má zmizet hned a všude, než zase někoho zabije.
Volat po regulacích nemíníme, to není náš styl, zákazník ale zas jednou promluvit může. A tak prosíme: Nekupujte auta s elektrickými či jinak elektronizovanými klikami dveří, pokud - a teď sáhneme do toho demagogičtějšího soudku, ale účel snad ještě pořád světí prostředky - nechcete poslouchat, jak vaše děti klidně po banálních nehodách volají uvěznění v hořícím autě záchranářům, ať jim přijdou pomoci, nebo zemřou. A pak zemřeli. Protože i přesně to se stalo, když dotyčný nedokázal preventivně odpojené elektronické ovládání přelstít zevnitř. Nestačí už toto, aby BMW nabídlo jedny „normální” kliky pro celý svět, když už je má zjevně hotové?
BMW ukázalo novou iX3 L pro Čínu a nám cuká v oku. Má normálně fungující kliky dveří, protože v Číně BMW nemá na výběr. Foto: BMW
U nás dál budeme mít ty elektronické, protože... Proč vlastně? Foto: BMW
Zdroje: BMW, NDTV
