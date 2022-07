BMW ukázalo nový motor jak z jiné doby, chce s ním nahánět Porsche, Ferrari či Lamborghini před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Doba přeje leda novým elektromotorům či nanejvýš podměrečným spalovacím jednotkám, tohle je ale nový osmiválec. Jak ovšem už asi tušíte, do silničních aut nemíří, jeho cílem je třída hypersportů v šampionátu Le Mans.

Během následujících dvou let se ze seriálu Le Mans stane vůbec nejprestižnější šampionát historie. Ještě v žádné jiné divizi totiž nefigurovalo tolik továrních vozů. Letos se sice na okruhu Le Sarthe objevily pouze hybridní prototypy Toyoty a Alpine (jimž zdatně sekundovaly závoďáky bývalého režiséra Jamese Glickenhause), nicméně vstup do šampionátu již oznámily Acura, BMW, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Peugeot či Porsche. Hojně se také mluvilo o návratu Audi, to však nyní projekt nebere jako prioritu. Místo toho zvažuje zapojení do Formule 1.

Ať už se ale u čtyř kruhů nakonec rozhodnou jakkoliv, jisté je, že nejpozději od přespříštího roku bude v šampionátu soupeřit minimálně devět automobilek. Něco takového tu opravdu ještě nebylo, z 24 hodin Le Mans se tak zjevně znovu stane vrchol každé závodní sezóny. O to pečlivěji se na tento závod výrobci připravují. My si dnes posvítíme na BMW, které se pochlubilo některými daty nového pohonného ústrojí, které je interně označováno kódem P66/3.

Jeho základem je osmiválcová jednotka o čtyřlitrovém objemu, která počítá s 90stupňovým úhlem mezi oběma řadami válců. Dále tu máme 93milimetrové vrtání a 73,6milimetrový zdvih, stejně jako čtyři ventily na válec. Maximem motoru je 8 200 otáček, produkovat pak bude přibližně 640 koní (maximem povoleným pravidly je 670 koní) výkonu a 650 Nm točivého momentu. To na dnešní dobu silničních sporťáků klidně s více jak tisícem koní pod kapotou nejsou zrovna dechberoucí čísla, je nicméně třeba dodat, že výkon bude spojen s velmi nízkou hmotností.

Její minimální povolená výše přitom byla po dlouho dobu tématem mnoha sporů, neboť původně se mluvilo o 980 kilogramech, následně pak o 1 100 kilech. Nakonec však bylo rozhodnuto, že půjde o 1 030 kg, z čehož 165 kg připadá na pohonnou jednotku. Jde nicméně jen o spalovací agregát se dvěma turby. Mimo něj ovšem BMW užívá ještě elektromotor, invertor a baterie.

Automobilka novou jednotku založila na atmosférickém osmiválci P66/1, který poháněl BMW M4 DTM v letech 2017 a 2018. Vývojový tým jej nejprve doplnil dvojicí turbodmychadel, načež vznikla dočasná varianta P66/2. Jakmile za sebou měla testy na motorové brzdě i na okruzích, značka postoupila dále a vyrukovala s provedením P66/3, které již disponovalo hybridní technikou a bylo zasazeno do šasí od společnosti Dallara.

Němci přitom počítají s tím, že ve druhé části prázdnin spustí opravdu intenzivní testovací program. S prvním ostrým nasazením hybridního závoďáku se totiž počítá již na konci ledna 2023 na čtyřiadvacetihodinovce v Daytoně. Jsme pak opravdu zvědavi, kdy a kde se ukáže zbytek pelotonu - minimálně v červnu příštího roku však můžeme s více než půlkou výše uvedeného ansáblu na okruhu Le Sarthe počítat.

BMW M Hybrid V8 používá ke svému pohonu hybridizovaný osmiválec, jenž má produkovat zhruba 640 koní. Tento výkon pak bude spojen s hmotností 1 030 kg. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

