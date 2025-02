BMW ukázalo prý přelomovou Neue Klasse jako funkční prototyp. Měl rozptýlit obavy, asi ale jen přidává nové před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nelze říci, že to je předobraz kterékoli sériové verze, přímo studie zvaná Vehicle Driving Experience v nic produkčního přetavena nebude. Prý ukazuje, čeho jsou také mnichovští schopní, což je pěkné. Ale opravdu vás to naláká, když víte, že od automobilky reálně dostanete jen míň?

Letošní rok je pro BMW velmi důležitý, mnichovská automobilka totiž chystá odhalení vůbec prvního člena své nové rodiny Neue Klasse. Půjde o elektrické SUV iX3, které bude následováno typem i3, tedy alternativou řady 3 osazenou znovu elektrickým pohonem. Tuto dvojici nám BMW už ukázalo skrze příslušné koncepty, zejména sedan se ale dočkal spíš rozporuplného přijetí. Puristům sice vyhovoval vzhled inspirovaný někdejšími žraločími příděmi, problém však měli se zvoleným pohonem. Ten pak sice zbytek publika neurazil, ovšem také nikterak nenadchnul.

Není tak ani moc překvapením, že se automobilka snaží publikum nejen uklidnit, ale ještě patřičně naladit na tu správnou vlnu. Nově proto vytáhla koncept Vision Driving Experience (VDE), který má navnadit právě na chystanou elektrickou rodinu, která bude těžit z některých jeho komponentů či aspektů. Dá se nicméně předpokládat, že hlavně zmiňovaná elektrická i3 bude mít k této studii nejblíž.

Ze všeho nejdřív se sluší říct, že automobilka i do budoucna hodlá pokračovat ve své moderní tradici, kdy elektrická a spalovací provedení obdobných aut dělí jen některé designové detaily. Nově ovšem chce, aby vozy s bateriovým pohonem působily jako klasické BMW i po stránce řidičské. Proto budoucí elektrické portfolio může počítat s centrální řídicí jednotkou zvanou (trochu pateticky, připusťme) Heart of Joy, která má na povel naprosto vše od hnacího ústrojí přes brzdy, dobíjení, rekuperaci či řízení. Výpočetní technika by přitom měla být desetkrát rychlejší než dřív, načež by ke změnám klíčových parametrů mělo docházet v řádu milisekund.

BMW uvádí, že velký posun představuje seskupení hnacího a brzdového ústrojí do jedné jednotky, v důsledku čehož mají klasické brzdy přijít ke slovu jen ve chvíli, kdy na to potřebujete opravdu velmi silně šlápnout. Většinu každodenních situací má ale řešit rekuperativní brzdění, které tak má nejen zredukovat brzdných prach vypouštěný do ovzduší, ale zároveň o 25 procent navýšit efektivitu celého systému. Otázkou ovšem pochopitelně je, jak tomu bude v sérii, neboť koncept VDE dostal do vínku čtyři pohonné jednotky, každou v jednom rohu. Takové řešení už něco svými motory ubrzdí.

Toto ústrojí má generovat 17 990 Nm, je to ale klasická hříčka s nesmyslnou hodnotou točivého momentu na kolech, který můžete zpřevodováním hnát až do nekonečna. Kolegové z Autocaru, kteří si mohli užít kratší jízdu v konceptu na sedadle spolujezdce, však zmiňují, že zrychlení je opravdu intenzivní. A stejně tak se má koncept chovat v zatáčkách, za čímž stojí také pět ventilátorů, které doslova přicucnou vůz k zemi a nadělí mu tisíc kilo přítlaku bez toho, aniž by došlo na navýšení aerodynamického odporu. Stinnou stránkou však je, že každý potřebuje 50 kW energie, aby mohl fungovat. Jejich celkový současný odběr tedy činí až 250 kW - s dnes nejobvyklejšími asi o 80kWh akumulátory by tedy jen větráky vycucly veškerou dobitou kapacitu asi za 19 minut.

Je tak obtížné věřit slovům, že i díky tomu mají elektromobily získat nadvládu v rámci jízdní dynamiky, neboť něco takového se do sériové výroby v této podobě nikdy nedostane. Víc motorů ano, přičemž pokud zadní náprava bude osazena dvěma, může jedna posílat na příslušné kolo vyšší výkon než ta druhá, což vylepší průjezd zatáčkami natolik, že se jízda smykem stane přežitkem. Pro normální i efektivní rychlé ježdění je ale takové řešení samozřejmě plus.

Nakolik BMW rozptýlilo vaše obavy, necháme na vašem posouzení. Faktem je, že nový koncept působí o poznání přitažlivěji než předchozí díla značky. A ve verzi se čtyřmi elektromotory (o výkonu jistě alespoň 1 000 koní) a pěticí ventilátorů bude nepochybně i působivým řidičským nástrojem. Jenže znovu - takové auto by vydrželo jezdit ostře pár minut, takže se do sériové výroby nedostane. A pokud do ní zamíří spíš „oholené“ verze, pak rodina Neue Klasse oproti dosavadním elektromobilům nenabídne nic převratného, ostatně hlavní limit těchto vozů je pořád stejný - baterie. Musíme se tak ptát, zda podobné předvedení teoretických možností koncepce, která v praxi nebudou k mání, nedělá víc zla než dobra.

Koncept Vehicle Driving Experience působí vizuálně přitažlivě, díky čtyřem elektromotorům a pětici ventilátorů pak jistě nabídne i vynikající svezení. Jenže sériové verze Neue Klasse se mu nebudou rovnat, což může přinést zklamání. Foto: BMW

Zdroj: BMW, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.