BMW ukázalo v akci lak měnící barvu na počkání, proměna auta lusknutím prstu mate smysly

Vypadá to jako filmový trik, sci-fi, ve skutečném světě nemožná věc. Mnichovská automobilka to ale skutečně dokázala, v hávu nové vrcholné verze modelu iX ukázala v akci jakýsi chameleónský lak.

Před necelým měsícem se začalo mluvit o tom, kterak BMW hodlá na letošním veletrhu elektroniky CES 2022 v Las Vegas odhalit opravdu zajímavou novinku, a to lak, který mění barvu v závislosti na přání svého majitele. Po něčem takovém bezesporu touží bezpočet lidí, dosud jim však žádná automobilka nic podobného nenabídla. Otázkou pak je, zda s něčím takovým mohou počítat nyní, neboť BMW o unikátním laku zatím mnoho informací do placu nedalo, lak ale v akci ukázalo.

Bleskovou transformaci auta z bílého na šedé zaznamenal uživatel Twitteru z kanálu Out of Spec Studios, který zároveň poinformoval o unikátní barvě o trochu více než samotná automobilka. BMW podle něj má v Las Vegas připravený i rezervní vůz pro případ, že by technologie selhala, neboť je velmi citlivá na venkovní teploty. Znamená to tedy, že pod svrchní vrstvou laku najdeme elektrické okruhy, jež v závislosti na napětí dokážou proměnit vizáž celého vozu. Svůj vliv na ně evidentně má i přílišné horko nebo zima.

Mnichovská automobilka má tedy před sebou jistě ještě kus práce, záběry měnícího se auta jsou ale fascinující. Dává to vzpomenout na časy seriálu Zmije i různá fiktivní videa na Youtube, která instalaci podobného laku na auta předstírala díky počítačovým trikům. Tady je to ale holá realita, která se předvedla na nové verzi modelu iX zvané M60.

Ta stejně jako dosud vrcholné iX xDrive50 počítá se dvěma elektromotory, jejich výkon však vzrostl z 523 na 618 koní. Je nicméně třeba dodat, že tento potenciál má iX M60 jen při aktivaci Sportovního režimu, za běžných okolností výkon vrcholí na 540 koních. Ovlivňovat jej pak dále bude i stav baterií, neboť s poklesem kapacity klesá napětí a tedy i dostupný výkon. Není tedy jisté, jak dlouho si budete moci užívat akceleraci z klidu na stovku, jež zabere 3,8 sekundy. Něčeho takového je navíc elektrické BMW schopné jen při aktivaci systému Launch Control, kdy se točivý moment zvyšuje z 1 015 na 1 100 Nm.

Při pohledu na danou akceleraci musíme zavzpomínat na BMW X5M a X6M, jež oficiálně stovku zvládají za 3,9 sekundy. Reálně jsou nicméně rychlejší, navíc vše mohou opakovat beze změny až do té doby, než dojde na úplné vyprázdnění jejich nádrže - spíše jsou s úbytkem paliva lehčí, a tady i rychlejší. Rozjet se pak zvládají až na 305 km/h, zatímco u iX M60 je třeba počítat s omezovačem, který zasahuje při 250 km/h. Ani tak ovšem jeho dojezd není zrovna impozantní, přičemž vysloveně realistický nebude ani odhad americké EPA (450 km).

Oslnit něčím jiným než lakem tedy nové iX až tak úplně nezvládá, pročež už jen v rychlosti dodáme, že vůči zbytku flotily se liší jen minimálně, a to znakem M60 na zádi, 21palcovými koly Aero Bi-Color (za příplatek je nicméně možné sáhnout po dvaadvacítkách) či modře lakovanými třmeny. Kromě toho vyfasovalo adaptivní vzduchový podvozek se stavitelnými tlumiči, laserové světlomety či třeba čtyřzónovou klimatizaci a audio systém Bowers & Wilkins se 30 reproduktory. Spíše než na sportování tak odkazuje na luxus.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY