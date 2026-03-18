BMW uniká jedna klíčová novinka za druhou. Předčasně venku je nová X5 a všechno je jinak, unikl i facelift sedmy

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: BMW

BMW se v posledních letech s designovými změnami nepáře už ani trochu a v tempu zjevně nechce ubrat. Řada X5 se změnila skoro k nepoznání, když za svůj přijala styl Neue Klasse. A sedmička? Ta zkusí po faceliftu vypadat aspoň o trochu líp než dosud.

Životní cyklus čtvrté generace BMW X5 se chýlí ke konci. Mnichovské SUV oficiálně debutovalo 6. června 2018, v březnu 2023 pak prošlo faceliftem. Na pořádnou modernizaci má tedy nejvyšší čas a Němci na ní už nějaký ten pátek pracují. V případě designu kolovaly zvěsti o tom, že automobilka chce svou nabídku sjednotit v duchu rodiny Neue Klasse, což se ale u řady X5 zdálo trochu nepatřičné. Nicméně to bude přesně tak, jak ukazují uniklé fotky hotového auta ze soukromé prezentace.

Obrovské čelní ledvinky se tak stanou minulostí, neboť u nových modelů se automobilka odrazí od pojetí modelů Neue Klasse ze 60. let minulého století. Toto řešení jsme si již mohli představit na elektrickém SUV iX3, které se ukázalo loni v září, i na elektrické verzi nové řady 3, který má oficiální premiéru dnes. Také v případě nové X5 tedy s jistotou můžeme počítat s naplněním záměru, podle kterého budou ledvinky u nových sedanů a kombíků značky úzké a horizontálně orientované, zatímco v případě SUV jsou o něco větší a profilované vertikálně.

Generace G65 ukázala také záď a popravdě řečeno působí lépe, než jsme doufali. Oficiální debut má proběhnout až v létě a odhalit vůz, který bude k dispozici s dosud nevídanou škálou pohonných jednotek. Vedle benzinových a dieselových variant dorazí i plug-in hybrid, elektrická verze iX5 a dokonce i vodíkové provedení. To by ovšem mělo zamířit do prodeje až v roce 2028.

Během neveřejného debutu se ale zatím ukázala světu pouze verze X5 M60e, tedy plug-in hybrid párující benzinový motor s elektrickou jednotkou a lithium-iontovou baterií. Otázkou však je, jaký spalovací agregát značka použije - v zákulisí se totiž mluví jak o třílitrovém šestiválci, tak o 4,4litrovém osmiválci. První zmíněnou jednotku by ovšem měla dostat také chystaná varianta xDrive50e, kde soustava nabídne 490 koní. Je tedy možné, že M60e vyfasuje V8, čemuž by odpovídalo využití čtyř koncovek výfuku.

Kombinace osmiválce a designu Neue Klasse by přitom na zákazníky mohla zafungovat, úzké ledvinky nové X5 sluší. Jak už padlo, špatně nepůsobí ani záď, byť pohled na víko zavazadelníku naznačuje, že separátně otevírané okno je minulostí. Stejně jako klasicky pojaté kliky dveří, místo nich dorazí ty zapuštěné. Do vínku je pak nejspíše dostane i faceliftovaná řada 7, která se ukázala na téže akci. S jejím oficiálním odhalením se počítá dříve, premiéra proběhne v dubnu na autosalonu v Pekingu.

Jediná dostupná fotka pak naznačuje, že i v tomto případě se ledvinky dočkaly zmenšení, ovšem jen drobného. Za nimi pak vše zůstane při starém, jen s tím rozdílem, že benzinové a dieselové jednotky mají plnit emisní normu Euro 7. Podobně pak na tom v motorovém prostoru bude nové X5, u kterého BMW počítá s opravdu dlouhým životním cyklem - výroba má totiž skončit až v roce 2035. Zda tomu tak ale bude skutečně, záleží na mnoha okolnostech, plánovat si dnes něco v tomto oboru byť jen na pár let dopředu je ošidné.


Pokud toužíte po X5 s velkými ledvinkami, rozhodně si pospěšte. V létě dorazí nová generace, která přijala za svůj decentnější design Neue Klasse, jak můžete vidět níže. Foto: BMW

Zdroj: asatur.price@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

