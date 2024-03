BMW unikly fotky auta ukazujícího nové pojetí SUV značky, ztvárnění ledvinek je znovu svérázné před 8 hodinami | Petr Miler

Časově to bude jistě jen shoda okolností, auto ale vypadá, jako by skládalo hold před pár dny zesnulému géniovi designu. Zrovna jeho variace na tradiční bavorské ledvinky byla kontroverzní sama o sobě, novinka se k jeho pojetí vrací téměř každým coulem.

Minulý týden obletěla svět velmi smutná zpráva, když nás navždy opustil Marcello Gandini, jedno z největších světových es automobilového designu. Tento Ital připojil svůj podpis pod vzhled mnoha slavných aut a je široce známou personou, přesto toho za svůj život stvořil víc, než většina lidí tuší. A nechceme nyní vytahovat jeho velké omyly, také těch se dopustil, ale spíše méně známá povedená díla.

Maestra Gandiniho si už z titulu jeho původu většina z nás automaticky spojí s italskými auty, jeho záběr byl ale mnohem širší. Pracoval také pro BMW, pro které mj. navrhl původní řadu 5. To se ještě ví, stojí ale také za svérázným konceptem zvaným Garmisch, který si pohrával hlavně s pojetím slavných ledvinek bavorských aut a na ně navazujícími světly. Stvořil něco, co docela zapadlo, co bylo na svou dobu „moc”, co se nikdy tak úplně neprosadilo a nenašlo obdobu v sériovém modelu. Dnešní optikou, paradoxně pár dnů po Gandiniho smrti, se ale zas jednou zdá, že italský génius o pár dekád předběhl svou dobu.

Ačkoli BMW zatím nic oficiálně nezveřejnilo, po sociálních sítích se začaly šířit fotografie ze zřejmě interní, na každý pád neveřejné prezentace BMW, které zachycují auto ukazující nové pojetí SUV značky. Říká si Neue Klasse X, takže navazuje na stejně pojmenovaný sedan. Bude to koncept, a tak půjde skutečně jen o předobraz sériového modelu, zrovna BMW ale se studiemi obvykle moc nežertuje, a tak nečekejme ve výrobě nic dramaticky jiného. Co tedy přijde?

No je to Garmisch 2.0, to se jinak nedá nazvat. Pokud jste podobu Garmische vůbec nezaznamenali, podívejte se na jeho záběry níže - Gandini svého Času nadělil vozu kompletně zakrytované světlomety (tehdy nemyslitelné, dnes běžné) a vertikálně stylizované ledvinky jakoby vystupující před světla. Nemohu říci, že bych toho byl příznivcem, buď jak buď ale Neue Klasse X sází přesně na to. Akorát tak činí v trochu homogennější a kompletně osvětlené podobě.

Sami posuďte, jak se vám to zamlouvá, jde na každý pád o citelně odlišné řešení než u sedanu Neue Klasse, který ledvinky znovu decentně integruje mezi světla. A jde také o trochu jiný svéráz než u současných sériových modelů - BMW se dnes vzhlíží v jakési obrovité nabubřelosti, tohle je spíš moderní minimalismus. Je to krok vpřed nebo zpět? To už si vážně musíte říci sami, využití dnes už 54 let starých nápadů jednoho italského mága je ale bez jakýchkoli debat.

Tohle je koncept BMW Neue Klasse, ten už jsme viděli. Foto: BMW



Níže můžete spatřit koncept Neue Klasse X, jehož podoba unikla na internet. Má hodně co do činění s Marcellem Gandinim, který pro BMW... Foto: BMW



...navrhl mj. koncept Garmisch. Mistr byl zas jednou o půlstoletí napřed? Foto: BMW

