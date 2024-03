BMW unikly ještě lepší záběry jeho nového X, nejlépe ukazují, proč budou mít SUV značky znovu navrch před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Svým způsobem je to smutné, ale BMW už pěkných pár let věnuje mnohem víc pozornosti novým SUV namísto klasických sedanů či kupé. A podle toho jednotlivá auta vypadají i fungují. Při pohledu na design Neue Klasse X je zjevné, že se na tom ani do budoucna nic nezmění.

Kdo z fanoušků značky poznal evoluci BMW posledních cirka 25 let, ten zažil přinejmenším jedno hořké zklamání. Když jste si ještě před začátkem nového milénia kupovali některý z nových vozů značky, bylo z nich cítit, že středem pozornosti automobilky je něco jako sedan či kupé s šestiválcovým benzinem. Takové BMW 328i E36 a do jisté míry ještě 330i E46 byly výstavními skříněmi nabídky značky, bylo z nich patrné, že do nich mířily největší vývojové prostředky, pracovali na nich ti nejlepší lidé, byly to zkrátka „selling pointy” celé řady. Co na tom, že nakonec nebyly nejprodávanější, automobilka chtěla, aby tohle byla její tvář.

Už s faceliftem řady 3 E46 se leccos změnilo. O něco dříve se zejména v Evropě rozjela dieselová mánie a na autech bylo cítit, že verze jako 320d a 330d se dočkaly mnohem větší péče. Ale to byly jen náznaky rozpoznatelné nadšenci, s dalšími generacemi trojky to šlo dál a dál. Dnes tak platí, že z kdejaké dieselové trojky budete mít podstatně lepší pocity než klidně z vrcholné benzinové 340i. Působí nedotaženě, nedomyšleně, víc do počtu než pro potěchu, prostě to není ono, i když potenciál této varianty je ohromný. Benzinovou výjimkou zůstávala a zůstává jen M3, ta je pro BMW pořád výstavní, pokud na ni ale nemáte, kupte si diesel. Taková M340d je jako celek zásadně lepší auto než M340i, bohužel.

Na jednu stranu je to smutné, na tu druhou je to ale logické - BMW investovalo peníze především do toho, co se prodává. A verze jako 320d prodejně nic nepřekoná, což platí ještě více v rámci řady 5. Tento vývoj se ale nedotkl jen motorizací, ale i samotných typů aut. Na přelomu milénia automobilka skoro nevěděla, co jsou to SUV, po úspěchu X5 jim ale přišla na chuť a jejich směrem též poslala maximum vývojových prostředků. Je to ta samá píseň v bledě modrém - modely jako X5 jsou citelně dotaženější než ekvivalenty v podobě řady 5 apod. A uznávám, že taková X5 M50d, dnes už bohužel nevyráběná, je opravdu vypiplaný stroj, třebaže SUV nepreferuji a nikdy jsem si žádné nekoupil.

Nadšenci jistě doufají, že se to jednou zase zlomí, že SUV odkráčí ze scény a středem pozornosti BMW bude znovu „klasika”. Jednou možná, v dohledné době to ale nečekejme, jak nejlépe ukazuje další únik už o víkendu předčasně odhaleného konceptu Vision Neue Klasse X. Auto nyní můžeme vidět lépe na oficiálních záběrech, třebaže ne nejkvalitnějších, a je jasné, že se mu opět dostalo víc péče než spřízněnému sedanu.

Nebudeme říkat, že je krásné, ale nevypadá zle a jako celek dává designový smysl. Sedan Neue Klasse vedle toho znovu vypadá nedotaženě. Jistě, krása je vždy v oku toho, kdo se dívá, takže posuďte sami. My bychom ale řekli, že SUV, tedy modely X budou mít už kvůli lepšímu designovému pojetí znovu prodejně navrch a znovu přilákají víc investic BMW do jejich nástupců.

Automobilka nám Vision Neue Klasse X má oficiálně ukázat už zítra, tak pro dnešek nebudeme spekulovat o dalších detailech. Jisté pro tuto chvíli je jen tolik, že vůz stane na totožných technických základech jako sedan, a tak bude připraven hostit plejádu pohonů, spalovací motory nevyjímaje. Snad aspoň těm BMW nepřestane věnovat prvotřídní pozornost...

Vize nového pojetí SUV BMW je prakticky kompletně venku. Foto: BMW



A dělá podle nás lepší dojem než spřízněný sedan. Foto: BMW

Zdroje: Cochespias, BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.