BMW se začíná loučit s manuálními převodovkami specialitou se zlatými koly, vzácnost je to ale jen pro některé

Pokud u nás zatoužíte po stávající M3 s ručním řazením, není to problém, třebaže s ním dostanete jen základní verzi s pohonem zadních kol. Země, ve kterých se jezdí vlevo, však takovou volbu dostaly až nyní. A o 150 dostupných aut ve verzi „MT”, se poperou.

Současné BMW řady 3 s kódovým označením G20 je tu s námi již od roku 2019, tři léta po svém debutu pak prošlo faceliftem. Pokud bychom se drželi zažitých pořádků, měli bychom se do dvou let dočkat nové generace, ta ale asi hned tak nedorazí. V Mnichově podrobují současné provedení dalším a dalším modernizacím, které navíc přichází v různý čas pro různé verze.

Letos v létě se tedy máme dočkat faceliftu vrcholné M3, která se též v mezičase dočkala menších inovací. Co všechno přinese, uvidíme v červenci, jednu svéráznou novinku ale BMW vytáhlo už teď. Na první pohled jde o nezajímavou edici určenou pro Japonsko, na ten druhý jde ale o docela zásadní věc. Země vycházejícího slunce se totiž dočká 150 kusů s manuální převodovkou, která se má v M3 pro tamní zákazníky objevit vůbec naposledy.

Ve výsledku jde tedy o nemalou událost nejen pro Japonce, ale rovněž také pro Brity. Na rozdíl od kontinentální Evropy či Spojených států totiž tyto země manuál nikdy nedostaly, neboť BMW dosud ruční řazení s volantem vpravo nepárovalo. Očekává se proto, že zájem by měl převýšit nabídku. Na to se automobilka již částečně připravila a oznámila, že pokud zákazníků bude více než 150, uspořádá loterii, kterou šťastné kupce vybere. I to je svérázná strategie, nebylo by případně lepší navýšit výrobu?

Na to odpověď neznáme, a tak se podíváme raději na to, co víme. V prvé řadě to, že objednávkové knihy se otevřou 27. března minutu před polednem. Cena novinky zvané M3 MT Final Edition bude startovat na 14,2 milionech yenů (cca 2,21 milionu korun), což je nižší suma, než na jakou vás sedan s třemi pedály vyjde u nás. Ona loterie je tedy zřejmě nevyhnutelná, zvláště když standardem se zlatě lakovaná litá kola inspirovaná ráfky závodního modelu E30 M3 DTM, se kterým jezdil Roberto Ravaglia. Červenými dekory jsou pak ozdobena sedadla.

Vyjma toho již ale není o čem hovořit, snad kromě faktu, že zákazníci budou moci volit ze tří odstínů karoserie (Alpine White, Black Sapphire a M Brookly Grey), kdy u každého je produkce omezena na 50 kusů. To má ještě více umocnit výjimečnost manuální varianty. Po zmíněném faceliftu totiž takové pravostranné provedení již nikdy nebude k mání. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby již za takový rok se každé z oněch 150 aut přeprodávalo za dvojnásobek.

Mnichovská automobilka se poprvé a naposledy v rámci stávající generace M3 rozhodla spojit manuál a pravostranné řízení. Protože ale zjevně ještě nemá k dispozici jediný z plánovaných 150 kusů, objevuje se na propagačních fotkách volant na straně vyhovující kontinentální Evropě. Foto: BMW

