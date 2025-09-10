BMW v Mnichově překvapivě ukázalo i druhý vůz z nové revoluční éry, od toho prvního se moc neliší

A je to svým způsobem dobře, neboť ten první byl přijat pozitivně. Zdá se, že i další novinky bavorské značky vsadí na stejný recept, tedy alespoň v případě elektrického pohonu. Jsme zvědavi, jak budou vypadat spalovací verze těchto aut, které mají dostat jinou techniku, ale obdobný vzhled.

před 10 hodinami | Petr Prokopec

Foto: BMW

A je to svým způsobem dobře, neboť ten první byl přijat pozitivně. Zdá se, že i další novinky bavorské značky vsadí na stejný recept, tedy alespoň v případě elektrického pohonu. Jsme zvědavi, jak budou vypadat spalovací verze těchto aut, které mají dostat jinou techniku, ale obdobný vzhled.

BMW se v Mnichově nepochlubilo pouze iX3 druhé generace, ale také zcela novým sedanem. Jde v podstatě o novou trojku, která dorazí nejprve jako elektrická i3, s původním malým městským vozem ale pochopitelně nebude mít pranic společného. Jde o druhou vlaštovku z hejna nové revoluční éry, tedy rodiny aut zvané zas jednou Neue Klasse. A obě auta časem dostanou i své spalovací sourozence, kteří se po stránce designové nebudou tvářit výrazně odlišně. Jinak ovšem jak X3, tak i řada 3 budou nadále využívat platformu CLAR, jen v evoluční verzi.

Automobilka zatím o sedanu mnoho informací k dispozici nedala, stěží však můžeme očekávat jiný odklon od už odhalené iX3, než bude odpovídat odlišnému karosářskému stylu. Znamená to tedy, že také i3 bude používat 800voltovou architekturu, která umožňuje dobíjení při výkonu až 400 kW. Navýšení kapacity baterií z 10 na 80 procent za optimálních podmínek zabere 21 minut, paket u SUV má využitelných 108,7 kWh. Bavíme se tedy o doplnění asi 76 kWh energie, ekvivalent cca 19 litrů nafty, na 10 minut. Nic bleskového, navíc to bude dosažitelné u hrstky dobíjecích stanic napříč Evropou, ale nějaký posun to je.

Na „plnou nádrž” má iX3 dle evropské metodiky WLTP zvládnout až 805 km. V případě sedanu lze nicméně očekávat nižší aerodynamický koeficient a tedy vyšší papírový dojezd. Obvyklá realita ale jistě nebude odpovídat ani 644 km, se kterými SUV spojuje americká agentura EPA, to byste museli jet opravdu extrémně volně. Nový paket s válečkovitými články má přitom umožnit, aby se z iX3 a i3 staly jakési mobilní powerbanky, skrze které budete moci napájet i svůj dům. Také to má mnohá úskalí.

Oba vozy, stejně jako všechny další modely Neue Klasse, pak disponují novým „supermozkem“, který spolupracuje s asistenčními systémy a kamerovými či radarovými senzory. V důsledku toho vůz dokáže aktivovat směrová světla za vás, stačí jen, abyste se podívali do zpětného zrcátka a začali připravovat na změnu jízdního pruhu. Mimo to by mnichovské elektromobily měly samovolně zvládat i zastavit na semaforech na červenou a následně se na zelenou rozjet.

Od už odhaleného SUV se přitom sedan nebude lišit ani v interiéru, tedy pokud znovu pomineme rozdíly dané hlavně jinou výškou. Tradiční kapličku za volantem ale opravdu již neočekávejte, místo toho BMW nově páruje Panoramatic iDrive s rozměrným centrálním displejem multimédií. Volant iX3 pak zdobí jen dotykové plošky a i3 jistě nevyfasuje jiný. Tedy pokud v mezičase nezafunguje kritika prvních vlastníků.

Dodat už jen lze, že zatímco iX3 se bude vyrábět v maďarském Debrecínu, i3 by mělo sjíždět z montážních linek v Mnichově. To pro automobilku může být problém v Americe, neboť evropská auta jsou nově spojena s 15procentním clem. BMW je ale v tomto ohledu poměrně flexibilní, takže ještě uvidíme, kde všude bude modely z nové rodiny vyrábět.


BMW v Mnichově překvapivě ukázalo i druhý vůz z nové revoluční éry, od toho prvního se moc neliší - 1 - BMW i3 2025 preview perexBMW v Mnichově překvapivě ukázalo i druhý vůz z nové revoluční éry, od toho prvního se moc neliší - 2 - BMW i3 2025 preview 01BMW v Mnichově překvapivě ukázalo i druhý vůz z nové revoluční éry, od toho prvního se moc neliší - 3 - BMW i3 2025 preview 02
Mnichovští se na domácím autosalonu pochlubili jak iX3, tak i novou, zatím též elektrickou řadou 3. Její karoserii zatím skrývá kamufláž, i přes ni je ale patrné, že designové pojetí obou vozů bude velmi podobné. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

