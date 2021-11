BMW v nouzi začalo dodávat lidem auta bez dotykových displejů, útěchou má být sleva před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Tato zpráva přichází snad jako připomenutí, že před čipovou krizí jsme si všichni rovni. BMW se s ní dosud vyrovnávalo celkem dobře i díky své flexibilitě, poslední krok je ale přinejmenším velmi kontroverzní.

Dotykové displeje se staly skoro synonymem moderních aut. Vývojem pochopitelně prochází všechny části automobilu a nemá smysl pochybovat o tom, že třeba moderní BMW je o něco efektivnější, bezpečnější a vybavenější než to 15 nebo 20 let staré. Rozdíly ale v těchto ohledech nejsou zase tak dramatické - prémiová auta byla velmi efektivní, bezpečná a vybavená už zkraje milénia.

Když se ale podíváte do dobového BMW řady 3, do očí vás praští hlavně pojetí interiéru. Ne jeho základní architektura či použité materiály, tady se nic zásadního nevymyslelo a modernější kolikrát znamená horší. Dramatickým rozdílem je elektronika - v BMW 3 E46 budete pár knoflíky honit leda několik čísel na displeji s rozlišením asi 5x7 pixelů. Který vám ve výsledku ukáže něco jako 22, když změníte nastavení klimatizace. A při snaze se něčeho dotknout bude mít smysl leda pohladit vám blízkou osobu sedící na sedadle vedle, displej tak maximálně změní barvu, když na něj budete hodně mačkat.

Není na tom nic špatného, v tomto jsou ale moderní auta úplně jiná. Na čím dál větších dotykových displejích můžete dělat všechno od sjíždění internetových zdrojů přes prohlížení navigace s leteckými pohledy na zem až po nastavování oné ventilace v nekonečném počtu aspektů. Skvělé? Ano, až na to, že do řady moderních BMW dnes žádný dotykový displej nedostanete, protože i na ten došly čipy.

Mnichovská automobilka se s čipovou krizí dosud vypořádává velmi dobře. Nemáme pocit, že to je díky dostatku čipů, ale díky větší flexibilitě. Firma prostě nemá problém některé prvky výbavy dočasně vyřadit z nabídky, dohodnou se se zákazníky na úpravách existující konfigurací a tak podobně. Nemusí být zrovna k dispozici cokoli od masážních sedadel až po head-up displeje, většina lidí část výbavy prostě oželí a vezme auto, jak je k dispozici. Ovšem nemít v autě dotykový displej?

To je celkem odvážný krok, BMW se ale tímto směrem vydalo. Nechápejte to špatně, samotný displej v autě bude, bez něj by snad ani nešlo auto používat, po mnoha letech jej ale půjde ovládat jen postaru ovladačem iDrive, nikoli dotykem. Tento „prvek výbavy” už má i svůj kód - „6UY: Odstranění dotykového displeje”. To aby v budoucnu bylo jasné, která auta bez dotykových displejů opustila fabriku, protože dotykovou funkci nebude možné doplnit ani později.

S informací přišel obvykle dobře informovaný člen fóra Bimmerfest a potvrdilo ji už i americké zastoupení automobilky. Zákazníci za absenci dotykového displeje tam dostanou kompenzaci 500 dolarů, tedy asi 11 tisíc Kč a problém se aktuálně týká řad 3, 4, Z4, X5, X6 a X7. Jaká je situace v Evropě, zjišťujeme, nejspíše to ale nebudeme vědět dříve než po víkendu. Podle zatím dostupných neoficiálních informací ovšem zmíněné platí pro celý svět.

Řada 3 je jedním z BMW, které dnes dostanete jen bez dotykového displeje, funkci dotykového ovládání nebude možné doplnit ani dodatečně. Foto: BMW

Zdroje: Bimmerferst, Edmunds

Petr Miler

