BMW vrátilo život mnichovskému Ferrari, 640koňové dělo zařízlo na prahu výroby

Je to světový unikát, který automobilka držela pod pokličkou 20 let. Za tu dobu se pochopitelně stalo nepojízdným, teď se ale BMW rozhodlo tak trochu vrátit čas. Říká, že ho protáhne, jakmile to počasí dovolí.

BMW M8 je dnes součástí nabídky mnichovské značky, a to vůbec poprvé v její historii. Do výroby se dostalo na konci roku 2019 a byť je to jistě zajímavé auto, ve výsledku nejde o více než stylovější pojetí modelu M5 s dvěma nebo čtyřmi dveřmi. Funguje velmi dobře, loni jsem měl možnost jej vyzkoušet, jde ale o rychlý cesťák, nikoli sporťák. Stačilo ovšem málo a M8 se mohla dostat do výroby už skoro o 30 let dříve jako stroj docela jiného ražení.

Pozoruhodné je, že o něčem takovém dlouho nikdo mimo BMW nevěděl. Automobilka až na začátku minulé dekády otevřela veřejnosti tajné garáže divize M a ukázala, co se také chystala a nakonec zařízla. Mezi těmito stroji se pak nacházel i fascinující model M8 E31, který nechtěl být „jen” rychlým luxusním cesťákem, ale drtičem iluzí majitelů italských supersportů.

Vůz dostal unikátní motor 6,0 V12, který se nakonec stal základem adorované pohonné jednotky McLarenu F1, pod kapotou M8 ale dával 640 koní. To je více, než kolik nabízí současná M8, především je ale třeba si uvědomit, že jde o dílo z roku 1990. Tehdy byla vrcholným Ferrari legendární F40, která se do historie zapsala jako nejrychlejší vůz své doby, přitom pracovala „pouze” s 478 koňmi. Co by tehdy M8 znamenala pro svět superaut s takovými monstrózními parametry, zůstane nezodpovězenou otázkou, nepochybně by ale změnilo měřítka.

Nestalo se to a nestane, na samotný prototyp M8 ale BMW zapomenout nechce a vzpomínku na něj nechce odbýt jen jeho fyzickým odhalením veřejnosti. Čerstvě tak oznámilo, že mu dopřálo kompletní technikou renovaci a nechá jej zaržát v akci hned, jakmile to počasí dovolí. Tušíme, že nebude zkoušet, jak rychle tohle auto mohlo před 30 roky létat, ale i vidět a slyšet jej v chodu bude stát za to.

Nemůžeme se dočkat, do té doby se podívejte na nové fotky a video, které automobilka uvolnila. Je to skutečně úchvatný stroj a můžeme jen litovat, že kompletně vyvinuté auto šéfové automobilky na prahu sériové výroby zařízli jako příliš riskantní a pravděpodobně nerentabilní projekt.

Prototyp BMW M8 vznikl v roce 1990 a se svými 640 koňmi mohl zcela přepsat měřítka supersportovních aut své doby. Do výroby ale nakonec nešel, přesto jej automobilka nyní kompletně zrenovovala a ukáže jej v akci hned, jakmile to počasí dovolí. Foto: BMW

