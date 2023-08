BMW vychází vstříc i Čechům. Se spalovacími motory neskončí, je v nich prý ještě spousta života včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Mnohé jistě zarazí, že automobilka, která byla „zelenáním” své nabídky po léta posedlá jako málokterá jiná, je nakonec tou, která se nucené elektrifikaci brání skoro nejvíc ze všech. Ale je to zkrátka tak.

Vyznat se v uvažování některých automobilek je dnes velmi obtížné. Jednak často platí, že jiné věci říkají a jiné dělají, především ale snadno změní na určité věci pohled a zavelí k novým pořádkům. Třeba takový Volkswagen byl léta proslulý tím, že se maximálně snažil uspokojovat přání zákazníků a udělal klidně pětiválcový kombík s pohonem všech kol a ručním řazením, když to pár promile zákazníků ocenilo. Tlačil na maximální efektivitu a vysokou kvalitu, dnes? Dnes je posedlý elektrickou chimérou, přání zákazníků jsou mu putna, kvalitu flinká s vidinou úspory nákladů a reálnou efektivitu nahrazuje papírovou.

Velkými veletoči prochází i BMW. To bylo do začátku tohoto století posedlé výrobou řidičsky uspokojivých aut, která s až extrémní efektivitou zvládala náročné využití. A byla velmi, velmi kvalitní. Všechno ostatní šlo stranou - design byl nevtíravý, šíře nabídky postavená kolem výše zmíněného a za vyřčení slov jako turbo a automat v souvislosti se sportovními modely se střílelo by tribunálu. Pak BMW přepnulo na kontroverzní design, který šel ruku v ruce s rozšiřování portfolia, umenšováním kvality a zanedbávání tradiční klientely. S tím souviselo i značné zezelenání značky - automobilce najednou nebyla cizí hesla jako Freude am Sparen (radost z šetření, míněno paliva), klidně poslala k šípku hydraulické posilovače kvůli papírové úspoře paliva, automaty a turba se staly normou, chlubila se start-stopy a dalšími nesmysly.

Člověk by čekal, že takto uvažující značka bude první, která ohlásí velkou říjnovou elektrickou revoluci a vykašle se na zbytek tradiční klientely. Naopak třeba Mercedes, který léta trval na osmiválcích, nikdy se nesnížil k tříválcům atp., působil jako budoucí poslední bašta konzervativců. Omyl, Mercedes otočil o 180 stupňů a BMW se zaseklo někde na půli cesty a řeklo, že dál nepůjde. Že nemůže ignorovat zákazníky a bude jim dál prodávat všechno, co si budou přát. Elektřina? Proč ne. Ale zabíjet diesely? Proboha proč?

V této sympatické pozici - elektromobily, ať si kdokoli prodává, jak chce, ale ne na úkor jejich alternativ - setrvává i dál, jak sám šéf firmy Oliver Zipse zdůraznil při představení jejích ekonomických výsledků za druhý kvartál. Ty jsou pozitivní rostoucím prodejům elektromobilů navzdory, sám Zipse ale nejlépe ví, co firmu živí. A větev si pod sebou pořezávat nebude.

„Je pořád příliš brzo,“ řekl Zipse investorům v reakci na to, zda plánuje k nějakému datu přejít pouze na elektrická auta. Třeba konkurenční Audi nechce od roku 2026 představovat nic jiného, což zní naprosto pošetile. Generální ředitel BMW nic takového neplánuje ani pro mnohem vzdálenější budoucnost a říká, že v benzinech a dieselech je pořád spousta života. Podle něj mohou čistší spalovací motory naopak sehrát svou roli při snižování globálních emisí CO2. A že věří, že kombinace různých zdrojů energie má smysl, protože různé země a regiony světa se rozvíjejí různým tempem.

Pro Zipseho je tak ideálem kombinace elektromobily-hybridy-spalovací vozy-vodíková auta a jejich mixování podle toho, co se kde uchytí. Jak prosté a přitom výjimečné. Zipse tím nutně dělá radost i Čechům, které elektromobily nadále nezajímají. BMW letos prodalo v Česku 3 490 aut, jasně dominantní jsou mezi nimi diesely (51,3 procenta prodejů), elektromobily jsou s 5,1 procenta odbytu prakticky bezvýznamné. Vsadit v takových regionech jen na elektřinu je sebevražedné, přesto to spousta automobilek chce udělat. BMW - kupodivu - naštěstí ne.

Ryze benzinové perly jako BMW M5 CS už se asi stěží vrátí, i u benzinových osmiválců ale BMW setrvá. Proč? Protože jen s elektromobily by v řadě zemí jen splakalo na výdělkem. Foto: BMW

Zdroj: Reuters

Petr Miler

