BMW vysvětlilo trik, kterým jeho auto mění barvu na počkání, má větší smysl, než se může zdát

Vypadá to jako věc čistě pro parádu, která ukojí leda choutky lidí toužících po trochu jiném autě každý den, jež lépe sedne k jejich oděvu. Ale není to tak úplně pravda, s ohledem na své možnosti má hlavně praktický smysl. A jak vůbec funguje?

Co jsme včera nakousli, to dnes dojíme. BMW totiž přišlo s oficiální tiskovou zprávou odhalující podstatu jeho chameleonského laku, který ozdobil elektrické SUV iX prezentované na veletrhu elektroniky CES 2022 v Las Vegas. I když hovořit o laku či barvě jako takové vlastně není přesné. Místo toho byl vůz polepen elektronickým inkoustem. Co přitom na první pohled vypadá jako naprostý nesmysl, má ve výsledku své opodstatnění.

Než se dostaneme k samotnému BMW, je třeba udělat menší odbočku k elektronickým čtečkám knih. Těch je na trhu nepřeberné množství, pročež se dá předpokládat, že alespoň s jednou jste již přišli do styku. Nejspíše tedy víte, že volit můžete mezi denním a nočním režimem, kdy druhý zmíněný má v podstatě převrácenou obrazovku. Nikoliv vzhůru nohama, nýbrž barevně. Z bílého pozadí se stalo černé, z černých písmen pak bílé. Díky tomu vám výrobci usnadňují čtení během různých denních podmínek.

Mnichovská automobilka přesně tento princip použila u své novinky. BMW iX Flow, jak zní její oficiální název, bylo totiž potaženo materiálem E Ink. Jeho podstatou jsou miliony mikrokapslí o tloušťce lidského vlasu, v nichž jsou negativně nabité bílé pigmenty a pozitivně nabité černé pigmenty. Následně pak stačí elektrický impuls, a buď první, nebo druhé pigmenty vystoupají na povrch a promění tak barvu celého vozu. Sice jen z bílé přes různé odstíny šedé až po černou, i tak se však jedná o úspěch.

BMW uvádí, že s novou technologií rozhodně nevyrukovalo proto, aby lidem dovolilo lépe sladit jejich aktuální oblečení s barvou auta. Místo toho zde máme snahu o lepší praktickou použitelnost auta pramenící i v úsporu energie. Jak jsme vám kdysi detailně ukazovali, barva auta má naprosto zásadní vliv na to, jak se celý vůz zahřívá vlivem slunečních paprsků. Bílé auto je tedy snazší v létě vychladit, černé pro změnu v zimě snazší vyhřát. Elektroforetická technologie, která je v rámci polepu využita, přitom není energeticky náročná - proud je třeba vždy jen pro aktivaci proměny, nikoliv na udržení toho či onoho odstínu.

Celý projekt je nicméně ve fázi vývoje, přičemž ani BMW si zatím není jisto jeho stoprocentní spolehlivostí, proto do Las Vegas přivezlo i záložní vozidlo. Technologie je prý aktuálně příliš citlivá na okolní prostředí. Cesta do sériové výroby tak jistě nebude snadná, přesto je to zajímavý nápad, který zahřeje u srdce parádníky i ryzí praktiky.

