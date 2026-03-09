BMW začalo odhalovat novou generaci klíčové trojky. Dostane i šestiválce, přednost ale budou mít jiné verze
Petr ProkopecNová generace řady 3 s kódovým označením G50 se fakticky ukáže už velmi brzy, nejprve ale bude stržena plachta z varianty, která ponese kódové označení NA0. Ztrácíte se v tom? Není třeba, alfou a omegou odlišností bude jiný pohon a lehce modifikované označení.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Nová generace řady 3 s kódovým označením G50 se fakticky ukáže už velmi brzy, nejprve ale bude stržena plachta z varianty, která ponese kódové označení NA0. Ztrácíte se v tom? Není třeba, alfou a omegou odlišností bude jiný pohon a lehce modifikované označení.
Není žádným tajemstvím, že nás letos čeká premiéra nové generace BMW řady 3. Automobilka se nás ale rozhodla trochu zmást, neboť nejprve strhne plachtu z vozu, který ponese označení i3. Ten ale nebude mít nic společného s někdejším hatchbackem s kontroverzním designem, půjde skutečně o klasický sedan, který v případě verze začínající písmenem „i” bude mít elektrický pohon. To bude ale skutečně jen začátek cesty.
Jde totiž o druhý model z rodiny Neue Klasse, která se snaží čerpat inspiraci v minulosti u žraločích přídí a míchat dohromady elektrické a spalovací verze jiným způsobem. Bude to zkrátka to samé, co nám mnichovští ukázali už nového SUV iX3 - také to je „žraločí”, také to je elektrické, následovat jej ale bude model X3 s obdobným designem a spalovacím pohonem, ovšem stojící na jiné platformě. To je zásadní odlišnost proti dosavadnímu přístupu, kdy BMW dělalo spalovací i elektrické verze na stejných základech a výsledkem opravdu není nic fešáckého, viz aktuální řada 5.
Rodina Neue Klasse to má změnit, i proto firma očekává o elektrickou trojku velký zájem. Disponovat bude stejnou technikou jako dosud prý žádaná (počkejme si...) iX, tedy mj. 800voltovým okruhem, který umožní dobíjet baterie výkonem 400 kW. Jejich využitelná kapacita by pak stejně jako u SUV měla být 108,7 kWh, nicméně zatímco iX3 má dle metodiky WLTP zvládnout až 805 km na jeden zátah, sedan by díky lepší aerodynamice měl nabídnout ještě vyšší porci. Tedy papírově v Evropě, v zámoří na základě měření agentury EPA nabízí méně působivých 644 km. A realita bude ještě jinde, samozřejmě, s ekvivalentem asi 28litrové nádrže nafty bude při jakkoli svižnější jízdě a s ohledem a klasické formulky o úplném nenabíjení a nevybíjení akumulátorů realitou tak polovina.
Podobně jako SUV pak i sedan zpočátku dorazí pouze v jedné verzi, jako i3 50 xDrive, kdy dva motory nabídnou 469 koní a pohon všech kol. Do hry se však i v tomto případě znovu propíše aerodynamika, mimo to ovšem vůz bude vůči iX3 profitovat také z nižší hmotnosti. Zrychlení na stovku by tak měl zvládat rychleji než za 4,9 sekundy. Na podrobná data ovšem již dlouho čekat nebude, BMW totiž oznámilo, že novinku slavnostně odhalí 18. března, byť si mohla pospíšit, v sobotu 7. března značka oslavila 109. narozeniny.
Po příchodu výše posazené verze by automobilka měla ukázat také základ, tedy zadokolku i3 40, která se dočká pouze jednoho elektromotoru. Nedávný únik informací však naznačil, že toto provedení by se nejprve mělo rovněž ukázat jako čtyřkolka, výkon jeho dvou motorů tedy bude zjevně snížen.
Vedle toho se počítá také se spalovací řadou 3, která v duchu zmíněného dostane jiné kódové označení (G50), zatímco elektrické provedení si budeme muset zapamatovat jako NA0. Obě auta dostanou design Neue Klasse, ovšem spalovací provedení stát bude na základech vylepšené verzi dosavadní platformy CLAR.
Také v jejím případě lze odkázat na zmiňovaný únik informací, neboť z něj vyplynulo, že BMW chystá novou variantu M350 jako nástupce současné M340i. Vrcholné provedení M3 by tedy nemělo být jediným, u kterého značka vsadí na šestiválec, trochu se však obáváme toho, že nižší šestiválcový model do Evropy nedorazí a k dispozici bude pouze na trzích, kde není zatížen regulatorní přítěží. Naopak elektrická i3M starý kontinent jistě nemine, jakkoli nečekáme, že by to navzdory vysokému výkonu bylo bůhvíjak žádané provedení.
V závěru tak už jen zmíníme, že oproti iX3 vsadí i3 na podélné a nikoliv vertikální ledvinky, které budou plynule přecházet v klasická dvojitá světla. Obojí ukazuje upoutávka níže, ve stejném duchu byl navíc vyveden i koncept, čekat tak zřejmě můžeme i jeho ostře střiženou záď. Uvnitř pak již neočekávejte mnoho fyzických tlačítek, BMW totiž poslední dobou zastává názor, že veškeré funkce je třeba integrovat na dotykové displeje. Důvodem je jak snaha ušetřit, tak nechat vás v budoucnu platit znovu za vaše vlastní auto odemykáním fyzicky přítomných, ale softwarově zamčených funkcí.
Takto BMW láká na premiéru nové trojky, jako i3 se ukáže už za týden a něco. Foto: BMW
Už dřív se automobilka pochlubila fotkami z testů maskovaného provedení za polárním kruhem. Mnichovští přitom podobně jako u SUV v prvé řadě nabídnou verzi se dvěma motory a tedy pohonem všech kol. Foto: BMW
Zdroj: BMW
