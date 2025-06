BMW ukázalo první auto z možná revoluční rodiny Neue Klasse, řidičům bavoráků sebere jednu z jejich oblíbených „libůstek” před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Pro ty, pro které je řízení spíš nutné zlo, to vypadá jako zajímavé auto. Stojí ale zrovna o to zákazníci BMW? A pokud jste zastánci tvrzení, že i špatné návyky jsou tou správnou součástí charakteru, pak vás první zástupce rodiny Neue Klasse nadchne ještě míň.

BMW soustavně vyzdvihuje svůj kredit výrobce sportovních aut pro nadšené řidiče, stejně soustavně ale dělá maximum proto, aby s realitou neměl nic společného. Minimálně v případě nových elektromobilů postavených na platformě Neue Klasse to vypadá jako přesné tvrzení. Jak totiž zjistil Tim Stevens z The Verge po jízdě v prototypu, chystané iX3 hodlá odvádět mnoho práce za vás. Nemá sice jít o úplné převzetí kontroly, částečné ale bude. A z dat zveřejněných automobilkou se zdá, že spíš než abyste vy jeli s BMW, pojede BMW s vámi.

Mnichovská automobilka totiž bezpečnostní systém osadila „supermozkem“, jak nazývá čip Qualcomm Snapdragon Ride. Ten má vyšší výpočetní výkon než cokoli, co BMW použilo předtím, a spárován je s balíčkem asistenčních technologií, lepšími kamerami či radarovými senzory. Mezi ty klíčové patří monitoring řidiče a právě zde se má iX3 výrazně lišit oproti vozům konkurence, ve kterých jste při detekci nepozornosti zasypáni varovnými hláškami a ohlušeni nepříjemnými zvuky.

Již některá současná BMW se mohou začít připravovat na změnu jízdního pruhu ve chvíli, kdy se podíváte do zpětného zrcátka. Chystaná rodina Neue Klasse ale vše posune ještě na jinou úroveň, neboť na základě monitoringu vašeho chování dokáže aktivovat směrová světla. To je pikantní samo o sobě, neboť řidiči bavoráků jsou vyhlášeni tím, že si s blinkry moc nerozumí. Takto jim automobilka sebere jednu z jejich oblíbených „libůstek”...

To berte s humorem, systém je ale skutečně aktivní víc, než by leckomu bylo milé. Pokud se rozhodnete kupříkladu předjíždět bez toho, aniž byste zkontrolovali auta ve slepém úhlu, začne se s vámi řízení prát a zkusí vás udržet v aktuálním jízdním pruhu. Stevens byl navíc požádán, aby při jízdě zkusil zavřít oči. V té chvíli totiž systém začal samovolně zpomalovat, přičemž celý proces byl prý natolik jemný, že ani sám nedokázal určit, kdy se přestala točit kola. V důsledku toho má být daleko příjemnější jednopedálové řízení, kdy problémy nebudete mít ani na semaforech - při aktivaci systému Motorway a City Assistant totiž vůz sám zvládne zastavit na červené a následně se na zelenou rozjede.

Elektronický mozek vozu se má projevit i při dobíjení, neboť pokud rozpozná, že se řidič blíží k již známému dobíjecímu bodu, automaticky otevře dobíjecí zdířku. Nové iX3 disponuje dobíjecím výkonem až 400 kW, slova o navýšení dojezdu o 350 km za 10 minut ale berte jako typickou marketingovou báchorku - jakých 350 km? U jaké stanice? Za jakého počasí? Za jakého stavu dobití baterie? To jsou všechno podstatné faktory, kdyby mělo jít jen o svižnou jízdu se spotřebou okolo 40 kWh na 100 km (ekvivalent asi 10litrové spotřeby dieselu), pak by auto muselo být schopno doplnit baterie 140 kWh energie během 10 minut, tedy s 90% účinností (velký optimismus) takového nabíjení pracovat s dobíjecím výkonem 933 kW. Což nepracuje.

Toto jsou tak nesmyslné a neurčité specifikace, které jen ukazují, jak si výrobci nejsou jisti v kramflecích z toho, co nabízí. Protože reálné technické údaje a okolnosti jejich dosažení nejsou dost přesvědčivé, tak se o nich nemluví. Pokud plnou nádrž natankujete za desítky sekund - řekněme, že u takové 66litrove nádrže Škody Superb to bude 90 sekund -, pak do verze 2,0 TDI s udávanou spotřebou 4,9 litru nafty na 100 km takto doplníte 1 347 km dojezdu za 1,5 minuty. A nemusí to mít - na rozdíl od výše uvedeného - daleko k realitě ani u nejzapadlejší vesnické pumpy 24. prosince v 6 večer v 20 pod nulou. A používá to snad někdo?

Reálný dojezd iX3 tedy zůstává otázkou, dle metrik americké agentury EPA byl ale vyčíslen na 400 mil neboli 644 km, zatímco podle evropské metodiky WLTP jde o 800 km a dle čínského cyklu CLTC dokonce o 900 km. Faktem však zůstává, že iX3 bude používat nové válcové baterie místo současných hranolových, což by mělo navýšit jejich energetickou hustotu o 20 procent. O kapacitě se pak značka nezmínila, kdyby ale šlo o spekulovaných 130 kWh, byl by to aspoň posun vpřed.

BMW baterie spojí se dvěma elektromotory, které nabídnou 400 koní a stovku za méně než 5 sekund. Spíše než o dynamiku ale evidentně u iX3 jde o komfort, i proto vůz disponuje třeba pokročilým parkovacím systémem založeným. Stevens ovšem dodává, že třeba na mokré vozovce se stabilizační a trakční kontrola snažily napomáhat s řízením, místo aby jej spíše zpomalovali, jako je to u těchto systémů obvyklé.

Přihoďte k tomu třeba ještě panoramatický head-up displej táhnoucí se od jednoho předního sloupku k druhému, a vlastně již ani nemusíte čekat na oficiální premiéru novinky v září v Mnichově, neboť vše podstatné již bylo oznámeno. Bude to ovšem stačit na okouzlení davů? To zjistíme ještě před koncem roku, kdy se nové iX3, o jehož výrobu se postará továrna v maďarském Debrecínu, začne v Evropě prodávat.

Nové iX3 bude prvním zástupcem elektrické rodiny Neue Klasse. Jak se zdá, jeho asistenční systémy budou mít nad autem velkou moc, což příliš neodpovídá kreditu výrobce aut pro řidiče, kterým se mnichovští rádi ohání. Foto: BMW

Zdroj: The Verge, BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.