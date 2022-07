BMW žádá majitele klíčových elektrických modelů, aby s nimi přestali jezdit, nedobíjeli je a neparkovali doma před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Představte si, že jste si koupili nové auto za miliony korun, po chvíli ježdění vám ale automobilka sdělí, abyste s ním nevyjížděli, parkovali jej daleko od domu a ani se do něj nepokoušeli doplnit energii. Přesně s tím se nyní musí vyrovnat někteří kupci dvou modelů BMW.

Nechceme se opakovat, politicky vynucované inovace ale málokdy končí tak, jak si jejich strůjci vysnili. Úskalí je spousta, v prvé řadě je obvykle nemožné odhadnout, kam se posune přirozený vývoj za 10 nebo 15 let, a někdejší představy politiků jsou časem jen pro smích. Existují ale i bezprostřednější dopady, neboť pokud moc tlačíte na pilu čehokoli, málokdy se vám to nevrátí v podobě negativních konsekvencí, které by za jiných okolností nemusely nastat. A nebo by jich nevzniklo tolik.

Platí to i v případě elektrických aut, které by politici nejraději vnutili všem a hned. Nechat to přirozenému vývoji, kdy se z této cesty stane ve všech klíčových ohledech lepší řešení, nebudeme se potýkat s tolika nepříjemnosti, s kolika se dnes potýkáme. Automobilky by si mimo jiné setsakra dali pozor, zda se jim například uspěchaný vývoj nevrátí v podobě vysokých nákladů na rozličné záruční opravy. Pokud ale před sebou mají hrozbu miliardových pokut, půjdou-li jinou než nepřímo nařizovanou cestou, logicky to „risknou”. Však když před vám stojí riziko jistého prodělku nebo možného prodělku, co si vyberete?

S elektromobily tak přichází řada problémů, jichž bychom - alespoň jsme o tom přesvědčeni - jinak nebyli svědky. A to jsme na počátku dlouhé cesty, na které se postupně budou objevovat další a další. I když je zjevné, že životní cykly elektrických aut budou dramaticky nižší, pořád bude minimem 6 až 8 a průměrem třeba 10 let. Kdo dnes ve velkém prodává elektromobily 10 let? Nikdo, ani Tesla před 10 roky neprodávala jakkoli podstatné množství takových aut. A záplava elektrických novinek všemožných značek přišla teprve v posledních pár letech, jejich dlouhodobá schopnost odolávat nejrůznějším typům využití, prostředí, nedopatření apod. se prostě ještě musí ukázat.

Své o tom nyní ví BMW, jehož elektrický sen dostává podstatnou ránu velmi brzy poté, co se začal rozvíjet. Automobilka má delší zkušenosti s modelem i3, to ale nebyl zrovna vůz ctící typické koncepce značky, navíc se ho také nikdy neprodávalo moc. Jinak na tom mají být novinky iX a i4, tedy SUV a jakýsi sedano-kupé-liftback, které mají zasahovat klíčové cílové skupiny. Jak moc se jim to bude dařit uvidíme časem, jednu velkou nepříjemnost ale na triku už mají.

BMW totiž po několika „incidentech” (rozumějte požárech, jazyk automobilky je obecně zajímavý, což ještě uvidíme) zjistilo, že baterie resp. jednotlivé články pro část těchto vozů byly vyrobena v rozporu se specifikacemi, kdy se dovnitř dostaly nečistoty. Ty mohou způsobit krátké spojení, jenž může vést až k „termální události”. To je opravdu neuvěřitelný slovník, řekli byste někdy manželce: „Miláčku, nemáme kde bydlet, náš dům měl termální událost?” Ne, váš dům hořel nebo shořel, to samé se stalo a může stát s modely i4 a iX, jen v souvislosti s elektromobily není žádoucí mluvit přímo o požárech.

Automobilka tak přistoupila k celosvětové svolávací akci, při níž majitele z výše zmíněných důvodů žádá, aby auta přestali používat, přestali je dobíjet a dokonce s nimi ani neparkovali v uzavřených objektech, rozumějte v garážích. Tato auta prostě mohou chytit kdykoli, spása ale na dosah úplně není - BMW zjevně nemá prostor situaci řešit dříve, a tak slibuje obeslat majitele s konkrétním řešením až 19. září 2022. Do té doby se na jejich auta (a v případě iX je to velká podívaná...) bude muset někdo dívat na ulici.

Je nutné dodat, že svolávací akce se netýká všech vozů. Zatím nemáme přesné informace z jiných kontinentů, dle dat NHTSA ale v USA jde o 83 aut - 56 modelů iX a 27 kusů i4. To zní banálně, je ale třeba si uvědomit, že elektromobily se v USA prodávají ještě hůře než v Evropě, a tak BMW za oceánem prodalo jen 347 kusů iX. Procentuálně se tedy zase o tak malé množství aut, jde skoro o pětinu. V Evropě bylo prodáno na 10 tisíc aut, pokud tedy bude zachován podobný poměr výroby a svolaných kusů, půjde o tisíce vozů.

Přesné informace o počtu svolaných automobilů na jiných kontinentech ale zatím nemáme a očekáváme, že je získáme až příští týden. Navíc je třeba z opatrnosti dodat, že předchozí průšvih Chevroletu podobného ražení začal velmi podobně a nakonec bylo nutné svolat veškerou produkci. Snad u BMW nebude tak zle.

Část prodaných BMW iX... Foto: BMW



...a BMW i4 používá problematické baterie od Samsungu. Automobilka tak žádá majitele, aby s auty nejezdili, nedobíjeli a neparkovali s nimi doma. Náprava ale přijde až v září, to majitelé nebudou rádi. Foto: BMW

Zdroje: NHTSA, BMW

Petr Miler

