BMW zastavilo plán vyrábět elektrická Mini v Evropě. Důvod uhádnete, je to nezájem včera | Petr Miler

A nezájem to musí být pořádný. BMW totiž utratilo přes 18 miliard a dostalo dotaci 1,8 miliardy, aby výrobu rozjelo, bez ní navíc musí čelit víc jak 20procentním clům. Nic z toho ale není dost proti faktu, že se těchto aut neprodává dost. A Mnichov nevidí světlo na konci tunelu.

Zas je jich o jeden míň, chce se říci. Ačkoli BMW - na rozdíl od většiny soupeřů - nikdy o elektrických autech nesmýšlelo dogmaticky a snažilo se spíš hledat cesty, jak je učinit přirozeně atraktivními, než aby chtělo za každou cenu dostát politickým požadavkům, v případě některých značek mělo též velké oči. Jím vlastněné Mini se firmě zdálo být vhodným kandidátem na elektrický pohon, a tak v jeho případě po dlouhá čtyři léta od roku 2020 deklarovalo, že z do roku 2030 udělá čistě elektrickou značkou. A teď překvapení: V listopadu 2024 tento plán zrušilo.

Můžete se smát, brečet nebo chytat za hlavu, ale když si z automobilového světa odmyslíte od začátku pitomé a neuskutečnitelné vize, vše jde vlastně tak, jak šlo od první chvíle čekat. Problém je jen v tom, že plány jako tento nebyly (bohužel) plácnutím do vody vedoucím k uspokojení soudružek a soudruhů stojících ve vedení EU, ale reálně materializovanými záměry. A to znamená jedno: Stály peníze, které tím byly více či méně nasypány do kanálu.

Své by o tom mohlo vyprávět právě BMW, které včera večer, aby to nezpůsobilo moc velký rozruch, oznámilo, že po předchozích plánech na stoprocentní elektrifikaci Mini zastavilo také plán vůbec elektrické modely této značky v Evropě vyrábět. Už dnes tu tedy vyrábí elektrický Countryman, ale to je mini asi tak, jako je Halina Pawlowská ultra fit and slim. Jednak je to velké auto a jednak je to převlečené BMW vyráběné v Lipsku. Skutečná Mini se vyrábí v britském Oxfordu a právě tam se měly vyrábět také malé elektrické hatchbacky a větší model Aceman. Nestane se ani jedno.

„Vzhledem k mnoha nejistotám, kterým automobilový průmysl čelí, BMW Group v současné době přehodnocuje zavedení bateriové výroby Mini v Oxfordu,” stojí v prohlášení automobilky s tím, že plán byl zastaven navzdory proinvestovaným 600 milionům liber (asi 18,1 miliardy Kč). Firma kvůli tomu také nepřijme dotaci ve výši 60 milionů liber (asi 1,8 miliardy Kč), kterou na tento projekt dostala, což jen ukazuje, že projekt nezastavuje na měsíc nebo pět, ostatně přímo ve svém prohlášení hovoří o odložení „na neurčito”.

Firma jako důvod zmiňuje nízké prodeje elektrických aut, které loni v Evropě výrazně klesly a letos mají dál padat. Víra BMW v elektrickou budoucnost musí být nyní skutečně vážně otřesena, neboť vyrábět tu taková auta nechce navzdory odepsaným 18 miliardám, navzdory vráceným skoro 2 miliardám a také navzdory tomu, že pokud tu dnes nějaká elektrická Mini prodat chce, musí je dovézt z Číny zatížená 20,7procentním clem. Přes tohle všechno se mu tu vyplatí raději neudělat nic.

To je docela výmluvné a nemohu říci, že by mě to mrzelo. Elektrickým Mini jsem párkrát jel v obou jeho iteracích a mohu říci, že jízda s ním připomínala rafting s celou skupinou Maxim Turbulenc na člunu. Minimálně z řidičského pohledu elektrický pohon popírá celou atraktivitu Mini, na kterém roky stavěla. Uvidíme, co bude dál, s výrobou těchto aut v Evropě bychom ale v dohledné době nepočítali.

Oxford je možná „home of Mini”, ale domovem elektrických Mini se nestane, aspoň zatím. Plán je tam vyrábět automobilka navzdory tím utrpěným finančním škodám zastavila. Foto: BMW/Mini

Zdroj: BMW/Mini

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.