BMW zastavilo výrobu elektromobilů, říká tomu „odložení produkce". Trh je prý saturovaný

O pozoruhodném a vpravdě překvapivém kroku informovala bavorská automobilka své dealery. O tom, co vše za ním stojí, můžeme jen spekulovat, firma konkrétní důvody neuvádí. Experti ale mluví o saturovaném trhu, drahé výrobě a spoustě konkurentů.

Elektrická auta si letos na většině trhů prodejně nevedou špatně (i když je otázkou, zda nárůsty prodejů o desítky procent v situaci, kdy se nabídka těchto aut zvyšuje spíš o stovky, je skutečně pozitivní), což je vzhledem k jejich bující nabídce nepřekvapivé. Otázkou nicméně je, co vše za tím stojí. Nezpochybňovali bychom jejich přirozenou schopnost zaujmout víc potenciálních zákazníků, zvlášť za stavu masivního přerozdělování mířícího jejich směrem a ochotě automobilek je přesto prodávat i za cenu ztrát. Přesto realita nemusí být až tak růžová, jak se z agregátních čísel jeví.

Je tu nespočet faktorů, které umí prodejní data krátkodobě ovlivnit a vytvořit jiný dojem než ryzí odraz reality. Automobilky si významným způsobem mohou hrát s vlastními či dealerskými registracemi, mohou výrazně pracovat s odběry přímo jimi vlastněných či s nimi spolupracujících leasingových firem, to bez interních informací nevíme. Minimálně dva faktory podílející se na optickém dojmu z letošního růstu ale známe.

Jednak je tu relativně nízká loňská statistická základna, jednak automobilky zejména v Evropě pozdržely loňské dodávky tohoto typu vozů, aby se jim počítaly až do letošních (resp. nově několikaletých) flotilových emisí. Obojí se logicky vyčerpá, v případě to druhého jde navíc o zcela umělé opatření, které stejně uměle zhoršilo prodeje na konci loňska. Bude tak trvat déle, než se současný rovnovážný stav trhu vyjeví v plné nahotě.

Leccos o něm může napovídat poslední krok BMW, které podle informací kolegů z Auto News informovalo americké dealery o květnovém zastavení výroby elektrických modelů. Nevíme, zda úplně všech, pokusíme se zjistit víc, podle citovaného sdělení to ale vypadá jako plošná výrobní odstávka. Automobilka oficiálně hovoří o „odložení produkce”, ale každé zastavení, které neznamená konečné, je fakticky jen odložením prováděným ve snaze vyrovnat nabídku s poptávkou, jde pouze o méně depresivně znějící termín.

Vzhledem k tomu, že informace pochází z USA, si někteří domýšlí, že jde o americkou výrobu, taková ale neexistuje, všechny elektromobily BMW se vyrábí v Evropě. Druhá na ráně je tak souvislost se cly, ani ta ale není pravděpodobná. Pokud by BMW chtělo řešit tuto věc, půjde na to jako všichni ostatní, tedy pozdrží dodávky, nepřestane taková auta vyrábět, to nedává smysl. Navíc, jak už padlo, elektrická BMW se (s pár čínskými výjimkami) vyrábí na jednom místě pro celý svět, kvůli jednomu trhu tak asi nebudete zastavovat výrobu všech takových vozů.

Vše tak nasvědčuje tomu, že BMW to prostě s výrobou přepísklo a celkové prodeje neodpovídají tomu, kolik vyrábí aut, proto zastavení, pardon odložení produkce. Neznamená to, že klesají, popř. se děje něco tragického, prodeje prostě jen neodpovídají tomu, co BMW očekávalo či v co doufalo.

Stejného názoru je i Sam Fiorani, viceprezident AutoForecast Solutions, který situaci komentoval s tím, že „trh s elektromobily je nasycený a nedává smysl posílat na přeplněný trh další a další nákladné vozy“. Automobilka by tedy jen takto vyrovnávala nesoulad mezi nabídkou a poptávkou, aby nemusela k dealerům hrnout přebytečné vozy se slevami.

S žádostí o další informace jsme oslovili BMW a jeho reakci doplníme, pokud nějakou kloudnou obdržíme.

Výroba aut jako BMW i4 se v květnu zastaví, automobilka tomu říká „odložení produkce”. Zřejmě správně neodhadla prodejní potenciál těchto vozů. Foto: BMW

