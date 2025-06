BMW zkouší napravit prodeje svého největšího propadáku pravým opakem toho, čím je zkusilo před pár roky nakopnout včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Jak to asi může dopadnout? Pojízdná definice slova „zoufalství” bude zjevně skutečně muset skončit bez nástupce, aby BMW přestala kazit jméno. Nejnovější krok k tomu zametá cestu, prezentován je ale jako možná spása.

Jaký model se stal největším moderním propadákem BMW? Ano, trefili jste správně, je to auto, na které se právě díváte. Ironií osudu je, že s ním automobilka přišla v momentě, kdy měla z 95 procent hotového nástupce supersportovní M1, bála se ale jeho obchodního neúspěchu. Vsadila tak „na jistotu” v podobě výkonného SUV XM a dosáhla pravého opaku.

Tohle auto se nikdy dobře neprodávalo. Je ošklivé, otylé, technicky nesmyslné a absurdně drahé. A už před dvěma léty bylo jasné, že lidé opravdu nekoupí jakýkoli ošklivý nesmysl, na který BMW připlácne své logo. Loni se tak začalo mluvit o tom, že XM skončí bez nástupce, což jen potvrzovalo jeho stále větší prodejní trápení - lákání na něj s pomocí víc jak půlmilionových slev nevěštilo nic dobrého.

A realita vážně není dobrá. Díváme se na aktuální prodejní čísla Data Force v Evropě a XM z něj vychází jako „loser” číslo 1. Je vlastně až s podivem, jak mizerně se tohle auto prodává - pouhých 1 129 prodaných kusů letos znamená, že i okrajová Z4 je s 2 283 prodeji megahit a vrcholná sedmička s 2 611 dodanými vozy hotový vítěz hitparády. Jen končící řada 8, od začátku též nešťastný model, si může s XM tykat podobnou mizérií. Nicméně to je aspoň stylové sportovní kupé či kabriolet, auta se zlomkovým prodejním potenciálem.

Nedokážeme si představit, že by BMW riskovalo podobné fiasko znovu, pro modelový rok 2026 ale přišlo se svým tradičním „impulsem”, tedy mezigeneračním osvěžením menším než facelift, který má prodeje XM napravit. A hádejte, co vymyslelo - zeštíhlení nabídky! Musíme to prezentovat tímto způsobem, neboť když se z XM vyklubal propadák, řešením mělo být rozšíření nabídky. Nebylo, tak nyní zkouší opak. Přijde nám to jako sázet v kasinu dokola na bílou po černé a na černou po bílé, což vypadá jako slušná strategie do chvíle, než zjistíte, že správně nemusíte trefit také nikdy, zatímco setrváním u jedné barvy budete při dostatečně vysokém počtu her aspoň na téměř 50% úspěšnosti.

BMW tak z nabídky odstranilo základní modely, v USA dokonce ponechává v prodeji jen vrcholnou variantu (dříve Red) Label. Trochu matoucí tisková prezentace ale neznamená totéž pro Evropu, kde BMW v tiskovce pěje něco jako kdysi holky kořenářky alias Spice Girsl - „2 Become 1”. Akorát ze tří se staly dva, takže úplný základ v podobě antiM provedení 50e dál zůstává k dispozici. Vedle něj pak už bude nabízen jen onen Labil, pardon Label.

Jinak se toho zase tak moc nemění, takže nesmyslný hybridní pohon s až 748 koňmi kombinovaného výkonu Labelu zůstává, stejně jako stovka za 3,8 sekundy a maximálka až 290 km/h, když si připlatíte za omezovač výš než na obvyklých 250 km/h. Variantě 50e zůstává nanejvýš 476 koní, stovka za 5,1 sekundy a maximálka 250 km/h. Z technických dat dále stojí za zmínku, že baterii plug-in hybridního pohonu lze nyní nabíjet místo maximálního výkonu hyperkomických 7,4 kW jen superkomickými 11 kW, takže místo 3 hodin a 15 minut (oficiální údaj) budete 19,2Wh baterii nabíjet asi 2 hodiny a 12 minut (náš odhad). Udávaný elektrický dojezd až 50 km na nabití je s tak velký a těžkým autem virtuální realita, pár desítek km byste s autem ujet mohli.

Vizuálně se toho změnilo pramálo - BMW hovoří o nové „působivé” animaci uvítacích světel, doplnění nabídky laků o metalízu BMW Individual Frozen Tanzanite Blue a nová 23palcová černá kola, obojí vidíte na fotkách. Interiér též nabízí novinky, z jejichž oficiálních názvů by se vám asi zatočila hlava (např. BMW Individual Night Blue Full Merino Leather s akcenty Vintage Coffee - zkuste si to objednat po telefonu...), ale vezměme to česky - modro-hnědá kůže, černo-hnědá kůže šedo-černá kůže a pár prkotin jako polštářky pro cestující vzadu ve stejném barevném provedení.

Známe i ceny - od 3 338 400 Kč za verzi 50e a za 4 609 800 Kč za „Labila”. Hit je ho mít? To neřekl asi nikdo a nikdy. Tušíme, že s tímto portfoliem verzí XM odjede do západu slunce jako pořád stejný propadák. A chybět nebude skoro nikomu, nám tedy rozhodně ne.

Víte, že auto uvede na scénu Carl Cox v Le Mans? Ano, ten Carl Cox v tom Le Mans. Scooter o něm zpívali v roce 1994 v Hyper Hyper, dnes je mu 62 let, to bude přibližně cílová skupina XM. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.