BMW zřejmě kapitulovalo, už souhlasí s tím, co automobilky po dekády odmítají

Automobilky přistupují k různým věcem různě, v jednom se ale vzácně shodnou - v odporu k tuningu používajícím díly jiných výrobců. Christopher Weil ale právě k tomu nyní dává požehnání.

BMW bylo po léta skoro nedotknutelnou automobilovou ikonou respektovanou i těmi, kteří mu nefandili a jeho auta nekupovali. Pamatujeme debaty s jindy jen do svých aut zahleděnými příznivci Alfy Romeo, kteří byli ještě v dobách BMW 3 E46 schopni uznat, že tohle auto je po technické, kvalitativní, charakterové i designové stránce opravdu na výši. Bavoráky byly auty, za jejich volantem nacházeli řidiči tu správnou dávku emocí i uspokojení pro zdravý rozum, mnohé z nich jsou tak vnímány dodnes a platí za ikony svého druhu.

Zda ovšem něco takového bude možné za 15, 20 let prohlásit o současné produkci, není příliš jisté. Že jde o auta, která jsou na výši po technické, kvalitativní, charakterové i designové stránce opravu na výši, si leckdy nemyslí ani dlouholetí fandové BMW, natož pak kdokoli jiný. Část tradiční techniky je pryč a s ní kus charakteru, kvalita dávno padla za oběť vysokým objemům produkce a design, to je kapitola sama pro sobě. Vzhledově kontroverzních aut postavila automobilky už dost, nejvíce ale mezi nimi ční nová řada 4, která přešla na obří vertikální ledvinky bez špetky funkčního ospravedlnění.

Tento prvek se tak stal předmětem mnohých debat, zvláště poté, co BMW odhalilo jak modely M3 a M4, tak především nové elektrické SUV iX. Kritici totiž značku začali cupovat na kusy, což vedení neustálo. Automobilka tak vyrukovala do protiútoku a začala urážet i své zákazníky, což nebyl zrovna dobrý nápad. To si ostatně BMW záhy uvědomilo, a proto vyklepalo všechny kotle v okolí, aby si posypalo hlavu popelem.

Snaha o záchranu reputace tím ale očividně neskončila. Aktuálně zde totiž máme opravdu překvapivá slova šéfa designu exteriérů Christophera Weila. Ten uvedl, že mu vůbec nevadí, pokud lidé ihned ze showroomů vyrazí za tuningovými firmami, které už začínají přicházet s návrhy možné nápravy. „Máme nějakou nabídku u BMW - a jde o velmi výrazné prvky - nebo je možné vyrazit za mimotovárním příslušenstvím, jako jsou skvělá kola a podobně. Ale i když lidé půjdou jinam a upraví si své auto, za mě je to v pořádku, myslím, že je to super,“ uvedl Weil.

Designér značky mimo to dodal, že myšlenka individuálních úprav mu rozhodně není cizí. „Pokud si lidé myslí, že mohou poladit auto, mohou jej udělat odlišným, nebo stylizovat tak, aby více odráželo jejich osobnost, samozřejmě by to měli udělat.“ To je opravdu neobvyklý postoj, u tak velké automobilky obzvlášť. Výrobci dosud neměli problém jen s tuningem, pokud šlo o jejich vlastní úpravy - jakmile někdo „sáhl” na auto čímkoli jiným, byly na stole leda výhrůžky ztrátou záruky. Weil nicméně i tak věří, že oficiální fotky neříkají celou pravdu a naživo vypadají řada 4 i modely M4 a M3 daleko lépe.

Zdá se tedy, že tuningovou scénu nejspíše čekají žně, neboť minimálně v Evropě je jen málo lidí, kterým by se čelní partie nových BMW líbily. Automobilka navíc skrze Weila v podstatě dala úpravcům zelenou, což jejich aktivitu jistě jen podpoří.

