Bohatí Rusové se nahrnuli k dealerům a koupili 3,5krát víc luxusních aut než o rok dřív před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bentley

Ukrajinský konflikt má některé vskutku bizarní dopady. Zatímco nejeden Čech přemýšlí nad tím, zda bude mít ještě příští rok čím topit, dost Rusů napadlo, že nebude od věci koupit si luxusní auto, dokud to ještě jde.

Pomineme-li totální světovou apokalypsu, zřejmě neexistuje událost, která by pro některé neznamenala příležitost. Platí to i o konfliktu na Ukrajině, který jistě nelze vnímat jakkoli pozitivně, přesto jde pro některé o vodu na mlýn. Že si dnes ruce mnou těžaři ropy nebo zbrojařské firmy, nemusíme dodávat, pozitivní dopady pro některá ale nemusí být jen takto přímočaré, alespoň z krátkodobého hlediska.

Přinejmenším v Rusku si chvíli ruce mnuli - a zřejmě ještě nějakou chvíli budou mnout - prodejci luxusních aut. Jakkoli se nezdá, že by zrovna prodejům této komodity jakýkoli konflikt mohl pomoci, v širším kontextu tomu tak je. Na dovoz čehokoli drahého začaly být od první chvíle vstupu ruské armády na ukrajinské území uvalovány sankce znamenající prakticky úplný zákaz a bohatí Rusové rychle pochopili, že mají možná poslední příležitost si takové auto koupit. A začali jednat.

Luxusním autem tu není míněna Škoda Superb v provedení Laurin & Klement, dokonce ani vozy značek jako BMW, ale skutečné naprostá smetánka aut typu Bentley, Ferrari či Rolls-Royce. Taková auta se v Rusku prodávají relativně dobře, ale ne zrovna jako housky na krámě. Letos v únoru, tedy v podstatě hned po začátku invaze, se ale Rusové slétli k dealerům a vykoupili, co se dalo.

Informuje o tom tamní Avtostat s tím, že výsledkem je 80 prodaných aut, tedy skoro 3,5krát více než o rok dříve (23 aut). Může to působit banálně, jde ale opravdu o vysoký segment, ve které třeba u nás prodají některé značky za celý rok podobné množství aut, které v Rusku prodaly jen v únoru (např. u Bentley jde o 33 vs. 21 aut, u takového Maserati o 26 vs. 19 aut, u Rollsu o 21 vs. 21 aut apod.). Navíc je třeba dodat, že jde o efekt posledních pár dnů měsíce - za březen, pakliže dealerům ještě něco zbylo na skladech či byli schopni dokončit probíhající exporty (sankce obvykle neměly okamžitý efekt) může být situace ještě jiná.

Jak jsme již částečné zmínili, na vrcholu segmentu zůstávají v Rusku Britové, kteří udali 21 aut značky Bentley a stejné množství Rolls-Royců. Následuje Maserati s 19 auty, domácí Aurus se 7, Ferrari s 6, Lamborghini s 5 a Aston Martin s 1. Jakkoli může znít poněkud pateticky si se začátkem války vyrazit pro nový Rolls, ze strany bohatých Rusů šlo o vcelku prozíravý krok. Pokud se v dohledné době nestane zázrak, žádné podobné auto jako nové hned tak znovu nekoupí.

Dobře situovaní Rusové po startu války neváhali ani sekundu a kupovali ta nejluxusnější auta, jak to jen šlo. Výsledkem je meziroční nárůst prodeje o 347 procent, nejprodávanějšími modely je pak dvojice Bentley Continental GT a Flying Spur (na záběrech). Foto: Bentley

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

