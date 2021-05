Bohatí lidé si začali připlácet za to, aby jejich drahá auta vypadala horší než nová před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Niels van Roij Design

Snaha chovat se decentněji před zbytkem společnosti v momentě, kdy se nůžky sociální nerovnosti rozevírají? Kéž by, toto je spíš nová forma exhibicionismu.

Každá významná událost měnící náš svět je příležitostí, na které lze vydělat i tratit. Koronavirová pandemie není výjimkou - ani kvůli takové věci se svět točit nepřestane a ekonomicky ocení ty, kteří jsou schopni se jí přizpůsobit a potrestá ty, kteří nikoli. Na jednu stranu je třeba uznat, že z podstaty není fér, neboť třeba výrobce roušek bez jakékoli jejich snahy přistihne připravené, zatímco zpěváky vydělávající jen na živých koncertech nikoli. Jenže co je nakonec v životě fér? Nikdo nikomu nebrání pověsit mikrofon klidně jen dočasně na hřebík a šít třeba roušky, stejné příležitosti existují pro všechny.

Tak se stalo, že koronavirová pandemie dále rozevřela nůžky mezi lidmi, kteří prostředky mají a kteří nikoli - někdo na ní vydělal a nyní neví, co s penězi (i proto, že se spousta věcí nedala rozumně koupit), jiný se snaží postavit znovu na vlastní nohy. S tím korespondují i prodeje aut některých značek - Rolls-Royce láme rekordy, Dacia strádá. V této atmosféře ve společnosti by bylo pochopitelné, kdyby se ti šťastnější snažili dávat méně najevo svůj úspěch, dráždí to více než dříve. A novinka představená firmou Niels van Roij Design tomu zdánlivě jde vstříc, jenže realita je přesně opačná.

Společnost založená známým nizozemským designérem nově představila možnost modifikace aut, o kterou jí požádal jeden z jejích klientů. Chtěl totiž, aby jeho nové auto bylo na oko orezlé. Něco takového už jsme viděli dříve, rezivé či auto jinak vizuálně degradující fólie by nebyly novinkou, dotyčný si ovšem přál, aby auto bylo skutečně zrezlé, aby na něm byl opravdový korodující kov. To by jej mohlo teoreticky udělat vizuálně nezajímavým, a tedy tolik nedráždivým pro okolí, ve výsledku jde ale spíše o další vizuální fetiš, na který mají ostatní hledět s patřičným nekritickým údivem.

Myslete si o tom, co chcete, ale netouží po tom prý jen jeden člověk, a tak se Niels van Roij rozhodl nabídnout takové prvky všem. Níže je můžete vidět na novém Land Roveru Defender s několika dalšími modifikacemi (jiná kola či upravený interiér), naprosto dominantní jsou na něm ale korodující části na bocích a kapotě. Van Roij k tomu říká, že toto řešení vychytali k dokonalosti tak, aby sice šlo o skutečnou rez, ale dále se neprohlubovala. Firma tedy umí ve zrychleném procesu zastavit korozi ve kterékoli její fázi a materiál potáhnout tenkou vrstvou nekorodujícího materiálu, který výsledek zakonzervuje nejméně na 20 let.

Asi jsme příliš chudí na to, abychom takovou věc ocenili, ale pochopitelně - kdo chce kam... V případě, že byste chtěli mít své auto ne jako, ale skutečně zrezlé a přesto dále nereznoucí, víte, na koho se obrátit. O ceně této podivné vychytávky firma nemluví, nečekejte ale nic srovnatelného s vyřazeným materiálem ze sběrny surovin, tady půjde o docela jiné peníze.

Tohle auto není jako zrezlé, je skutečně zrezlé. Po Nielsi van Roijovi chtěl tuto modifikaci jeden z jeho zámožných klientů, tak dostal, co si přál. Foto: Niels van Roij Design

Zdroj: Niels van Roij Design

