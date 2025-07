Boom elektromobilů v EU? 85 procent nových vozů je pořád spalovacích, podíl elektroaut na trhu se za dva roky skoro nezměnil včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Roztleskávači „elektrické revoluce” nevynechají jedinou příležitost, aby neoslavili nárůst prodejů toho či onoho elektrického auta, zbytek ale ignorují. Jejich veselé tanečky vytváří dojem probíhající rychlé změny, fakta ale malují trochu jinou realitu.

Žijeme v době extrémní informační nerovnováhy. Z informace se už dávno stala zřejmě nejcennější komodita, kterou lze měnit běh světa, dokud k nám ale zprávy o aktuálním dění mířily relativně svobodně ze všech stran bez ohledu na to, zda se někomu hodí anebo nehodí do krámu, mohl si prakticky každý udělat slušný obrázek o tom, co se děje. Chtělo to jen trochu přemýšlet.

Novinky byly ostatně vždy plné hoaxů - ať už úmyslných či nechtěných - manipulaci či tendenčních pohledů, toho nás ale nikdo nikdy nezbaví. Novinář není stroj a buď sám reflektuje své pocity a dojmy (ač se tváří, že to nedělá), nebo je k tomu veden tím, kdo jej zaměstnává. Nikdy to nebude jinak a naděje vkládané do tzv. umělé inteligence jsou též naivní - není to původní zdroj a dokud nebudete schopni posadit „kameru s klávesnicí” (to je samozřejmě žert) na tribunu v dění velké ceny Formule 1, aby vám odtud zcela samostatně napsala reportáž o vývoji závodu, bude AI stejně jen zpracovávat to, co napsal jiní lidé. A když z nich většina podá věc nějak, podá ji tak i AI.

Problémem tedy tato pestrost se všemi svými nedostatky, problémem naopak je, že se někteří pasovali do pozice těch, kteří vědí, jaká informace je správná a jaká ne, a ovlivňují jejich tok. I když si tedy pořád můžete říkat či psát téměř cokoli chcete, další proudění informací je silně regulováno. Pochopitelně se tak děje pod ušlechtilou rouškou, ve výsledku se k nám ale nedostávají preciznější pohledy na věc, preferovány jsou ty, které si lidé na patřičných místech přejí dostat do popředí víc než jiné. Pokud tedy někdo dnes říká, že skuhrání nad omezováním svobody slova a přirovnávání dneška k dobám totality je mimo realitu, pak říkáme, že mimo realitu je on - pouze nepochopil, jakým způsobem se to dnes dělá a že to nelze poznat tak jako dřív, kdy vám někdo něco přímo publikovat zakázal či publikovanou věc změnil.

Asi nemusíme říkat, u jakého tématu to začalo a jakým to pokračovalo. Těch „dobrých věcí”, které si nezaslouží „špatné zprávy” - ať už jsou sebepravdivější - je ale dnes mnohem víc a vše související se zelenou politikou EU mezi to samozřejmě patří. A odvíjí se to jen od tématu, od ničeho jiného. Kdybych si zítra otevřel pod pseudonymem web velebící elektrická auta na základě ničeho a publikující klidně zcela zcela smyšlené informace jdoucí v jejich prospěch, budu všemi těmi „bojovníky proti dezinformacím” vynášen do nebes. Protože o pravdu tu nikdy nešlo. Psát to, co se „hodí”, je upřednostňováno. A psát to, co se „nehodí”, je ostrakizováno, vždy bez ohledu na podstatu věci.

Také díky tomu se letos podařilo v řadě blíže neinformovaných lidí vyvolat dojem, že prodeje elektrických aut v Evropě ohromně rostou, všechno je najednou namířeno k jejich dominanci, padají zmínky o desítkách a stovkách procent růstu a úplné změně oproti předchozím rokům. Setkal jsem se s tím ve svém okolí mnohokrát a dotyční se obvykle odvolávají na to, že četli o tom, jak to tomu či onomu výrobci roste, jak ten či onen model skóruje apod. Občas to tak je, ale také se občas děje pravý opak. A celkový obrázek má k vyvolanému dojmu hodně daleko.

Připomínají to aktuální data o prodejích nových aut od evropské asociace výrobců ACEA, podle nichž bylo letos v EU v první polovině roku 2025 prodáno 5 576 568 aut, mimochodem o 1,9 procenta méně než loni. Víc než zvolna klesající prodeje nás ale zaujalo rozložení prodejů mezi jednotlivé typy pohonu, kde je cokoli elektrického masivně protežováno. A cokoli spalovacího masivně trestáno, o to je v EU řádně postaráno. Člověk by se tedy ani nedivil, kdyby aspoň podíl elektrických aut na trhu opravdu silně rostl, neboť to druhé by se měl postarat o výrazný pokles odbytu spalovacích vozů (na úkor poklesu celého trhu), to první pak o výrazný růst odbytu elektrických modelů, což by jejich tržní podíl teprve nakoplo.

Jenže neděje se to.

Z téměř 5,6 milionu nově prodaných osobáků bylo 75,9 v podstatě spalovacích aut - ACEA je sice rozděluje na ryze spalovací, mild-hybridní a hybridní, ale mild-hybrid není hybridní v podstatě vůbec a i klasické hybridy využívají elektřinu velmi okrajově, navíc jen tu rekuperovanou. Za něco jiného můžeme označit až plug-in hybridy s 8,4 % trhu, ale i to jsou vozy, které jsou dominantně spalovací. Ať už ale tyto nuance budeme vnímat jakkoli, téměř 85 procent aut v EU letos prodaných mělo pod kapotou spalovací motor - fakt.

Tak kde je sakra ten elektrický boom? Nikde. Ze všech nových osobních aut registrovaných v EU v první polovině letošního roku bylo těch plně elektrických 15,6 procenta. Oproti loňsku je to jakýs takýs nárůst (podíl 13,6 procenta), o rok dřív už ale elektromobily byly na 14,6 procenta a tržního podílu. Jinými slovy - za dva roky neustálého hnětení všeho, co se dá, si tato auta polepšila s tržním podílem o 1 procentní bod. Bum, skoro jsem explodoval.

Ani to ale není celý obrázek. Je třeba si také uvědomit, kolik za ony dva roky přišlo na trh nových elektrických modelů a kolik spalovacích typů bylo na jejich úkor zanedbáno. Myslím, že kdyby se někomu podařilo dát dohromady počet prodaných elektrických aut v poměru na jeden nabízený model, budeme svědky hlubokého relativního poklesu odbytu.

Tohle je jediná skutečnost a vytvoření jiného dojmu je jen dílem informační nerovnováhy, kdy často krátkodobé nárůsty prodejů toho či onoho elektrického auta nebo aut jsou sledovány s potleskem a prodejní poklesy těch samých nebo jiných vozů ignorovány. Například hodně toho bylo napsáno o letošním ohromném růstu prodejů elektrických VW, který se zkraje roku skutečně odehrál. Ale kolik článků jste zaznamenali o tom, že v červnu podle dat JATO Dynamics už šlo meziročně jen o 11 %? A modely ID.3 a ID.4 šly o 29 resp. 12 % dolů?

Dost možná se velká část předchozího růstu odehrála díky tomu, že VW tahle auta ve velké míře prodává sám sobě, což není bezedná studnice. Ale když nikomu neřeknete B, pamatuje si jen A a pak neví C. Třeba to, že celková letošní prodejní bilance těchto aut v Evropě není vzhledem k jejich umělému protežování žádná velká hitparáda.

Stejně jako v případě technického řešení pohonu aut, kde je třeba nechat se utkat všechna myslitelná řešení bez nadržování, i tady platí, že je třeba usilovat o volný přístup ke všem informacím všeho druhu pro všechny. Jen ten je cestou k tomu, jak se něco skutečně dozvědět a jak zachovat tradičním zdrojům věrohodnost. Však jak dlouho bude trvat, než ve stínu podobných zjištění lidé přestanou věřit „regulovanému přísunu informací”, odmítnou tradiční média en bloc a budou upírat své zraky jen k omezenému spektru zdrojů, které v ten či onen moment realitu nepřekrucovalo? To se pak teprve stanou manipulovatelnými, „pachatelé dobra” tu jako vždy jen ve skutečnosti páchají zlo. Ani si to neuvědomují.

My zůstáváme věcní a faktičtí, snažíme se nebýt tendenční a nedělat chyby. Nejsme dokonalí, ale naše úmysly jsou čisté. A pokud se některým pohledům na věc věnujeme víc než jiným, je to tím, že se snažíme vyvažovat všechnu tu nerovnováhu okolo, která se nám tak zajídá. Tento článek budiž součástí takové snahy.

Zrovna elektrickým Škodám se letos daří, ovšem hlavně proto, že firma prodává dvakrát víc modelů než loni. Samotný Enyaq také žádnou velkou díru do světa nedělá, v červnu byl s prodeji meziročně jen o 12 % výš než loni a na celkovém odbytu škodovky v Evropě se podílel ze 7 procent. Foto: Škoda Auto

