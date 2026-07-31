Brabus odhalil „létající” katamarán. Vypiplaný stroj má i záchodové prkénko z karbonu, prý dokonale propojuje svět aut a lodí
Petr ProkopecJe to něco, co byste od této německé firmy nečekali, to ale jen v případě, že se o její aktivity blíže nezajímáte. A byť není první podobná, která koketuje s jinými dopravními prostředky, tady se vážně ani nemusíte snažit, aby vám spojitosti se světem aut byly jasné na první pohled.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Brabus odhalil „létající” katamarán. Vypiplaný stroj má i záchodové prkénko z karbonu, prý dokonale propojuje svět aut a lodí
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Je to něco, co byste od této německé firmy nečekali, to ale jen v případě, že se o její aktivity blíže nezajímáte. A byť není první podobná, která koketuje s jinými dopravními prostředky, tady se vážně ani nemusíte snažit, aby vám spojitosti se světem aut byly jasné na první pohled.
Řadě firem úspěšně podnikajících v automobilové branží jejich hlavní byznys dříve nebo později přestane stačit. A začnou tedy zkoumat i jiné oblasti trhu, mezi které velmi často patří jiné dopravní prostředky než takové, které mají čtyři kola a volant. Divit bychom se tomu ale neměli, neboť pokud si někdo může dovolit rozsáhlý vozový park, pak se dá předpokládat, že se nebude ostýchat stát se také majitelem soukromého tryskáče, vrtulníku či jachty. A automobilky budou pochopitelně jen rády, když utratí víc peněz právě u nich.
Už před lety to pochopila také tuningová společnost Brabus, která je neoddělitelně spojena s úpravami vozů Mercedesu, byť dnes je její zásah mnohem širší. Na trh tedy začala tlačit i modifikované jachty, u kterých se ovšem rozhodla, že pouhé přilepení loga na trup lodi nestačí. Místo toho se divize Brabus Marine soustředí na co nejužší propojení silničního a vodního světa. Asi nejvíce patrné je to z jejího nejnovějšího díla, katamaránu Ultima 55, který je prvním plodem spolupráce Němců s polskou společností Sunreef Yachts.
Standardní verze katamaránu byla odhalena loni v únoru, u Brabusu ji ale stoprocentně museli vidět o poznání dříve. Úpravy, ke kterým bylo přikročeno, jsou totiž opravdu rozsáhlé. A netýkají se pouze vzhledu, dle firemních tuningových tradic došlo i na posilu v motorovém prostoru. Zajímala by nás proto i cena, zvláště jelikož výchozí Ultima 55 je k mání od 2,7 milionů dolarů neboli asi 57 milionů korun. Tu si ovšem Němci prozatím nechávají jen pro vážné zájemce.
Náš průlet tímto strojem odstartujeme u rozměrů, kdy Ultima 55 má 17 metrů na délku a 5,6 metru na šířku. Katamarán se ovšem dočkal sklopných bočnic, díky čemuž může být prostor na zádi rozšířen až na 7,6 metru. V případě nátěru trupu si pak klientela bude moci vybrat mezi odstíny Graphite Black a Phantom Grey, s nimiž lze spárovat doplňky vyvedené v červené či perleťové barvě. To je ovšem výchozí nabídka, Brabus totiž klientele meze neklade a hodlá jí splnit jakékoli přání.
Nicméně právě kombinace černého laku a červených detailů asi nejvíce odkazuje na firmou upravené Mercedesy. Těmi se Němci inspirovali také v případě světel na přídi, která vypadají jak vstupy vzduchu u třídy G. Mimo to pak přihodili asi největší spoiler, jaký kdy existuje. Pokaždé přitom použili karbonová vlákna, ze kterých je vyrobené prakticky všechno - dokonce i prkénko na záchodě. Ty pak ostatně v podpalubí najdete hned dva, vždy po jednom v levé i pravé části trupu.
Klientela si může zvolit ze dvou konfigurací, kdy první počítá s kabinou majitele, kabinou pro hosty a kabinou pro posádku - v takovém případě pak katamarán může pobrat pět lidí. Případně pak může dojít na tři běžné kajuty a jednu pro posádku, kdy se počet cestujících může zvednout na pět. V případě zádě je pro změnu možné volit mezi elektrickým grilem a barem, přičemž každý je usazen do vlastního modulu - koupit tak můžete oba dva a při každé plavbě je měnit.
Tím se dostáváme k pohonnému ústrojí, které standardně počítá s kombinovaným výkonem 600 koní. Brabus ovšem místo standardních motorů Volvo Penta IPS800 instaloval dva 10,8litrové šestiválce, z nichž každý má na kontě 725 kobyl. Katamarán tak dokáže vyvinout téměř 80kilometrové tempo, při kterém už nad hladinou víc létá, než aby po ní plul. Nebylo by tedy překvapením, kdyby si Němci za svou nejnovější kreaci účtovali hodně přes 4 miliony dolarů, tedy víc než 85 milionů korun.
Katamarán Ultima 55 se u Brabusu dočkal výrazného přepracování, které nezůstalo jen u vizáže. Němci totiž dle firemních tradic i navýšili výkon. Jejich dílo je tak asi nejdokonalejší propojení světa aut a lodí, jaké jsme dosud viděli. Foto: Brabus Marine
Zdroj: Brabus Marine
Bleskovky
- Důchodce našel originální cestu, jak vyřadit z funkce dopravní kamery policie, aniž by se jich dotkl. Dočkal se okamžité podpory okolí
před 7 hodinami
- Richarda Hammonda dvakrát po sobě změřili při překročení rychlosti v jeho Porsche a Bentley, u soudu musel s pravdou ven. A kdo to s ním jede?
včera
- Novou generaci jednoho z nejprodávanějších Mercedesů odhalil únik a vypadá překvapivě „normálně”
29.7.2026
Nové na MotoForum.cz
- Vespa Edizione Ottantesimo: exkluzivní model GTS 310 14:05
- Iker Lecuona nahradí Fermína Aldeguera při GP Británie v Silverstone 12:00
- Český motocyklový tým SP race project míří do Oscherslebenu. včera 16:00
- Triumph bude od roku 2027 používat v mistrovství světa Moto2 větší motory 29.7.2026
- Tovární tým BMW potvrdil i druhého jezdce pro rok 2027 29.7.2026
Nejnovější články
- Někdo najel s drsným BMW Z4 M Coupe neuvěřitelné kilometry a tohle jsou faktury za servis. Účty za chiropraktika chybí
před 2 hodinami
- Brabus odhalil „létající” katamarán. Vypiplaný stroj má i záchodové prkénko z karbonu, prý dokonale propojuje svět aut a lodí
před 3 hodinami
- Když se máte opravdu dobře, nekoupíte si jednu silniční F1 Mercedesu, ale dvě. Protože co kdyby jedna musela na výměnu oleje za 765 tisíc, že?
před 5 hodinami
- Rodina nových osmiválcových drsňáků jde do prodeje. A není drahá, co byste řekli na 788 koní za 2 miliony?
před 6 hodinami
- Důchodce našel originální cestu, jak vyřadit z funkce dopravní kamery policie, aniž by se jich dotkl. Dočkal se okamžité podpory okolí
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Koncernový EA888 - jaký olej používáte? Anketa 07.31. 14:08 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 07.31. 09:42 - Eda
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 07.30. 16:38 - řidičBOB
- Politický koutek 07.30. 14:26 - Stepan
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 07.30. 11:18 - Předseda
- Fiat a vše kolem nich 07.30. 09:46 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 07.30. 07:44 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 07.30. 06:35 - řidičBOB