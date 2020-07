Bratrovražedný souboj nejrychlejších SUV koncernu VW skončil neuvěřitelným fotofinišem před 2 hodinami | Petr Miler

Jsou sice z jedné líhně, technicky je ale s výjimkou dvou ze zúčastněných zase tak moc nespojuje. Přesto jsou Cayenne Turbo S, Urus, RS Q8 a Bentayga skoro na chlup stejně rychlými stroji.

Tohle se nevidí často. Matu Watsonovi z carwow se s pomocí soukromých majitelů a britských importérů podařilo vedle sebe postavit na letištní dráhu absolutní smetánku superrychlých SUV koncernu VW. Pokud se o auta začínáte zajímat a představujete si něco jako Škodu Kodiaq RS, musíme vás opravit - do VW Group dnes spadá asi tak polovina prestižních automobilových značek na světě a dynamické možnosti jejich nejlepších SUV už dávno přesáhly meze absurdity.

Jsou to právě „koncernové” značky, které se dnes perou o to, čí SUV výrazněji překoná hranici 300 km/h a za nejdelší kus provazu tahá Lamborghini Urus. Ale jak je to v případě akcelerace? Právě tu srovnali lidé z carwow nejen za pomoci Urusu, ale i Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid, Bentley Bentayga W12 a Audi RSQ8.

Ačkoli to může někomu přijít jako ekvivalent nudné komparace Seatu Ibiza s VW Polo, tady to tak úplně neplatí. I když auta staví na podobných základech, jsou až na výjimku Urusu a RS Q8 dost odlišná - Porsche je hybrid, Bentley má dvanátiválec a jen zbylá dvojka staví na dvakrát přeplňovaných osmiválcích bez další asistence. I tak rozdíly existují.

Cayenne je s 680 koňmi výkonu nejsilnější, s 2 565 kg je ale také jasně nejtěžší. Urus má 650 koní, ale váží „jen” 2 199 kg, RS Q8 pak stejné základy proměnilo v hodnoty 600 koní a 2 315 kg. Bentayga W12 je pak s 608 koňmi a 2 440 kg kdesi mezi všemi souputníky.

Lambo je tedy v tomto případě jasným favoritem, ale v praxi to na 400metrovém sprintu není moc znát. I stovky metrů po startu jsou si všechna auta skoro na roveň a byť Urus nakonec zvítězí, je to v podstatě těsný fotofiniš - čas 11,6 sekundy sdílí s Cayenne, RS Q8 a Bentayga jsou o pouhou 1 resp. 2 desetiny sekundy pozadu.

V pružném zrychlení je Urus znovu na koni, ale když srovnání pokračuje až za hranici 250 km/h, vítězí Porsche, což je při jeho nižší maximální rychlosti pozoruhodné. Na brzdách ale znovu vítězí nejlehčí Lambo před Bentley a Audi, poslední je podle očekávání nejtěžší Porsche.

Podívejte se na to sami, je to zábavné. Hlavně pak tím, že když čtyři dělají něco trochu jiného, může být výsledkem nakonec skoro to samé...

Srovnání čtyř nejrychlejších SUV koncernu VW je pozoruhodně vyrovnané, nakonec ale vítězí favorit, Lambo Urus. Foto: carwow@Youtube

Zdroj: carwow@Youtube

Petr Miler