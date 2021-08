Bratrovražedný souboj tří VW skončil, jak musel, jednoho vítěze ale nejmenoval před 4 hodinami | Petr Miler

Když vedle sebe postavíte tři auta stejného výrobce s určitými technickými parametry, bylo by velmi neobvyklé, kdyby jejich vzájemné klání neskončilo v souladu s nimi. Jedno z nich jej ale přesto může zvládnout zásadně efektivněji.

Mat Watson z Carwow posílá do klání ve sprintech tolik aut, že už asi roupama neví, jaká další by srovnal. A tak tentokrát sáhl po triu, jejichž vzájemné srovnání má z podstaty velmi vyzpytatelné výsledky - Volkswagenech Golf GTI, GTD a GTI Clubsport.

Jde o úplně stejně velká auta vždy s pohonem předních kol a v tomto případě i automatickými převodovkami, která váží skoro stejně - nejlehčí je překvapivě GTI s 1 448 kg, nejtěžší nepřekvapivě GTD s 1 465 kg a opět překvapivě kdesi mezi se nachází GTI Clubsport s 1 461 kg. I tak jsou rozdíly minimální, větší diferenci tedy mohou způsobit jen výkony motoru - GTD má jen 200 koní, GTI 245 a Clubsport 300. Když se k tomu přidá, že poslední jmenovaný má ještě lepivější pneumatiky, je skutečné velmi nepravděpodobné, že by toto klání neovládl.

A tak jej ovládne, ve všech směrech. Sprint na 400 metrů zvládne za 13,4 sekundy, zatímco GTI potřebuje 14 s a GTD 15,1 s. Stejné schéma se pak opakuje v dalších soubojích - pružné zrychlení, letmý start, brzdění... To všechno nejlépe svědčí Clubsportu, který má ke všemu i lepší brzdy a zjevně také poněkud agresivnější naladění automatu DGS.

Je to ale ještě jeden aspekt, kterým mohl Mat celé klání opepřit a je škoda, že to neudělal. Když v minulosti srovnal stejný Golf GTD s Octavií RS TDI a BMW 120d, nechal na začátku dynamických srovnání vynulovat měření spotřeby u všech aut a Golf jej tehdy vyhrál s průměrem pouze 14,6 litru nafty na 100 km - velmi nízké číslo na chvíle dynamického trápení 200koňového auta. A když tehdy vyhrál o pár litrů nad jinými diesely, tentokrát by nad benziny zvítězil zcela jednoznačně.

Výsledek bohužel neznáme, z vlastních zkušeností s GTI ale odhadujeme, že jejich průměrná spotřeba při těchto disciplínách by se pohybovala mezi 25 a 30 litry benzinu na 100 km, rozdíl by byl nejméně 10litrový. Samozřejmě, GTD je také z celého tria jasně nejpomalejší, pomalé auto to ale není a poměrem výkonu a spotřeby určitě má co říci.

