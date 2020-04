Brembo koupilo významnou část Pirelli, aniž by o tom firmu jakkoli informovalo před 5 hodinami | Petr Prokopec

Koronavirus dopadá i na finanční trhy, na nichž letí dolů hodnoty prakticky všech firem a těch automobilových obzvlášť. To dává prostor k relativně levným převzetím, ať už přátelským nebo ne.

Pokud jste během posledního měsíc nesledovali hodnoty automobilek a na automobilový průmysl navázaných firem na akciových trzích, nejspíše vás čeká nemalý šok. I taková Tesla je na polovině své nedávné tržní kapitalizace, Aston Martin pak dokonce pouze na třetině. V případě britské značky jde o pouhé stovky milionů liber a s trochou nadsázky lze říci, že větší hodnotu mají auta, která drží na skladě. Dobře na tom ale není nikdo, výrobce pneumatik nevyjímaje.

Mezi ně patří i Pirelli, jehož hodnota akcií se sice propadla jen asi o 1 Euro (cca 27,60 Kč), to ale představuje asi čtvrtinový pád - zatímco na začátku března se jedna akcie prodávala za 4,10 Eur (113 Kč), včera to již bylo pouze 3,16 Eur (87,10 Kč). To je navíc jen poslední měsíc, na začátku roku však měla jedna akcie Pirelli cenu 5,35 Eur (147,50 Kč) - propad od té doby je zhruba 40procentní.

Pro italskou firmu se situace vyvíjí špatně hned z několika důvodů, přičemž tím prvním je logicky pokles prodejů nových aut. Dále tu ovšem máme zákazy vycházení a zbytečných cest, což vede k menšímu opotřebení a tedy k méně častým nákupům i od majitelů postarších aut. A aby toho nebylo málo, stopku má Formule 1, kde je Pirelli výhradním dodavatelem obutí. Neštěstí tedy opravdu nechodí po horách, nýbrž je neoddělitelným společníkem Italů.

Této situace využila firma Bremba, která přímo i skrze svou mateřskou společnost Nuova FourB odkoupila 2,43procentní podíl Pirelli. Výrobce brzd sice na akciových trzích také strádá, firma ale zjevně nedostatkem peněz netrpí, a tak se rozhodla si relativně levně utrhnout část slavného výrobce pneumatik.

Syn spoluzakladatele Bremba Alberto Bombassei se evidentně rozhodl, že nyní nastala ta správná chvíle pro dlouhodobé investice. Vůbec bychom se navíc nedivili, kdyby se jeho podíl v Pirelli postupem času ještě zvětšoval. I Brembo je napojené na šampionát F1. V roce 1975, byl Emilio Bombassei požádán Enzem Ferrari, aby jeho monopostům dodával brzdné systémy. Tato spolupráce pokračuje dodnes, mimo to ale Brembo zásobuje i silniční divizi značky.

Pozoruhodné je, že Pirelli se o tak významném vstupu Bremba dozvědělo z médií, a je tak v tuto chvíli otázkou, zda jsou záměry Bombasseiho a spol. přátelské či nikoli. Pirelli se v tuto chvíli tváří pozitivně, to ale výhledově nemusí nic znamenat.

