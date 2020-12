Brexit i přes dohodu ničí automobilky víc, než čekaly, propouštění je nevyhnutelné před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Dlouho očekávaná obchodní dohoda mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím se za 5 minut 12 stala realitou, pro automobilky ale znamená příliš málo a příliš pozdě.

Velká Británie se definitivně loučí s Evropskou unií. Rozchod nakonec bude probíhat dle dohody, která je pro obě strany požehnáním. Bez ní by totiž už dosavadní ekonomické problémy nabraly ještě větších rozměrů. Zkoumání detailů ale ukazuje, že nejde zase o takovou výhru, jak se na první pohled mohlo zdát.

Zejména automobilky k radosti nemají mnoho důvodů. Problémem jsou kvóty na lokální komponenty, které jsou nakonec vyšší, než kterýkoli z významných výrobců doufal. Řada z nich proto bude muset upravit své výrobní programy způsobem, ze kterého nebudou profitovat ani ony, ani jejich zákazníci - částečně totiž bude znamenat omezení britské výroby a částečně zdražení aut odtud tam vznikajících.

Abychom přitom vše zasadili do kontextu, rovnou na úvod zmíníme, že pro bezcelní import aut z Velké Británie do zemí EU musí být vozy osazené spalovacími motory vyrobené z 55 procent z komponentů vyráběných ve Velké Británii. A to je o 5 procent vyšší podíl, než s jakým automobilky počítaly ve svých černých scénářích. V případě elektromobilů pak kvóta počítá se 40procentním podílem, který o 10 procent převyšuje nejhorší předpoklady výrobců. A co se baterií týče, tam musí být podíl lokálních dílů 30procentní, ovšem jen do roku 2023, než následně vzroste na 50 procent.

Tyto podmínky mají tři možná východiska. Automobilky se buď nad zmíněné povznesou a smíří se s cly, což je ta nejméně pravděpodobná možnost, neboť by to jejich vozy zdražilo za hranici únosnosti. Druhou možností je, že si budou muset najít nové dodavatele komponentů ze Velké Británii, což by ovšem znamenalo opět zdražení, neboť díly budou dražší než ty dnes dovážené. A třetí možností je, že s výrobou v „UK” prostě skončí, nebo ji omezí.

Ještě jiný problém představují elektromobily, které nyní nebude těžké vyrábět se splněním zmíněného 30procentního pravidla, s 50 % už to ale bude velmi obtížné. Ve Velké Británii totiž dnes není zrovna velký počet továren, které by vyráběly baterie, a tak je nutné je dovážet. Aby se tedy výrobci vyhnuli clům, bude tedy urychlená výstavba (což znamená opět investice, a tedy i zdražení) nebo opět přesun výroby jinam.

Že omezení britské produkce se vším, co s tím souvisí, bude pro některé výrobce nejsnazší cestou, dokladuje postup Nissanu. Ten se rozhodl, že nové elektrické SUV Ariya, které původně mělo vznikat v Sunderlandu, bude vyrábět mimo Británii. Stejně tak japonská automobilka nakonec zavrhla i plány na montáž jiného SUV na severu Anglie. Honda pak už dříve rozhodla, že zcela uzavře svou jedinou továrnu v zemi a BMW zpozdilo práce na nové generaci Mini. Přičemž zatím není jisté, zda její výrobu nakonec nepřesune do Německa nebo Číny.

Propouštění je tak podle výrobců nevyhnutelné, neboť i kdyby zůstalo jen u doposud avizovaných omezení britské výroby, už teď jsou kapacity přílišné. A je nepravděpodobné, že by nepřišly další - znovu Nissan zkoumá, zda vůbec bude moci na britském trhu nabízet Leaf, zatímco Opel stále neví, jestli Astra s logem Vauxhallu bude montována v Ellesmoru. Bentley pak sice již dříve oznámilo, že hodlá výrobu zachovat v Británii i bez dohody, nicméně zmíněné kvóty budou znovu znamenat problém přinejmenším pro ekonomické výsledky značky. A ty jsou už teď záporné.

Jaguar, Land Rover a Toyota zatím problémy nehlásí, nicméně i jejich přinejmenším budoucí plány stanovené kvóty ovlivní. Brexit tak Britům stále přináší nemalé ekonomické komplikace, v případě automobilového průmyslu určitě větší, než po oznámení dosažení dohody doufali.

Honda kvůli Brexitu s výrobou aut v Británii již nepočítá, Nissan ji pak redukuje za hranici původních plánů. Důvodem jsou podmínky obchodní dohody, které nejsou k automobilovému průmyslu příliš přívětivé. Foto: Honda/Nissan

Zdroj: Bloomberg, Auto News

Petr Prokopec