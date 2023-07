Británie už teď couvá od pokusu zakázat auta se spalovacími motory, hovoří o „pragmatickém přístupu” před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ze všech nesmyslů obestírajících pokusy vnutit elektrická auta všem jsou nejhloupější ty, které se pokouší určit, k jakému datu ve vzdálené budoucnosti nepůjde koupit nic jiného. Jsou tak jako tak odsouzeny k nezdaru, pikantní ale je, jak brzy se hroutí.

Už léta tvrdíme, že pokusy nařídit prodej pouze elektrických aut k určitému datu se nestanou realitou pro svou technickou a ekonomickou neproveditelnost. Pokud Evropa zůstane alespoň trochu demokratickým kontinentem, stane se to z vůle lidu, pokud ne, stane se to kvůli faktické neuskutečnitelnosti resp. jejich zejména ekonomickým dopadům. Na rozdíl od politiků nehodláme mávat křišťálovou koulí a věštit přesný datum, kdy k tomu dojde, bez zázračného technického vynálezu se to ale dříve nebo později prostě stane.

Argumentujeme v zásadě stejně jako „motorový papež”, který je též přesvědčen, že zákaz spalovacích motorů bude zrušen. Nejpravděpodobnějším scénářem je, že od něj upustí sami politici pod tíhou obav ze své vlastní další nezvolitelnosti s odůvodněním, že lidé prostě elektrická auta nechtějí. Kdo to mohl tušit, že? Debata se dosud vedla o tom, zda takový moment nastane za dva roky, čtyři roky nebo sedm let, ale „here we go”, jak by řekli anglicky mluvící, ono se to děje už teď.

Britové byli dosud v tomto ohledu velmi „progresivní”, neboť počítali se zákazem prodeje nových benzinových a naftových aut už k roku 2030. To je úplný nesmysl, a tak vlastně ani nepřekvapí, že je už nyní zpochybňován samotným premiérem země. Autocar uvádí, že ministerský předseda nedokázal dát konkrétní odpověď na to, zda je takový zákaz stále v plánu. A tak nejspíš nebude uzákoněn v souladu s dosavadním záměrem.

Když byl premiér Rishi Sunak dotázán, zda se bude držet závazku zakázat do roku 2030 nová auta s benzínovým a naftovým pohonem, odpovědi se vyhnul. Sunak řekl, že Spojené království „učiní pokrok směrem k čisté nule“ a provede to „přiměřeným a pragmatickým způsobem“. To nezní jako „muž s brašnou nesmí projet“, ostatně už i výmluvy na obyčejné Brity vstoupily do hry. Podle Sunaka bude jeho vláda postupovat způsobem, který „nenadělá lidem zbytečně více problémů a více nákladů v jejich životech“.

Mluvčí premiéra pak řekl, že ač je rok 2030 nadále cílem, vláda chce „zajistit, aby tento přístup byl přiměřený a pragmatický a nespravedlivě neovlivnil veřejnost“. Ani tedy není nutné moc číst mezi řádky, aby si člověk domyslel, kam politici míří - zákaz spalovacích motorů padne jako drahý nesmysl. Tím ostatně od začátku je, člověk se jen musí divit, že nejprve musel absolvovat skoro celé schvalovací martyrium, aby na to politici přišli. V mezičase se přitom neobjevilo nic nového, bylo to jasné od první chvíle.

Očekávání, že v prodeji budou moci za pár let zůstat jen elektrická auta jako Škoda Enyaq, a prodej spalovacích modelů bude zakázaný, se zase o něco více míjí s realitou. Británie už od takových snah couvá, jaké překvapení. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.